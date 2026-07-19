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vízirendészet Országos Mentőszolgálat duna

Életjelek nélkül: csodával határos módon menekült meg az a nő, aki hajnalban a Dunába esett, és elmerült

2026. július 19. 13:51

Rendőrök és mentők közösen küzdöttek az asszony életéért, aki már eltűnt a habok között, mire odaértek.

2026. július 19. 13:51
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Egy járókelő figyelt el egy Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására – írta meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Azonban hiába kért a bejelentő azonnal segítséget, mint írták, a bajba jutott nő azonban eközben elmerült és szem elől veszett.

Aztán csodával határos módon mégis sikerült megtalálni az áldozatot; mint írták, „a gyorsan helyszínre érkező Vízirendészet és a Központi Rohamkocsi bajtársai összehangolt keresésbe kezdtek. A rendőrök vízijárművel vizsgálták a Dunát, miközben bajtársaink a rakparton haladva, keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt”.

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Végül így sikerült beazonosítani a Dunában sodródó, életjelek nélküli nőt. A Vízirendészet munkatársai ezután a fedélzetre húzták, majd azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben a legközelebbi kikötő felé indultak. „A mentőegység és a vízirendészet szinte egyszerre érkezett a kikötőbe, ahol bajtársaink emelt szinten folytatták az életmentést, a rendőr kollégák pedig végig segítették az ellátást. 

A közös küzdelem végül sikerre vezetett: a nőt stabil keringéssel, lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon” – tették hozzá.

A nyitókép az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldaláról származik

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Összesen 19 komment

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Sorrend:
rasdi1
2026. július 19. 18:09
Jöhet a vizsgálat, hogyan "sikerült" beleesni a Dunába? Elég nehezen tudom véletlennek elképzelni.
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1
0
machet
2026. július 19. 16:23
Mennyi hab lehetett arrafelé.
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0
0
kisskiss-6
2026. július 19. 15:51
🍓 H​​​e​​​l​​y​​​i​​​ ​​​c​​s​​a​​j​ok ​szexre ​​m​​​á​r​​a​​​:​​ 👉 𝗡​𝗨​​​𝟒​.​​𝗧​​​𝗢​𝗣
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0
1
duro_dorka
2026. július 19. 15:49
Sulyok leszopta Magyar faszát. Aláírt a Sulyok Júdás nemzetáruló geciláda szemét rohadék.
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0
4
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