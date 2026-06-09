Bejelentette Lannert Judit, egy feltétellel maradhatnak meg az egyházi iskolák
Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
Csak a szuperbelpesti-és budai gigaprogresszívek párhuzamos valóságában ennyire pofonegyszerű, hogy a csúnya, rasszista egyházi sulik kirekesztik a cigány gyerekeket.
„Azt most engedjük is el, hogy ez a kérdés csak a szuperbelpesti-és budai gigaprogresszívek párhuzamos valóságában ennyire pofonegyszerű, hogy a csúnya, rasszista egyházi sulik kirekesztik a cigány gyerekeket. A spontán szegregáció létező jelenség, de emögött csak nagyon ritkán áll az adott intézmény tudatos diszkriminatív gyakorlata. Mondjuk erről az általa agyonszajkózott »társadalmi és szakmai egyeztetés« jegyében akár meg is kérdezhetné ezeket az iskolákat.
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Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
Ennél jóval izgalmasabb kérdés, hogy vajon miért érzi magát az oktatási miniszter asszony 1948-ban? Utoljára akkor mondta meg a magyar állam, hogy az egyházi iskolák milyen feltételekkel »maradhatnak fenn«. (Országosan engedélyeztek 8-at, a többit szépen államosították.)
Vajon Lannert is ennyire liberális lesz, vagy kivétel nélkül az összes gonosz, kirekesztő egyházi sulinak vesznie kell?”
Nyitókép: Soós Lajos / MTI