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maradhatnak fenn iskolák ezután diszkrimináció egyházi iskolák

Az egyházi iskolák ezután csak akkor „maradhatnak fenn”, ha felveszik a roma gyerekeket is

2026. június 09. 22:00

Mintha eddig szándékos diszkriminációt alkalmaztak volna.

2026. június 09. 22:00
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Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
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„Elég erős interjút adott az új oktatási miniszter.  Kiderült belőle, hogy az egyházi iskolák ezután csak akkor »maradhatnak fenn«, ha felveszik a roma gyerekeket is a nem romák mellé (mintha eddig szándékos diszkriminációt alkalmaztak volna). Megváltoztatják az értékelési rendszert, mert nem a lexikális tudásra akarják helyezni a hangsúlyt (itt egyebek mellett a mesterséges intelligenciára hivatkozik). 

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A kisiskolások számára lerövidítenék az iskolai órák hosszát, mert ők úgysem tudnak 45 percig figyelni (ezzel gondolom alapvetésnek és megmásíthatatlan adottságnak veszik, hogy a gyakori mobilhasználat úgyis széttöredezi a figyelmet).  Kiderült az is, hogy a civilnek mondott aktivistacsoportok visszatérhetnek az iskolába. Négygyermekes apaként különösen érdekel, hogy a szülőknek lesz-e ebbe beleszólása. 

S bónuszként azt is kifejtette, hogy nem fognak két iskolát fenntartani, ha egy is elég. Tehát iskolabezárásokra készülnek. Nagyjából így néz ki a budai hegyekből elképzelt oktatáspolitika. Tényleg árad. Jelen esetben a nagybetűs liberalizmus egyenesen bele az oktatásba.”

Nyitókép: Soós Lajos / MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

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Gubbio
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2026. június 09. 22:17 Szerkesztve
Weöres Sándor: A birka-iskola ------- Igazgató: ún. "Magyar" Péter; ig.h.: Lannert Judit; a tanári kar: a kormány; a tanulók: a Tiszára szavazók Egyszer volt egy nagy csoda, Neve: birka-iskola. Ki nem szólt, csak bégetett, Az kapott dicséretet. Ki oda se ballagott, Még jutalmat is kapott, Így hát egy se ment oda, Meg is szűnt az iskola.
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hegyivadász
2026. június 09. 22:08
Érdekes. Az elmúlt száz évben a gyerekek képesek voltak kezelni a 45 perces tanórákat. Miért nem megy ez a maiaknak?
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