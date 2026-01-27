Nem kár értük: az MSZP sohasem lépett a szavazóiért – csak élősködött rajtuk

Nyitóképünkön a múltban sétálnak az MSZP egykori elnökei, Mesterházy és Gyurcsány, mára azonban úgy lelakták a pártot, hogy nincs hova visszamenniük. Mostanra a szocialisták odáig jutottak, hogy nem is indulnak el az áprilisi választásokon. Komjáthi Imre aktuális pártelnök szerint

nincs elég önkéntesük, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása is szinte esélytelen lenne. Csak idő kérdése, mikor oltják le a villanyt.

Sajnos ez nem holnap lesz, romlott szelleme még sokáig benne lesz a levegőben. Az SZDSZ-nél is 21 évnek kellett eltelnie azután, hogy a képviselőik kipotyogtak a parlamentből, míg végre törölték a pártot a nyilvántartásból. Elmondható, sokba került ez a kaland az adófizetőknek az SZDSZ-szel, nem szólva azokról a társadalmi károkról, amit a politikájukkal okoztak. És 2010 óta senkinek nem jutott eszébe, hogy újraélessze a szabad madarasok pártját.