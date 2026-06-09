Három év után vádemelés a Gálvölgyi-ügyben: négy mentős kerülhet bíróság elé

Három évvel Gálvölgyi János rosszulléte után vádat emeltek négy mentőszolgálati dolgozó ellen a nagy visszhangot kiváltó ügyben. A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség szerint az érintettek nem a tőlük elvárható gondossággal jártak el, ezért

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolják őket.

A színész 2023 májusában lett rosszul otthonában: nehézlégzés és zavartság jelentkezett nála. A család azonnal mentőt hívott, ám az ügyészség szerint a bejelentést nem a megfelelő sürgősségi szinten kezelték, és a riasztást követően nem indult mentő a helyszínre.