Vészjósló hírek érkeztek Brüsszelből: bármelyik pillanatban belesodródhatunk a háborúba

Több szövetséges ország százmillió dolláros nagyságrendben tett felajánlást Ukrajna támogatására az úgynevezett PURL kezdeményezésen keresztül – közölte a NATO-főtitkár Brüsszelben az ukrajnai kontaktcsoport találkozóját követően csütörtökön.

Mark Rutte a katonai szövetség brüsszeli székházában tartott sajtótájékoztatón létfontosságúnak nevezte, hogy a szövetségesek és a partnerek finanszírozásával amerikai felszereléseket biztosító kezdeményezésen (Prioritised Ukraine Requirements List) keresztül még több tagország tegyen felajánlást katonai eszközök beszerzésére Ukrajna megsegítésére.