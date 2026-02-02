Ágika, ez pazar! Hogy jó vagy rossz egy iskola, bármilyen furcsa is, az bizony az oktatásban dolgozókon múlik. A kormány feladata a megfelelő feltételek biztosítása, a többi a tanárok felkészültségén múlik, illetve azon, hogy a diákok mennyire nyitottak a tudás befogadására.

De az az igazság, hogy nem is csodálkozhatunk Kunhalmi szavain. Ugyanis korábban a Blikk Talk vendégeként elmesélte, hogy hétéves korától tizenhat éves koráig a színészi pálya érdekelte, de ahogy teltek az évek, a gyermekkori vágyak, álmok átalakultak. Azonban ezek az ifjúkori évek nem múltak el nyomtalanul, hiszen politikusként is kamatoztatta korábbi, ez irányú érdeklődését.”