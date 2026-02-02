Nem kár értük: az MSZP sohasem lépett a szavazóiért – csak élősködött rajtuk
Abszolút szegénységi bizonyítvány ez, amely elárulja saját jellembeli gyengeségüket, hozzá nem értésüket. Horváth K. József írása.
Ha hallgatott volna, bölcs maradt volna.
„Kunhalmi ezúttal a Facebook-oldalán csillantotta meg páratlan szakértelmét, olvassák:
»Ne papoljon a Fidesz, se Lázár János, se Orbán Viktor, mert érdemes lenne inkább arról beszélniük és arról számot adniuk, hogy mit tettek az oktatással. Pedig ha jó az iskola, bárkiből bármi lehet. Ezért nem az oktatásban dolgozók a felelősök, hanem a kormány.«
Ágika, ez pazar! Hogy jó vagy rossz egy iskola, bármilyen furcsa is, az bizony az oktatásban dolgozókon múlik. A kormány feladata a megfelelő feltételek biztosítása, a többi a tanárok felkészültségén múlik, illetve azon, hogy a diákok mennyire nyitottak a tudás befogadására.
De az az igazság, hogy nem is csodálkozhatunk Kunhalmi szavain. Ugyanis korábban a Blikk Talk vendégeként elmesélte, hogy hétéves korától tizenhat éves koráig a színészi pálya érdekelte, de ahogy teltek az évek, a gyermekkori vágyak, álmok átalakultak. Azonban ezek az ifjúkori évek nem múltak el nyomtalanul, hiszen politikusként is kamatoztatta korábbi, ez irányú érdeklődését.”
