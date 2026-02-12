Ft
Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk

Tisza Párt liberális Magyarország Rónai Egon Magyar Péter ellenzék Orbán Viktor Deák Dániel baloldal

Újra bemutatkozott Magyar Péter: egy szempillantás alatt bezárhatja az ATV-t

2026. február 12. 20:08

Nem tréfálkozott a Tisza Párt elnöke.

2026. február 12. 20:08
null

Az ATV hivatalosan is megerősítette: amikor múlt héten Magyar Péter Rónai Egon vendége volt, az adás előtt az aula felújítása kapcsán megjegyezte, már felesleges bármilyen felújítást csinálni az ATV-ben, hiszen kormányváltás után már nem lesz szükség a csatornára, átveszi a szerepét a közmédia.

Magyarul bezárással fenyegette meg az egyébként ellenzéki csatorna munkatársait úgy, hogy már rajta volt a mikrofon, így a teljes vezérlő hallotta a szavait”

– mutatott rá Deák Dániel a Facebook-oldalán. „Mindezt úgy csinálta, hogy közben a lájkszerzés érdekében mosolygós szelfit készített Rónai Egonnal. Vélhetően ezzel a beszólással figyelmeztette őt is: ne merjenek nagyon bekérdezni, mert akkor annak nem lesz jó vége. Ilyen a Magyar Péter-féle szeretetország és sajtószabadság. Emlékezetes, nemrég Orbán Viktor is hosszú interjút adott az ATV-ben Rónai Egonnak. Képzeljük el, ha a miniszterelnök hasonlót mert volna mondani, mekkora nemzetközi botrány és tiltakozás robbant volna ki” – állapította meg a politológus.

Nyitókép: Facebook

 

 

