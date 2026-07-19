Életjelek nélkül: csodával határos módon menekült meg az a nő, aki hajnalban a Dunába esett, és elmerült

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Rendőrök és mentők közösen küzdöttek az asszony életéért, aki már eltűnt a habok között, mire odaértek.
Egy járókelő figyelt el egy Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására – írta meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Azonban hiába kért a bejelentő azonnal segítséget, mint írták, a bajba jutott nő azonban eközben elmerült és szem elől veszett.
Aztán csodával határos módon mégis sikerült megtalálni az áldozatot; mint írták, „a gyorsan helyszínre érkező Vízirendészet és a Központi Rohamkocsi bajtársai összehangolt keresésbe kezdtek. A rendőrök vízijárművel vizsgálták a Dunát, miközben bajtársaink a rakparton haladva, keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt”.
Végül így sikerült beazonosítani a Dunában sodródó, életjelek nélküli nőt. A Vízirendészet munkatársai ezután a fedélzetre húzták, majd azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben a legközelebbi kikötő felé indultak. „A mentőegység és a vízirendészet szinte egyszerre érkezett a kikötőbe, ahol bajtársaink emelt szinten folytatták az életmentést, a rendőr kollégák pedig végig segítették az ellátást.
A közös küzdelem végül sikerre vezetett: a nőt stabil keringéssel, lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon” – tették hozzá.
A nyitókép az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldaláról származik