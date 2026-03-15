AEK Athén Varga Barnabás Görögország

„Öreg volt és drága” – most már visszakoznak Görögországban Varga Barnabás teljesítménye miatt

2026. március 15. 17:55

Eleinte nem értették, az AEK Athén miért fizetett ki ennyi pénzt a Ferencvárosnak a magyar válogatott csatárért. Varga Barnabás teljesítményével ugyanakkor már mindenkit meggyőzött Görögországban.

Nem nagyon tudnak betelni Varga Barnabás teljesítményével Görögországban. Az AEK Athén csatára a hét közben a szlovén Celje ellen is betalált a Konferencia-ligában, így 11 mérkőzésen már 5 gólja és 2 gólpassza van a magyar válogatott játékosának. Nem csoda, hogy vasárnap, még az Atromitosz elleni bajnoki mérkőzés előtt újabb Vargát méltató cikk jelent meg a görög sajtóban.

Az enwsi.gr portálon megjelent cikk szerzője szerint az AEK Varga személyében megtalálta azt a csatárt, akit keresett, mert ennyire rövid idő alatt is tisztán látszik a csapatra gyakorolt hatása. 

„Drága volt, de a pályán megmutatta, miért érte meg ennyit kifizetni érte. Varga nemcsak abban jeleskedik, hogy befejezi a támadásokat, hanem aktívan részt vesz a játékban, segít a helyzetek kialakításában, és magasan letámad, amikor nincs a csapatnál a labda” – olvashatjuk a cikkben.

A görög sportújságíró szerint Varga a Celje ellen ezen képességeit hatványozottan is megmutatta, remek mezőnymunkát végzett az egész mérkőzésen. Ráadásul azzal is meglepte az athéni szurkolókat, hogy klasszikus középcsatár létére sikeres cselekkel, remek kiugratásokkal jelentkezett.

Varga Barnabás
Varga Barnabás a Celje ellen is betalált. Fotó: AEK FC/Facebook

Varga Barnabás és Luka Jovics kapcsolata

Mindemellett a szerző úgy látja: Varga és Luka Jovics kapcsolata is remek, már jól érzik, hogyan tudnak az ellentétes mozgásokkal területet teremteni egymásnak.

Eleinte aggodalmak merültek fel Varga kora miatt, főleg, hogy ahhoz képest magas átigazolási díjat kellett kifizetni érte. De a pályán mutatott teljesítménye bizonyítja, hogy az AEK logikus döntést hozott. Varga gyorsan adaptálódott, és emeli a támadósor színvonalát”

 – írja a görög szakértő.

Az AEK Athén vasárnap este fél 7-től az Atromitosz vendége lesz a görög bajnokságban.

Nyitókép: Facebook / AEK FC

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-2
2026. március 15. 18:22
Hajrá Varga!
pollip
2026. március 15. 17:59
Idióta cím.
