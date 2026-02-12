„Nem igazán akartam Magyarországot” – nem kertelt Ukrajnában a Fradi volt edzője

Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk
A legrosszabb forgatókönyv nem valósult meg.
A magyar válogatottnak Ukrajnával is meg kell küzdenie. Az ukránok szövetségi kapitánya, a korábbi Fradi edző, Szerhij Rebrov nem tudja, milyen fogadtatást kap majd hazánkban.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal került egy csoportba a labdarúgó Nemzetek Ligája csütörtökön megtartott brüsszeli sorsolásán. Nemzeti csapatunk szövetségi kapitányához, Marco Rossihoz hasonlóan az ukránok mestere, a volt Fradi vezetőedző, Szerhij Rebrov is elmondta a véleményét a sorsolásról.
Ezt is ajánljuk a témában
A legrosszabb forgatókönyv nem valósult meg.
Az 51 éves ukrán szakember még 2018 és 2021 között 133 tétmérkőzésen irányította a Ferencvárost, amellyel három bajnoki címet nyert. A magyar válogatottról ezt mondta:
„Szerintem minden csapat erős, kiegyenlített a csoport, alaposan fel kell készülnünk. Sajnos ismét összekerültünk a grúzokkal. Hogy ki a legkellemetlenebb ellenfél? Nem tudom.
Nem igazán akartam Magyarországot, de játszanunk kell, és a magyarok elleni meccsek nagyon fontosak lesznek. Magyarország nem idegen számomra, de nem tudom, milyen fogadtatásban lesz majd részem. De nem is ezzel foglalkozom, hanem a saját csapatommal”
– idézte a Magyar Nemzet Szerhij Rebrov nyilatkozatát, amelyet az ukrán médiának adott.
Marco Rossi szövetségi kapitány a Nemzeti Sportnak megemlítette Rebrovot.
Ami Ukrajnát illeti, tudjuk, a válogatottnak milyen körülmények között kell játszania, edzenie, készülnie a meccsekre, mégis ott van a világbajnokság kapujában, rájátszást vívhat. Hozzá kell tennem, fantasztikus szövetségi kapitány irányítja, Szerhij Rebrovot nagyszerű edzőnek tartom”
– jelentette ki, majd rákérdeztek nála, hogy miként várja kettejük találkozóját, korábban ugyanis még sosem meccseltek egymás ellen.
„Kölcsönös tisztelet van közöttünk. Többször is beszéltünk egymással, mindig nagyra értékelte a munkánkat, amint én is az övét. Magyarországon mindenki ismeri őt, különösen a Fradi-szurkolók tudnának arról mesélni, milyen kiváló szakember. Amúgy is nagyon nehéz Ukrajna elleni játszani, ez pedig még egy körülmény, ami miatt nem lesz egyszerű feladatunk.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az MLSZ bejelentette, hogy mely két válogatottal játszanak még a mieink felkészülési mérkőzést.
Nyitókép: Franck Fife/AFP