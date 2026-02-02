Ft
kunhalmi ágnes lázár jános fidesz oktatás orbán viktor

Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb aranyköpése

2026. február 02. 05:44

Ha hallgatott volna, bölcs maradt volna.

2026. február 02. 05:44
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Kunhalmi ezúttal a Facebook-oldalán csillantotta meg páratlan szakértelmét, olvassák:

»Ne papoljon a Fidesz, se Lázár János, se Orbán Viktor, mert érdemes lenne inkább arról beszélniük és arról számot adniuk, hogy mit tettek az oktatással. Pedig ha jó az iskola, bárkiből bármi lehet. Ezért nem az oktatásban dolgozók a felelősök, hanem a kormány.«

Ágika, ez pazar! Hogy jó vagy rossz egy iskola, bármilyen furcsa is, az bizony az oktatásban dolgozókon múlik. A kormány feladata a megfelelő feltételek biztosítása, a többi a tanárok felkészültségén múlik, illetve azon, hogy a diákok mennyire nyitottak a tudás befogadására.

De az az igazság, hogy nem is csodálkozhatunk Kunhalmi szavain. Ugyanis korábban a Blikk Talk vendégeként elmesélte, hogy hétéves korától tizenhat éves koráig a színészi pálya érdekelte, de ahogy teltek az évek, a gyermekkori vágyak, álmok átalakultak. Azonban ezek az ifjúkori évek nem múltak el nyomtalanul, hiszen politikusként is kamatoztatta korábbi, ez irányú érdeklődését.”

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

magor62-2
2026. február 02. 07:36
Ágicát sem az agyrák viszi a sírba.
Válasz erre
0
0
Ergit
2026. február 02. 07:33
Oktatási rendszer így, oktatási rendszer úgy, azt kell minden diákkal megértetni, hogy NEM AZ ISKOLÁNAK TANULNAK, NEM IS A TANÁRNAK, HANEM MAGUKNAK!!! - Ezt kellene minden iskola bejárati ajtaja fölé írni, közvetlenül " A Haza mindenek előtt, Isten mindenek fölött!" mondat alá.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. február 02. 07:32
"Pedig ha jó az iskola, bárkiből bármi lehet. Ezért nem az oktatásban dolgozók a felelősök, hanem a kormány.«" Hát Ágica, te elég rossz kormány alatt járhattál suliba!
Válasz erre
0
0
angie1
•••
2026. február 02. 07:30 Szerkesztve
Na jó, hát Ágikát sem az eszéért fogják ellopni. Szinte mindjárt gondoltam, hogyha egy iskolában szarok a tanárok, azért is az Orbán a felelős. Pedig, ahogy elnézem, a nagyja a tanároknak Tiszektás.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!