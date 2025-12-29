Ft
diszkrimináció felsőoktatás oktatás

„Fel kell lépni a politikai diszkrimináció ellen az egyetemeken” – szakértő a Mandinernek

2025. december 29. 19:53

Jogi és pszichológiai segítséget is nyújt a világnézetük, politikai hitvallásuk miatt hátrányt szenvedett hallgatóknak a Transzparens Oktatásért Projekt – mondta el lapunknak Németh Benedek Áron, a szervezet munkatársa.

2025. december 29. 19:53
Milyen céllal, milyen apropóból jött létre a Transzparens Oktatásért Projekt?

A nyugat-európai és az amerikai felsőoktatásban már megjelent, politikai és a világnézeti diszkrimináció az oka a szervezet létrehozásának. Az ilyen jelenségek ellen lépünk fel, szeretnénk megakadályozni, hogy ez a magyar felsőoktatásban is elterjedjen. A hallgatói társadalom is kezd polarizálódni, ezért fontos, hogy gátat szabjunk a diszkriminációnak vagy elfogultságnak, mert ez már a magyar egyetemeken is felütötte a fejét.

Tudna konkrét példát mondani az egyoldalú politikai véleménynyilvánításra?

Nem is olyan régen, egy egyetemi tanórán az oktató azt mondta: „ki ismer egy bérgyilkost közületek? Fel akarom bérelni Orbán Viktor megölésére.” Tehát a helyzet időnként nagyon súlyos. Ilyen és ehhez hasonló szituációkat szeretnénk elkerülni, hogy 

semlegesen folyhasson a felsőoktatás. 

Erre keressük, nyújtjuk a megoldást és a korrekciót a Transzparens Oktatásért Alapítvánnyal.

Milyen eszközökkel tudnak segíteni?

Ha az oktatók vagy a hallgatók részéről valaki azt tapasztalja, hogy nem lehet kinyilvánítani szabadon a véleményt, és diszkriminálják emiatt, akkor jogi és pszichológiai segítséget nyújtunk azoknak, akiket hátrányos megkülönböztetés ér világnézetük, politikai hitvallásuk miatt. A kezdeményezés még gyerekcipőben jár, de már készen állunk a segítségnyújtásra, ha szükség van rá. 

Vannak egyéb célok is?

Az egyetemi oktatók semlegessége, az erőfölénnyel való visszaélés tilalma az egyetemi politizálás/véleménynyilvánítás körében; a szabad légkör megteremtése a felsőoktatásban, a véleményütköztetés, és a kulturált vitatkozás érdekében. 

Bárki fordulhat a szervezethez, oktató és hallgató is? 

Igen, akár anonim módon is.

A segítségnyújtáson kívül van más is, amellyel elő tudják segíteni a politikai diszkrimináció terjedését? 

Képzéseket szervezünk például oktatóknak azzal a céllal, hogy 

hitelesen, elfogultság nélkül tudják megtartani előadásaikat, kifejezni magukat. 

Ne legyenek elfogultak, ne próbálják meg ráerőltetni a saját nézeteiket a hallgatókra, és ezzel párhuzamosan ne legyen cenzúra. Valósuljon meg a transzparens oktatás.

Fotó: Balaton József/MTI

