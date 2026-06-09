Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
06. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
gálvölgyi jános kunetz zsombor ügyészség pénzbüntetést Országos Mentőszolgálat

Három év után vádemelés a Gálvölgyi-ügyben: négy mentős kerülhet bíróság elé

2026. június 09. 19:20

A színész még 2023 májusában lett rosszul otthonában.

2026. június 09. 19:20
null

Három évvel Gálvölgyi János rosszulléte után vádat emeltek négy mentőszolgálati dolgozó ellen a nagy visszhangot kiváltó ügyben. A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség szerint az érintettek nem a tőlük elvárható gondossággal jártak el, ezért 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolják őket.

A színész 2023 májusában lett rosszul otthonában: nehézlégzés és zavartság jelentkezett nála. A család azonnal mentőt hívott, ám az ügyészség szerint a bejelentést nem a megfelelő sürgősségi szinten kezelték, és a riasztást követően nem indult mentő a helyszínre.

Ezt is ajánljuk a témában

Amikor a hozzátartozók közel háromnegyed órával később ismét segítséget kértek, derült ki, hogy továbbra sem úton van mentőegység. Végül Gálvölgyi Jánost lányai szállították kórházba, ahol hetekig kezelték, egy időre lélegeztetőgépre is került.

A vádemelés egy mentésvezetőt, két mentésirányítót és egy betegszállítás-felvevőt érint. Az ügyészség pénzbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványozott. Az Országos Mentőszolgálat belső vizsgálata már az eset után megállapította, hogy hibák történtek, 

mivel a nehézlégzés olyan tünet, amely akár életveszélyes állapotra is utalhat.

Az ügy azonban továbbra is vitákat vált ki. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szerint nem csupán egyéni mulasztásokról, hanem rendszerszintű problémáról van szó. Úgy véli, ha négy ember felelőssége merül fel ugyanabban az esetben, akkor a háttérben az egész működési rendszer hibái is szerepet játszhattak. Szerinte az elmúlt három évben sem történt olyan átfogó változtatás, amely érdemben csökkentené a hasonló esetek kockázatát.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
turul-895
2026. június 09. 20:48
A 7 * 7 üdvöskéje , legközelebb a mentő 5 percen belül ott lesz , de majd Szombathelyre viszik .
Válasz erre
1
0
Korrupt Kornél
2026. június 09. 20:45
"A család azonnal mentőt hívott" HAZUGSÁG!!! A "KORABELI" ÚJSÁGOK SZERINT AZ EGYIK LÁNYA NEM A MENTŐKET HÍVTA, HANEM A TESÓJÁT!!! MI EZ A KÖDÖSÍTÉS? A MENTŐSÖKET KELL ELÍTÉLNI A CSALÁD IDIÓSÁGA MIATT!!!
Válasz erre
1
0
lendvaiildiko
2026. június 09. 20:39
Jól látható, vannak egyenlők és egyenlőbbek. Akkor, ha a mentők hanyagsága dokumentált, akkor legyen per. Mindazon által nem értem, hogy 3 esztendőt tökölt az ügyészség, vagy most épp jól jön egy orbanista-takácsista szar-egészségügy látvány per. Számomra nem világos, hogy ki diagnosztizálta a hívás előtt a nehézlégzést. Nem tudom, Gálvölgyi családtagjai orvosok, ápolók, mentőtisztek. A cikkből az látható, hogy 3/4 óra várakozás, ki tudja mennyi személygépkocsizás után kórházba került és a beteg ezt a tortúrát kibírta és megkapta a megfelelő kezelést. A leírásból nem derül ki, hogy a lélegeztetés betegsége természetes lefolyásának megfelelően következett be? A mentők hősies munkát végeznek, s van, amikor helyszínek özönét kell ellátniuk s ekkor bizony súlyozni kell, kit kell először ellátni. A mentők számos hívást kapnak, rangsorolják azokat, Gálvölgyi a színpadon Gálvölgyi, de a telefonriasztások esetén ő egy beteg, a többi magyar állampolgár között.
Válasz erre
5
0
Kormánypárti2
2026. június 09. 20:15
A kurva anyját!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!