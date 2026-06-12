Rubovszky Rita: az egyházi iskolák működését nem aktuálpolitikai szempontok határozzák meg

„Személyes véleményem az, hogy ez így semmilyen formában nem megvalósítható” – reagált a Magyar Nemzetnek Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója az oktatási és gyermekügyi miniszter közelmúltbeli felvetésére. Az ügy előzménye Lannert Judit interjúja, amelyben a tárcavezető arról beszélt, hogy az egyházi intézmények jövőbeli fennmaradásának feltétele lehet a társadalmi szempontból vegyesebb tanulói összetétel kialakítása.

A miniszter szerint „az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha roma gyerekeket is felvesznek a nem roma tanulók mellé”, és jelezte: a jövőben a finanszírozásnál, valamint az új iskolák engedélyezésénél is szempont lehet a tanulóközösségek heterogenitása.