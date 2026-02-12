„Nem igazán akartam Magyarországot” – nem kertelt Ukrajnában a Fradi volt edzője

„Szerintem minden csapat erős, kiegyenlített a csoport, alaposan fel kell készülnünk. Sajnos ismét összekerültünk a grúzokkal. Hogy ki a legkellemetlenebb ellenfél? Nem tudom.

Nem igazán akartam Magyarországot, de játszanunk kell, és a magyarok elleni meccsek nagyon fontosak lesznek. Magyarország nem idegen számomra, de nem tudom, milyen fogadtatásban lesz majd részem. De nem is ezzel foglalkozom, hanem a saját csapatommal”

– idézte a Magyar Nemzet Szerhij Rebrov nyilatkozatát, amelyet az ukrán médiának adott.

Rossi a Fradi korábbi edzőjéről