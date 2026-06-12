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rubovszky rita lannert judit finanszírozás egyházi iskolák

Rubovszky Rita: az egyházi iskolák működését nem aktuálpolitikai szempontok határozzák meg

2026. június 12. 13:26

Reagált Rubovszky Rita a Lannert Judit által felvetett, egyházi iskolákat érintő finanszírozási feltételekre.

2026. június 12. 13:26
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„Személyes véleményem az, hogy ez így semmilyen formában nem megvalósítható” – reagált a Magyar Nemzetnek Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója az oktatási és gyermekügyi miniszter közelmúltbeli felvetésére. Az ügy előzménye Lannert Judit interjúja, amelyben a tárcavezető arról beszélt, hogy az egyházi intézmények jövőbeli fennmaradásának feltétele lehet a társadalmi szempontból vegyesebb tanulói összetétel kialakítása.

A miniszter szerint „az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha roma gyerekeket is felvesznek a nem roma tanulók mellé”, és jelezte: a jövőben a finanszírozásnál, valamint az új iskolák engedélyezésénél is szempont lehet a tanulóközösségek heterogenitása.

A felzúdulást követően a miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy Rubovszky Rita közreműködésével egyeztetést folytatott a különböző felekezetek iskolafenntartóinak képviselőivel. Lannert Judit közölte: a megbeszélésen tisztázták a félreértéseket, és közös nevezőre jutottak abban, hogy senki nem tervezi az egyházi iskolák bezárását; a munka célja a tapasztalatok beépítése a hosszú távú oktatási stratégiába.

Rubovszky Rita szerint az iskolarendszer elválaszthatatlan a társadalom szerkezetétől, hiszen Magyarország történelmileg sem homogén, az oktatás pedig Eötvös József kora óta több iskolatípusra tagolódik.

A főigazgató úgy véli, az elfogadóbb légkör eléréséhez sikeres felzárkóztató modellek elterjesztésére van szükség.

Rubovszky Rita hangsúlyozta az állam, az egyházak és a szakma szoros együttműködésének fontosságát, ugyanakkor leszögezte:

az egyházi iskolák működését és finanszírozását nem aktuálpolitikai szempontok, hanem alkotmányos és nemzetközi jogi garanciák határozzák meg.

Emlékeztetett arra is, hogy a szabad iskolaválasztás joga a vallásszabadságból fakad, amit a Vatikánnal és más történelmi egyházakkal kötött megállapodások is garantálnak. A főigazgató szerint bár elfogadható lehet a fejlesztő- vagy gyógypedagógusi támogatások növelése a hátrányos helyzetű térségekben, nem lehet országos „fűnyíróelv” alapján kezelni az eltérő helyzetű településeket.

Rubovszky Rita rámutatott: az ország egyes részein, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a 80–100 százalékot is eléri. Mivel régiónként és fenntartónként is jelentős eltérések mutatkoznak, a kérdés szerinte mindenképpen alaposabb szakmai vizsgálatot igényel.

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Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
bathory-odonke
2026. június 12. 13:58
Honnan lehet tudni, melyik gyerek roma?
Válasz erre
0
0
ittésmost
2026. június 12. 13:48
Kár, hogy nem ő lett a miniszter... MP kapott volna egy fél jópontot tőlem. De hát Pankotai beszólt, meg az istentelen magyar ateista társaság. És MP haptákba vágta magát a fb-ja előtt és átváltoztatta erre a gonosz némberre.
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0
0
hexahelicene
2026. június 12. 13:44
Sodoma Judit feladata pusztítani a keresztény Isten-hitet.
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2
0
pollip
2026. június 12. 13:43
Rubovszky-Lannert 1:0
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2
0
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