Migrációs paktum: káosz vagy új rend? – Stratéga Marsai Viktorral

Bizonyos szereplők mindent megtesznek, hogy a svájciak ne szavazzák meg a migráció megállítását

A Svájci Néppárt azt szeretné elérni, hogy az ország lakossága 2050-ig ne haladja meg a 10 millió főt, miközben a vállalkozások és a szakszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a bevándorlási plafon munkaerőhiányt, exportkockázatokat és bérnyomást hozhat.