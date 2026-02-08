Szorul a hurok a román légitársaság nyaka körül: migránsokat csempésztek az óriásgépekkel

Megint Magyarországba fog beletörni Von der Leyen bicskája: egy mozdulattal söpörte le az asztalról a tervét Szijjártó
Világos üzenetet küldött Brüsszelbe a magyar külügyminiszter.
Kidőltek a csontvázak a szekrényből.
Egy, Románia szempontjából nagyon szomorú hírről számolt be vasárnap az AIRportal.hu. A Legend Airlines-t 2020-ban alapította két afgán üzletember, a román engedélyekkel rendelkező légitársaság 2022-ben lépett be a szélestörzsű, nagy hatótávú repülőgépek személyzettel együtt történő bérbeadásának piacára.
Flottájukat a négyhajtóműves Airbus A340-300-asra építették, és az azóta megszűnt Air Belgium két kivont repülőgépét állították üzembe, majd 2023-ban egy harmadik példányt is.
A kizárólag turista osztályú ülésekkel felszerelt repülőgépeket charter-járatokra, illetve más légitársaságoknak adták bérbe
– hívta fel rá a figyelmet a portál. Igaz ugyan, hogy a Legend Airlines hivatalosan nem jelentette be működésének felfüggesztését, az indiai Spicejettel kötött wet-lease szerződés 2025 végén lejárt,
új megrendelések hiányában pedig mindhárom gépük elhagyta a flottát.
A cég neve több alkalommal is negatív kontextusban került a hírekbe: 2023 nyarán El Salvadorban, majd később Franciaországban is hatósági intézkedések történtek olyan Legend Airlines-járatoknál, amelyek kapcsán embercsempészet gyanúja, illetve illegális migránsok szállítása merült fel.
A nyitóképünk illusztráció. Fotó: Thibaud MORITZ / AFP