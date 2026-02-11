Románia is a „közepes” magyarokra figyel: ellenfeleket kap a válogatott

Csütörtök este 18 órakor rendezik a Nemzetek Ligája idei, őszi mérkőzéseinek sorsolását Brüsszelben. Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a tavalyi A divíziós búcsúja után a soron következő kiírásban a B jelű második vonalban szerepel majd, viszont a nevét az első kalapból húzzák majd.

Ellentétben például Románia válogatottjával, amely csak a harmadik kalapból várja a sorsolást – de máris reménykednek...