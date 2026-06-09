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lannert judit egyházi iskola miniszter

Vajon miért érzi magát az oktatási miniszter asszony 1948-ban?

2026. június 09. 22:40

Csak a szuperbelpesti-és budai gigaprogresszívek párhuzamos valóságában ennyire pofonegyszerű, hogy a csúnya, rasszista egyházi sulik kirekesztik a cigány gyerekeket.

2026. június 09. 22:40
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Balogh Gábor
Balogh Gábor
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„Azt most engedjük is el, hogy ez a kérdés csak a szuperbelpesti-és budai gigaprogresszívek párhuzamos valóságában ennyire pofonegyszerű, hogy a csúnya, rasszista egyházi sulik kirekesztik a cigány gyerekeket. A spontán szegregáció létező jelenség, de emögött csak nagyon ritkán áll az adott intézmény tudatos diszkriminatív gyakorlata. Mondjuk erről az általa agyonszajkózott »társadalmi és szakmai egyeztetés« jegyében akár meg is kérdezhetné ezeket az iskolákat.

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Ennél jóval izgalmasabb kérdés, hogy vajon miért érzi magát az oktatási miniszter asszony 1948-ban? Utoljára akkor mondta meg a magyar állam, hogy az egyházi iskolák milyen feltételekkel »maradhatnak fenn«. (Országosan engedélyeztek 8-at, a többit szépen államosították.)

Vajon Lannert is ennyire liberális lesz, vagy kivétel nélkül az összes gonosz, kirekesztő egyházi sulinak vesznie kell?” 

Nyitókép: Soós Lajos / MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

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Sorrend:
szilvarozsa
2026. június 09. 23:31
Mit cigányoztok itt! Nemsokára jönnek a fekák, afgánok, pakik. Na, azt kapjátok ki!
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0
0
states-2
2026. június 09. 23:23
Arra még Magyar Bálinték sem vetemedtek, hogy megszüntetéssel fenyegessék az egyházi iskolákat. Egy olyan kommunista csürhe került hatalomra, amelyik Rákosiékkal vetekedik.
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4
0
Globalfake
2026. június 09. 22:52
és ez hogy megy majd, lesz ez bizottság aki megvizsgálja a származását a tanulónak? Vagy rénézésre fog menni, elég lesz ha valaki cigányos kinézetű? Vagy lesz genetikai vizsgálat is? hmm, hogy lesz ez nácigecik??
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9
0
kuzmics
2026. június 09. 22:48
Áradjon! Nyeljétek!
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7
1
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