„Azt most engedjük is el, hogy ez a kérdés csak a szuperbelpesti-és budai gigaprogresszívek párhuzamos valóságában ennyire pofonegyszerű, hogy a csúnya, rasszista egyházi sulik kirekesztik a cigány gyerekeket. A spontán szegregáció létező jelenség, de emögött csak nagyon ritkán áll az adott intézmény tudatos diszkriminatív gyakorlata. Mondjuk erről az általa agyonszajkózott »társadalmi és szakmai egyeztetés« jegyében akár meg is kérdezhetné ezeket az iskolákat.