Őrület! A Partizánban buktatták le Magyar Pétert: kamu a program! – itt a The Man XVI. része

2026. február 11. 17:00

Balmazújváros, EP-mandátum, eltűntnek tűnő fizetésfelajánlás – a The Man XVI. részében ismét Magyar Péter és a TISZA párt kommunikációja kerül terítékre.

2026. február 11. 17:00
Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel azt járják körül: hogyan fér meg egymás mellett a „nem volt választási csalás” és a mostani párhuzamos számlálás ígérete, mit jelent egy 240 oldalas kampányprogram, amely „mindent mindenkinek” ígér, és valóban lehet-e egyszerre mindenkinek megfelelni.

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
csulak
2026. február 11. 18:42
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
JohnnyFirpo77
2026. február 11. 18:08
Magyar Peti annyira szorgos volt, hogy 3 programot is írt, eközben a fityisz kamupárt 16 év alatt egyet nem tudott kiizzadni magából. Ez mindent elmond róluk... és a szavazóikról...
CubaLibre
2026. február 11. 17:40 Szerkesztve
Birka péter a mai napon feltűnően kussol. Most egyezkedik Weberrel, hogy hogyan tűnhetne el és cserébe a BND ne tegye fel a videót….vagy a gestapo, vagy mi is az aktuális neve…… Mocskos Tisza, trágyaszagú tiszások……
tapir32
2026. február 11. 17:32
"Elvettek Magyarországtól 7500 milliárd forintot, kilőtt volna a GDP – leírták forintra pontosan, mekkorát bukott a gazdaság az ukrán háborún." Világgazdaság Magyar Péter a háborút támogatja = A magyar gazdaság tönkretételén munkálkodik.
