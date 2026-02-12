Még néhány óra és eldől Brüsszelben: Magyarország Ukrajnával, illetve Romániával is szembe kerülhet

Románia is a „közepes” magyarokra figyel: ellenfeleket kap a válogatott
Már előre dörzsölik a tenyerüket a szomszédban...
Csütörtökön 18 órakor sorsolnak Brüsszelben. Labdarúgó-válogatottunk az ukrán és a román csapatot is kaphatja a Nemzetek Ligája-sorozatban, de a svájciak, az írek, valamint a svédek is szembe jöhetnek a csoportkörben.
Ahogy azt a Mandiner is megírta, 18 órakor veszi kezdetét a Nemzetek Ligája őszi mérkőzéseinek sorsolása Brüsszelben. Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a tavalyi A divíziós búcsúja után a soron következő kiírásban a B jelű második vonalban szerepel majd, a nevét viszont az első kalapból húzzák ki.
Ezt is ajánljuk a témában
Már előre dörzsölik a tenyerüket a szomszédban...
A B divízió kalapbeosztása így néz ki:
került.
Ez azt jelenti, hogy a skótokat, lengyeleket és az izraelieket biztosan el fogjuk kerülni, ha pedig a szerencse nem nekünk kedvez, akkor a svájciakkal, az írekkel, valamint a svédekkel is egy csoportba kerülhetünk.
Szintén
elképzelhető egy olyan négyes, amelyben a magyar, az ukrán és a román válogatott egyaránt szerepel,
nem kis fejfájást okozva ezzel a mérkőzések biztonságos lebonyolításáért felelős szerveknek.
Ami a világranglista-helyezéseket illeti, e tekintetben
meggyűlhet a bajunk.
Bármennyire is rossz formát mutat, Svédország minden tekintetben kiemelkedik a mezőnyből, legfőképp azért, mert a csapat nagy része a világ legjobb, legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben focizik. A jelenleg sérüléssel bajlódó Alexander Isakért például a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató angol Liverpool több mint 143 millió eurót fizetett tavaly nyáron, miközben Magyarország keretének piaci értékét 183,55 millió euróra becsüli a mértékadó Transfermarkt.
Ezt is ajánljuk a témában
Mind a ketten sajnálják, hogy így alakult.
Ausztria és Svájc is előrébb jár, mint mi, miután mindketten kijutottak a nyári világbajnokságra, Írországról pedig jól tudjuk, hogy pótselejtezőn keresztül vívhatja ki a részvételt az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű tornára.
Ha választani lehetne, talán a bosnyák, georgiai, koszovói hármasra szavaznánk,
habár Georgia a legutóbbi Eb-n nagy meglepetésre a portugálokat legyőzve – és minket hazaküldve – továbbjutott a csoportjából, ráadásul legjobbjai az európai topligákban világklasszis szakvezetők kezei alatt edződnek.
Persze, ezen a szinten már nincs könnyű rivális, ezt Marco Rossi szövetségi kapitány is jól tudja, aki szerint nemzeti együttesünk senki ellen nem engedhet ki egy pillanatra sem, vagy az történik, mint azon a drámai magyar–íren novemberben...
Csoportkör:
1. játéknap: szeptember 24.–26.
2. játéknap: szeptember 27.–29.
3. játéknap: szeptember 30. – október 3.
4. játéknap: október 4.–6.
5. játéknap: november 12.–14.
6. játéknap: november 15.–17.
Negyeddöntők, osztályozók: 2028. március 25.–30.
Négyes döntő: 2028. június 9.–13.
A sorsoláson elsőként a D, majd a C divízió válogatottjait húzzák ki, utána következik a mieink ligája, amelyben először az 1. kalapban szereplők kerülnek be a csoportjaikba.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
Ezt is ajánljuk a témában
Egy életre megjegyezzük a nevét!