01. 27.
kedd
tisza mszp komjáthi imre szdsz - brüsszel gyurcsány politika

Nem kár értük: az MSZP sohasem lépett a szavazóiért – csak élősködött rajtuk

2026. január 27. 15:38

Abszolút szegénységi bizonyítvány ez, amely elárulja saját jellembeli gyengeségüket, hozzá nem értésüket.

2026. január 27. 15:38
Horváth K. József
Horváth K. József

Nyitóképünkön a múltban sétálnak az MSZP egykori elnökei, Mesterházy és Gyurcsány, mára azonban úgy lelakták a pártot, hogy nincs hova visszamenniük. Mostanra a szocialisták odáig jutottak, hogy nem is indulnak el az áprilisi választásokon. Komjáthi Imre aktuális pártelnök szerint 

nincs elég önkéntesük, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása is szinte esélytelen lenne. Csak idő kérdése, mikor oltják le a villanyt. 

Sajnos ez nem holnap lesz, romlott szelleme még sokáig benne lesz a levegőben. Az SZDSZ-nél is 21 évnek kellett eltelnie azután, hogy a képviselőik kipotyogtak a parlamentből, míg végre törölték a pártot a nyilvántartásból. Elmondható, sokba került ez a kaland az adófizetőknek az SZDSZ-szel, nem szólva azokról a társadalmi károkról, amit a politikájukkal okoztak. És 2010 óta senkinek nem jutott eszébe, hogy újraélessze a szabad madarasok pártját. 

A szocialisták is a legsúlyososabb kritikát kapták a tagságuktól, támogatóiktól. Szimplán elfordultak tőlük.

Igaz is, mit lehetett volna szeretni a nokiás dobozos Hagyó Miklósban, Zuschlag Jánosban, Hunvald Györgyben, Fürst Györgyben, Gyurcsány Ferencben,

és abban a politikában, amely Lendvai Ildikó elszólása szerint szorosan kötődött Soros Györgyhöz. A megszorításokkal teli, nemzetsanyargató bajnais „fájni fog”-féle politikában. 

És lám, a köpönyegforgás nagymesterei közül ketten még mindig országgyűlési képviselői mandátumért púposkodnak.

Ott van Hiller István, aki kétségtelenül felkészült oktatási szakember, de politikusként az MSZP becsődölésével hatalmasat bukott. Sajnálom azokat az erzsébeti választókörzetben élőket, akik annak ellenére beszavazták a korábbi parlamentekbe, hogy semmit nem tett értük, csak nyálas szavakkal tartotta bennük a lelket. Nemrég még úgy fogalmazott, hogy a pártnak saját erejéből kell visszanyernie a választók bizalmát. Idén mind a 106 választókerületben terveztek saját jelöltet állítani, amiből persze nem lett semmi. 

Pedig amikor ezeket mondta, már tisztában kellett lennie azzal, hogy a szocialistáknak vége. Mégis mondta. Ha tetszik, mégis hazudott nekik. A saját pozícióját azonban megvédte, 

Pesterzsébeten indulni akar, ami azért is gusztustalan, mert a baloldali értékeket, ahogy eddig, úgy ezután sem lesz képes képviselni. Még akkor sem, ha netán Kunhalmi is bejut ugyanígy, köszönhetően a XVIII. kerületi választói kapcsolatainak. 

Az estelegesen elnyerhető palamenti mandátumuk a magyar érdekek szolgálata szempontjából azért sem ér semmit, mert – feltéve, de meg nem engedve – ha netán nyer a Tisza, akkor 

Brüsszel akarata győzedelmeskedik. Győz a háború finanszírozás, Ukrajna működtetése és rezsicsökkentés azonnali eltörlésének politikája.

A magyar érdekek tehát simán velük együtt is sutba kerülnének. Az elmúlt 16 évben az MSZP is megtett mindent Brüsszel és a demokrata USA vezetésének maximális kiszolgálásáért. Meg is akadályozták az EU-tól nekünk járó pénzek hazautalását. 

Az MSZP úgy hal meg, hogy még a neve se marad fönn. Valószínűleg a Tisza lép a helyébe, amely bekebelezett lényegében minden baloldali pártot. 

A szocik megérdemlik a sorsukat. Haldoklásuk semmit nem bizonyít jobban, mint hogy alkalmatlan vezetők sora vezette a pártot, és 16 év nem volt elegendő ahhoz, hogy a társadalom számára vonzó üzenetet izzadjanak ki magukból. Mert nekik – Magyar Péterhez hasonlóan – csak a saját boldogulásuk volt fontos. A hatalom, a saját munka nélküli jólétük. Geszti Péter 2006-ban nyálasan le is írta a szemforgatás vörös mestereinek a jellemzőit az Ó, igen – igen, igen! című kampánydalukban: „Én nem tudok állni, ha léphetek is érted”; nos, 

A MSZP volt az a párt, amely sohasem lépett a szavazóiért, csak élősködött rajtuk. 

Éltette bennük a reményt, hogy majd egyszer tesz értük valamit, de ez sosem következett be. Aztán tessék, itt a vége, a támogatók megunták és végképp elfordultak tőlük, a közvélemény-kutatóknál pedig vonal alatti a párttá váltak. 

Abszolút szegénységi bizonyítvány ez, amely elárulja saját jellembeli gyengeségüket, hozzá nem értésüket.

Nagy nap ez a mai. Történelmi nap. Catónak most is igaza lett: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Egyébként úgy vélem, Kartágónak és az MSZP-nek el kell tűnnie.

***

***

 

