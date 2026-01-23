Na jó, ilyen nincs: Fekete-Győr újra zuhany alá tolta az elektromos rollert – igaz, ezúttal nem szó szerint

Havonta körülbelül 18 ezer forintot betesz babakötvénybe, ennyi lett az összes megtakarítása.

Amivel semmi probléma nem lenne, csak azért fura, mert nem illeszkedik a kilátástalansággal és az elszegényedéssel kapcsolatos eszmefuttatásához. Ha egy családapa ilyen jövedelem mellett sem tartja szükségesnek, hogy egy saját nevén lévő ingatlanban éljen és/vagy az ínségesebb időkre félretegyen, hanem simán elvan az aktuális körülményeivel, akkor érthetetlen, miért van ilyen erősen meggyőződve arról, hogy egy átlag fiatal viszont kénytelen hanyatt-homlok menekülni az országból, ha egyelőre nem saját lakásban él, és/vagy nincs kellő számú millió a számláján. Ahogy az sem világos, mi gátolta őt jól kereső képviselőként abban, hogy

lakását ne a magas piaci áron, az általa kárhoztatott „feudális kiváltság” jegyében, hanem „tudás, szorgalom és valódi teljesítmény” alapján adja ki egy rászoruló pályakezdőnek. Tán egy ilyet sem ismer?!?

Fekete-Győr András az egybefüggő Orbán-kormányok nyolcadik esztendejében, 29 évesen belbudai ingatlanhoz tudott jutni – ez is mintha ellenpélda lenne a rettentő orbáni kilátástalanságra (ha a szülei segítettek neki, akkor is: vajon hány 29 éves belbécsi, belberlini, müncheni, londoni vagy zürichi fiatal rendelkezik tehermentes saját otthonnal? 2021-ben Németország egészét – tehát nem a nagyvárosokat – tekintve a 35 év alattiak 2,2 százaléka volt egyedüli tulajdonosa a saját, jellemzően jelzáloggal terhelt otthonának). Lásd még a szintén momentumos Bedő Dávidot, aki az egyetem mellett végig dolgozott, majd 2017-ben, diplomaszerzés után két évvel, némi hitel segítségével vásárolt egyedül egy XI. kerületi lakást –