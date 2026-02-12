Leleplezték a magyar válogatott nyári ellenfeleit – Marco Rossi az ukránokról is beszélt

Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk
A legrosszabb forgatókönyv nem valósult meg.
Az MLSZ bejelentette, hogy mely két válogatottal játszanak még a mieink felkészülési mérkőzést. Marco Rossi erről és a Nemzetek Ligája sorsolásáról is beszélt.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal került egy csoportba a labdarúgó Nemzetek Ligája csütörtökön megtartott brüsszeli sorsolásán. Nemzeti csapatunk szövetségi kapitánya, Marco Rossi a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) nyilatkozott.
A csoport természetesen nem olyan nehéz, mint az A-ligás csoportunk volt a legutóbbi kiírásban, de ettől függetlenül három nagyon kemény csapatot kaptunk, akik ellen kifejezetten nehéz dolgunk lesz majd
– mondta az mlsz.hu-nak. – Két riválisunk még esélyes a világbajnoki részvételre, az északírek és az ukránok esetében is tavasszal derül ki, hogy utazhatnak-e a vébére. A nemzetközi porondon nincsenek könnyű mérkőzések, így a Nemzetek Ligája őszi találkozói közül egyik sem lesz az. Nekünk elsősorban saját magunkra kell fókuszálnunk, a legfontosabb, hogy a következő időszakban tovább fejlődjön a csapatunk.”
Az MLSZ hozzátette: a mérkőzések lebonyolítását illetően fontos változás, hogy az eddigi szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat összevonják, vagyis szeptember végén kezdődik majd egy válogatott-időszak, amely átnyúlik október első napjaiba is, és ezalatt a csapatok négy-négy mérkőzést játszanak. A novemberi kétmérkőzéses válogatott-időszak változatlanul megmarad. A találkozók időpontjait az UEFA határozza meg és a sorsolás másnapján, vagyis pénteken délelőtt hozza majd nyilvánosságra.
A sorsolással teljessé vált a magyar válogatott 2026-os ellenfeleinek sora, ugyanis az is hivatalossá vált, hogy mely csapatokkal találkozik Marco Rossi együttese júniusban felkészülési mérkőzésen: a márciusi, Szlovénia és Görögország elleni felkészülési találkozók után
június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később Kazahsztán ellen idegenben lép pályára a válogatott.
„A világbajnokság miatt nagyon kevés csapat volt szabad, de közülük azt hiszem, a legnehezebb ellenfelekkel sikerül játszanunk júniusban – fogalmazott a szövetségi kapitány. – Finnországról tudjuk, hogy jó csapatuk van, ráadásul számomra azért is különleges ellenfelek, hiszen ellenük debütáltam a válogatott szövetségi kapitányaként. A kazah válogatott szintén nehéz ellenfél idegenben, így azt gondolom, a két mérkőzés tökéletes lesz arra, hogy megtudjuk, hol állunk, illetve kipróbáljunk új játékelemeket és akár új játékosokat is.”
