Három év után vádemelés a Gálvölgyi-ügyben: négy mentős kerülhet bíróság elé

Mentősöket gyanúsítottak meg Gálvölgyi János ügyében
A színész közel egy órát várt a mentőre.
A színész még 2023 májusában lett rosszul otthonában.
Három évvel Gálvölgyi János rosszulléte után vádat emeltek négy mentőszolgálati dolgozó ellen a nagy visszhangot kiváltó ügyben. A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség szerint az érintettek nem a tőlük elvárható gondossággal jártak el, ezért
foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolják őket.
A színész 2023 májusában lett rosszul otthonában: nehézlégzés és zavartság jelentkezett nála. A család azonnal mentőt hívott, ám az ügyészség szerint a bejelentést nem a megfelelő sürgősségi szinten kezelték, és a riasztást követően nem indult mentő a helyszínre.
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A színész közel egy órát várt a mentőre.
Amikor a hozzátartozók közel háromnegyed órával később ismét segítséget kértek, derült ki, hogy továbbra sem úton van mentőegység. Végül Gálvölgyi Jánost lányai szállították kórházba, ahol hetekig kezelték, egy időre lélegeztetőgépre is került.
A vádemelés egy mentésvezetőt, két mentésirányítót és egy betegszállítás-felvevőt érint. Az ügyészség pénzbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványozott. Az Országos Mentőszolgálat belső vizsgálata már az eset után megállapította, hogy hibák történtek,
mivel a nehézlégzés olyan tünet, amely akár életveszélyes állapotra is utalhat.
Az ügy azonban továbbra is vitákat vált ki. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szerint nem csupán egyéni mulasztásokról, hanem rendszerszintű problémáról van szó. Úgy véli, ha négy ember felelőssége merül fel ugyanabban az esetben, akkor a háttérben az egész működési rendszer hibái is szerepet játszhattak. Szerinte az elmúlt három évben sem történt olyan átfogó változtatás, amely érdemben csökkentené a hasonló esetek kockázatát.
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