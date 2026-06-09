„Elég erős interjút adott az új oktatási miniszter. Kiderült belőle, hogy az egyházi iskolák ezután csak akkor »maradhatnak fenn«, ha felveszik a roma gyerekeket is a nem romák mellé (mintha eddig szándékos diszkriminációt alkalmaztak volna). Megváltoztatják az értékelési rendszert, mert nem a lexikális tudásra akarják helyezni a hangsúlyt (itt egyebek mellett a mesterséges intelligenciára hivatkozik).