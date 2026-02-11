Románia is a „közepes” magyarokra figyel: ellenfeleket kap a válogatott

Kiderült, milyen súlyos problémák vezettek a fociválogatott törökök elleni kudarcához
Marco Rossi bevallotta: a nyári Európa-bajnokság óta nem úgy jönnek az eredmények, ahogy szeretnénk, és ez nyomot hagyott a csapat önbizalmán.
Csütörtök este tartják a Nemzetek Ligája idei sorsolását. A magyar válogatott tavaly hosszú idő után búcsúzott az élvonaltól, de a románok már jó előre készülnek...
Csütörtök este 18 órakor rendezik a Nemzetek Ligája idei, őszi mérkőzéseinek sorsolását Brüsszelben. Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a tavalyi A divíziós búcsúja után a soron következő kiírásban a B jelű második vonalban szerepel majd, viszont a nevét az első kalapból húzzák majd.
Ellentétben például Románia válogatottjával, amely csak a harmadik kalapból várja a sorsolást – de máris reménykednek...
Az NB1.hu szúrta ki, hogy keleti szomszédainknál annak ellenére
közepes ellenfélként hivatkoznak a magyar válogatottra,
hogy a mieink a tavalyi, törökök elleni kiesést megelőzően éveken át a legmagasabb osztályban szerepeltek. A románok a közepesen jónak minősített négyesbe rajtunk kívül még a bosnyákokat és az észak-íreket vizionálják.
Az MLSZ eközben egy, a lebonyolítást érintő jelentős változásról is hírt ad: mint írják, a szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat idéntől összevonják, így szeptember végén kezdődik majd egy hosszabb válogatott időszak, amely átnyúlik október első napjaiba, mely idő alatt a csapatok 4-4 mérkőzést játszanak le.
A magyar válogatott lehetséges Nemzetek Ligája-ellenfelei
2. kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna
3. kalap: Szlovénia, Georgia, Írország, Románia,
4. kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó
