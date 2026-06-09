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migrációs válság migráció bevándorlás

Migrációs paktum: káosz vagy új rend? – Stratéga Marsai Viktorral

2026. június 09. 19:21

Trükköző Brüsszel, az amerikai modell tanulságai és egy átrendeződő kontinens. Hogyan írja át a migráció és a demográfiai nyomás Európa politikai térképét? Fókuszban a túlbonyolított uniós paktum, a hazai vendégmunkás-helyzet és a bevándorlás kőkemény geopolitikai valósága.

2026. június 09. 19:21
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A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:


 

 

Összesen 7 komment

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figyelő4322
2026. június 09. 20:31
Rövid távon talán nem okoz katasztrófát a paktum Magyarországon. Hosszabb távon azonban egyáltalán nem lesz jó vagy hasznos az országnak. Arra lehet remény, hogy már a rövid távú következmények is sok fogalmatlan és agymosott szektás szavazót is felébreszthetnek, és elég hamar. Hacsak az agymosásuk nem permanens, és nem teszi őket vad, bevándorlás párti fanatikusokká...
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1
0
knvelt
2026. június 09. 20:29
Nyilván nagyon jó lesz. Állampolgárságot nekik, nehogy mégegyszer fidesz legyen. És ez az o1g társaságnak megéri. Az iskolákban rögtön be lehet vezetni az arabot, pastut meg a szuahélit idegen nyelvnek. Még a vak is láthatja a csupa előnyt, amit ezzel el lehet érni. Viktort mindenképpen meg kell -ezért is -büntetni, hogy ezt a jóságot a magyar társadalom nem élvezhette. Az összes 2015 óta valaha is fidesz-párttagon pedig behajtani a kerítés árát! (MP is fizethet)
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1
0
figyelő4322
2026. június 09. 20:24
A migrációs paktum (és általában a muzulmán migráció) valszeg káoszt hoz azokra az országokra, amelyikek adaptálják. Ez a káosz már ERŐSEN kibontakozóban van a nyugatabbi országokban. Most úgy néz ki, hogy Magyarország is ezek egyike lesz... Sajnos.
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