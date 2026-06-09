Migrációs paktum: káosz vagy új rend? – Stratéga Marsai Viktorral

Brutális támadás Belfastban: a szudáni elkövető megpróbálta lefejezni az áldozatát (VIDEÓ)
A késelő még akkor sem akarta elengedni a megtámadott férfit, amikor már a járókelők ütlegelték, és próbálták lefeszíteni róla.
Trükköző Brüsszel, az amerikai modell tanulságai és egy átrendeződő kontinens. Hogyan írja át a migráció és a demográfiai nyomás Európa politikai térképét? Fókuszban a túlbonyolított uniós paktum, a hazai vendégmunkás-helyzet és a bevándorlás kőkemény geopolitikai valósága.
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