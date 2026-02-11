Ft
02. 11.
szerda
Marco Rossi magyar válogatott Nemzetek Ligája Románia

Románia is a „közepes” magyarokra figyel: ellenfeleket kap a válogatott

2026. február 11. 16:00

Csütörtök este tartják a Nemzetek Ligája idei sorsolását. A magyar válogatott tavaly hosszú idő után búcsúzott az élvonaltól, de a románok már jó előre készülnek...

2026. február 11. 16:00
HAGI, Ianis

Csütörtök este 18 órakor rendezik a Nemzetek Ligája idei, őszi mérkőzéseinek sorsolását Brüsszelben. Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a tavalyi A divíziós búcsúja után a soron következő kiírásban a B jelű második vonalban szerepel majd, viszont a nevét az első kalapból húzzák majd.

Ellentétben például Románia válogatottjával, amely csak a harmadik kalapból várja a sorsolást – de máris reménykednek...

Románia
Románia válogatottja a szurkolótábor előtt (Fotó: Mohamed Meszara/MTI)

Románia már előre matekol

Az NB1.hu szúrta ki, hogy keleti szomszédainknál annak ellenére 

közepes ellenfélként hivatkoznak a magyar válogatottra,

hogy a mieink a tavalyi, törökök elleni kiesést megelőzően éveken át a legmagasabb osztályban szerepeltek. A románok a közepesen jónak minősített négyesbe rajtunk kívül még a bosnyákokat és az észak-íreket vizionálják.

Az MLSZ eközben egy, a lebonyolítást érintő jelentős változásról is hírt ad: mint írják, a szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat idéntől összevonják, így szeptember végén kezdődik majd egy hosszabb válogatott időszak, amely átnyúlik október első napjaiba, mely idő alatt a csapatok 4-4 mérkőzést játszanak le. 

A magyar válogatott lehetséges Nemzetek Ligája-ellenfelei

2. kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna
3. kalap: Szlovénia, Georgia, Írország, Románia,
4. kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó

Nyitókép: Yoan Valat/MTI

FAdamus
2026. február 11. 16:44
Ha Ukrajnával és Romániával egy csoportba kerülünk, ott vér fog folyni.
tekeva
2026. február 11. 16:42
Matekoljon! Emlékszem, amikor a B-ligából feljutottunk az A-ba, akkor mi a B-n belül a negyedik kalapban voltunk. Akkor az összes kalapból a - szerintem - legnehezebb ellenfeleket kaptuk (Törökország, Oroszország, Szerbia). Majd feljutottunk.
