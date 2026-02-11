Őrület! A Partizánban buktatták le Magyar Pétert: kamu a program! – itt a The Man XVI. része

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
Balmazújváros, EP-mandátum, eltűntnek tűnő fizetésfelajánlás – a The Man XVI. részében ismét Magyar Péter és a TISZA párt kommunikációja kerül terítékre.
Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel azt járják körül: hogyan fér meg egymás mellett a „nem volt választási csalás” és a mostani párhuzamos számlálás ígérete, mit jelent egy 240 oldalas kampányprogram, amely „mindent mindenkinek” ígér, és valóban lehet-e egyszerre mindenkinek megfelelni.
