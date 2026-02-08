Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
migráció bevándorló repülő migráns légitársaság repülőgép bevándorlás Románia

Szorul a hurok a román légitársaság nyaka körül: migránsokat csempésztek az óriásgépekkel

2026. február 08. 09:31

Kidőltek a csontvázak a szekrényből.

2026. február 08. 09:31
null

Egy, Románia szempontjából nagyon szomorú hírről számolt be vasárnap az AIRportal.hu. A Legend Airlines-t 2020-ban alapította két afgán üzletember, a román engedélyekkel rendelkező légitársaság 2022-ben lépett be a szélestörzsű, nagy hatótávú repülőgépek személyzettel együtt történő bérbeadásának piacára.

Flottájukat a négyhajtóműves Airbus A340-300-asra építették, és az azóta megszűnt Air Belgium két kivont repülőgépét állították üzembe, majd 2023-ban egy harmadik példányt is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron

A kizárólag turista osztályú ülésekkel felszerelt repülőgépeket charter-járatokra, illetve más légitársaságoknak adták bérbe

– hívta fel rá a figyelmet a portál. Igaz ugyan, hogy a Legend Airlines hivatalosan nem jelentette be működésének felfüggesztését, az indiai Spicejettel kötött wet-lease szerződés 2025 végén lejárt,

új megrendelések hiányában pedig mindhárom gépük elhagyta a flottát.

A cég neve több alkalommal is negatív kontextusban került a hírekbe: 2023 nyarán El Salvadorban, majd később Franciaországban is hatósági intézkedések történtek olyan Legend Airlines-járatoknál, amelyek kapcsán embercsempészet gyanúja, illetve illegális migránsok szállítása merült fel.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitóképünk illusztráció. Fotó: Thibaud MORITZ / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toma78
2026. február 08. 10:53
Ők nem tehetnek róla, hogy a fekák késkészletnek meg gyapjas paplannak álcázták magukat ..👎 Román ez egy fertőző organizmus a földön ami általában a csigazabálók fejét szokta megfertőzni meg néha a hamburger zabáló homokos amerikaiakét meg helyben néhány agyhalott Tiszásét... 👎
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
2026. február 08. 10:47
Érdemes a feltett fotót alaposan megnézni, aminek szerintem, mint helyszín nincs köze a cikkhez. A képen a három örjöngő fekát - a negydik takarásban nagydobbal - tizenegy nő tapsolja, ingerli és nem tudjuk mennyien vannak még körben. Kik is viszik a prímet Európa szétrohasztásában ? Mert az van nem egy, hogy fehér nő oldalán feka, de olyat a művészvilágon kívül nem nagyon látni hogy fehér férfi oldalán néger nő. Asszonykórus ott, asszonykórus itt, ... hazudik a TV. Hogy ezek mindig megtalálják a legnagyobb selejtet akibe beleájulnak..
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. február 08. 10:06
A Legend Airlines-t 2020-ban alapította két afgán üzletember.... Majdnem kiprüszköltem a kávémat. Strandpapucsban vagy mezítláb?
Válasz erre
0
0
lemez
2026. február 08. 09:43
Soros sanyika megdicsérte a spanyol pablót hogy az idén 500000 migránst fogad..
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!