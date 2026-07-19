Életjelek nélkül: csodával határos módon menekült meg az a nő, aki hajnalban a Dunába esett, és elmerült

Egy járókelő figyelt el egy Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására – írta meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Azonban hiába kért a bejelentő azonnal segítséget, mint írták, a bajba jutott nő azonban eközben elmerült és szem elől veszett.

Aztán csodával határos módon mégis sikerült megtalálni az áldozatot; mint írták, „a gyorsan helyszínre érkező Vízirendészet és a Központi Rohamkocsi bajtársai összehangolt keresésbe kezdtek. A rendőrök vízijárművel vizsgálták a Dunát, miközben bajtársaink a rakparton haladva, keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt”.