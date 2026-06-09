Bejelentette Lannert Judit, egy feltétellel maradhatnak meg az egyházi iskolák
Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
Mintha eddig szándékos diszkriminációt alkalmaztak volna.
„Elég erős interjút adott az új oktatási miniszter. Kiderült belőle, hogy az egyházi iskolák ezután csak akkor »maradhatnak fenn«, ha felveszik a roma gyerekeket is a nem romák mellé (mintha eddig szándékos diszkriminációt alkalmaztak volna). Megváltoztatják az értékelési rendszert, mert nem a lexikális tudásra akarják helyezni a hangsúlyt (itt egyebek mellett a mesterséges intelligenciára hivatkozik).
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Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
A kisiskolások számára lerövidítenék az iskolai órák hosszát, mert ők úgysem tudnak 45 percig figyelni (ezzel gondolom alapvetésnek és megmásíthatatlan adottságnak veszik, hogy a gyakori mobilhasználat úgyis széttöredezi a figyelmet). Kiderült az is, hogy a civilnek mondott aktivistacsoportok visszatérhetnek az iskolába. Négygyermekes apaként különösen érdekel, hogy a szülőknek lesz-e ebbe beleszólása.
S bónuszként azt is kifejtette, hogy nem fognak két iskolát fenntartani, ha egy is elég. Tehát iskolabezárásokra készülnek. Nagyjából így néz ki a budai hegyekből elképzelt oktatáspolitika. Tényleg árad. Jelen esetben a nagybetűs liberalizmus egyenesen bele az oktatásba.”
Nyitókép: Soós Lajos / MTI