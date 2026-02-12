Ft
Vészjósló hírek érkeztek Brüsszelből: bármelyik pillanatban belesodródhatunk a háborúba

2026. február 12. 21:29

A NATO-főtitkár alig várja, hogy még több ország finanszírozza Ukrajna fegyverkezését.

2026. február 12. 21:29
Több szövetséges ország százmillió dolláros nagyságrendben tett felajánlást Ukrajna támogatására az úgynevezett PURL kezdeményezésen keresztül – közölte a NATO-főtitkár Brüsszelben az ukrajnai kontaktcsoport találkozóját követően csütörtökön.

Mark Rutte a katonai szövetség brüsszeli székházában tartott sajtótájékoztatón létfontosságúnak nevezte, hogy a szövetségesek és a partnerek finanszírozásával amerikai felszereléseket biztosító kezdeményezésen (Prioritised Ukraine Requirements List) keresztül még több tagország tegyen felajánlást katonai eszközök beszerzésére Ukrajna megsegítésére.

Rutte elégedettségét fejezte ki az európai védelmi kiadások növekedésével kapcsolatban, majd közölte: az Egyesült Államok is elégedett Európa erőfeszítéseivel a NATO-n belüli tehermegosztás tekintetében.

Megismételte, hogy Európának nagyobb pénzügyi terhet kell viselnie a NATO-ban, miközben Washington egyre inkább más kihívásokra, például Kínára összpontosít.

Hangsúlyozta: erős NATO-ra van szükség, de a NATO erősebb, ha az európaiak nagyobb vezető szerepet vállalnak a szervezeten belül.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

 

Összesen 13 komment

vakiki
2026. február 12. 22:07
Azért vágta pofán Macront az öregecske felesége, mert a zöld gnómot ölelgeti, nem őt. A NATO főtitkár meg egy eszement barom!
tapir32
2026. február 12. 21:50 Szerkesztve
Az emberek többsége az újságok címeit és híreit fenntartásokkal fogadja! Magyarországon a média információiban való kételkedés 70% feletti. A skandináv országokban a média 80-90% -ban baloldali. Az emberek 80-85% -a elhiszi amit a média terjeszt. Ez, azt jelenti, hogy egy homogén gondolkodás nélküli tömeget sikerült előállítani. A sokszínűségnek és a demokráciának pedig esélye sincs! Felszámolták, formálissá vált. Németországban alig jobb a helyzet. Mo-n a népesség kb. 20-25%-a hisz a médiának! A többségnek kételyei vannak. Kritikus hozzáállás!!! Mo-n a média 48-50%- a ballibsi. Túlreprezentáltak!
tapir32
2026. február 12. 21:44 Szerkesztve
Veszünk fegyvert, de magunknak! Magunkat és a NATO-t erősítjük nem Ukrajnát!
bekeev-2025
2026. február 12. 21:43
75 évvel ezelőtt megkérdezték Hermann Göringet a nürnbergi tárgyalás során, hogy a németek hogyan egyezhettek bele ezekbe a szörnyűségekbe? Azt válaszolta: ''Nagyon egyszerű, és semmi köze a nácizmushoz; köze van az emberi természethez. Ezt meg lehet csinálni náci, szocialista, kommunista, monarchia vagy demokráciában: az egyetlen dolog, amire a kormánynak szüksége van ahhoz, hogy az embereket rabszolgává tegye, az a félelem. Ha találsz valamit, ami megijeszti őket, bármire kényszerítheted őket." Na, ennyire buta állat a magyar, hogy a rémhírkeltéssel be lehet szaratni. :)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!