Vészjósló hírek érkeztek Brüsszelből: bármelyik pillanatban belesodródhatunk a háborúba

Dermesztő üzenet érkezett Brüsszelből: egy négyzetcentimétert sem fognak engedni – ezt még Putyinnak is értenie kell
Mark Rutte szerint a szövetségesek egységesek Ukrajna támogatásában.
A NATO-főtitkár alig várja, hogy még több ország finanszírozza Ukrajna fegyverkezését.
Több szövetséges ország százmillió dolláros nagyságrendben tett felajánlást Ukrajna támogatására az úgynevezett PURL kezdeményezésen keresztül – közölte a NATO-főtitkár Brüsszelben az ukrajnai kontaktcsoport találkozóját követően csütörtökön.
Mark Rutte a katonai szövetség brüsszeli székházában tartott sajtótájékoztatón létfontosságúnak nevezte, hogy a szövetségesek és a partnerek finanszírozásával amerikai felszereléseket biztosító kezdeményezésen (Prioritised Ukraine Requirements List) keresztül még több tagország tegyen felajánlást katonai eszközök beszerzésére Ukrajna megsegítésére.
Rutte elégedettségét fejezte ki az európai védelmi kiadások növekedésével kapcsolatban, majd közölte: az Egyesült Államok is elégedett Európa erőfeszítéseivel a NATO-n belüli tehermegosztás tekintetében.
Megismételte, hogy Európának nagyobb pénzügyi terhet kell viselnie a NATO-ban, miközben Washington egyre inkább más kihívásokra, például Kínára összpontosít.
Hangsúlyozta: erős NATO-ra van szükség, de a NATO erősebb, ha az európaiak nagyobb vezető szerepet vállalnak a szervezeten belül.
