02. 27.
péntek
földközi-tenger migráció Európai Unió

Tragédiák a tengeren: egész falunyi migráns halhatott meg átkelés közben idén

2026. február 27. 13:55

Legkevesebb 600 ember vesztette életét eddig idén a Földközi-tengeren.

2026. február 27. 13:55
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) jelentése szerint az idei év eleje volt a valaha feljegyzett legtragikusabb a Földközi-tengeren átkelő migránsok számára – írja a Politico.

A csütörtökön közzétett jelentés szerint legalább 606 ember halt meg a Földközi-tengeren január 1. és február 24. között, ami „példátlan szám” az év első hónapjaiban. A valós szám ennél jóval magasabb lehet, mivel „több száz eltűntről” szóló jelentések érkeztek, amelyeket még nem ellenőriztek, és az elmúlt két hétben már 23 holttestet sodort partra a víz az olasz és líbiai partokon – közölte az ENSZ-szervezet.

A halálos áldozatok tartósan magas száma azt mutatja, hogy biztonságos, rendszeres útvonalakra és védelmi intézkedésekre van szükség a „kétségbeesett embereket kihasználó emberkereskedő és migránscsempész hálózatok egyre növekvő hatóköre” közepette – közölte a szervezet.

Amikor a biztonságos útvonalak elérhetetlenek, az emberek veszélyes utakra kényszerülnek, és embercsempészek és emberkereskedők kezébe kerülnek”

– mondta Amy Pope, az IOM főigazgatója egy nyilatkozatban, hozzátéve, hogy a migránsok halálesetei „nem elkerülhetetlenek”, és „globális kudarc, amelyet nem fogadhatunk el normálisnak”.

Az EU lépéseket tett a kontinensre irányuló migráció csökkentése érdekében, beleértve az elutasított menedékkérők gyorsabb eltávolítására vonatkozó terveket, valamint olyan intézkedéseket tervez, amelyek lehetővé teszik az országok számára, hogy megállapodásokat kössenek migrációs feldolgozó központok létrehozására más országokban – függetlenül attól, hogy az oda szállított embereknek van-e kapcsolatuk ezekkel az országokkal.

Az EU prioritása most az, hogy „minimalizálja az illegális érkezőket, és ott tartsa ezeket a számokat” 

– mondta Magnus Brunner migrációügyi biztos, amikor januárban bemutatta a blokk migrációs stratégiáját.

Ez „nem öncél” – mondta –, hanem csökkenti az uniós országokra nehezedő nyomást, megakadályozza a visszaéléseket, megerősíti az emberek bizalmát az EU-ban, és segít életeket menteni. „Bármely megakadályozott embercsempészési út potenciálisan egy élet, amelyet megmentünk.”

Következő lépésként az EU-nak „a teljes útvonal mentén kell foglalkoznia a migrációval”, beleértve a rászorulók védelmének biztosítását „a kiindulási ponthoz közelebb” – mondta Brunner.

A halálos áldozatok számának növekedése a mediterrán migrációs útvonal folyamatos veszélyeit mutatja, annak ellenére, hogy az Olaszországba regisztrált érkezők száma meredeken csökkent – ​​a 2025-ös év első két hónapjában mért 6358 főről az idei év azonos időszakában 2465 főre.

Fotó: afrikai migránsok csónakkal érnek partot az egyik spanyol kikötőnél; STRINGER / AFP

snfbvksan
2026. február 27. 15:33
"Tragédiák" A mandiner érzékenyít minket a migránsok befogadására? A Tóni nem figyel, máris ballibesednek a propagandisták. Nekik mindegy mi, csak propaganda legyen.
londonbaby
2026. február 27. 14:53
kevés kurvára kevés !!!! belelőni az összes korcsot a cápák közé.. 10 tele hajóból 11-nek kéne elsüllyedni ...ott dögöljön bele mindegyik !!! tetves rohadt korcs csürhe.. ha két ilyen hajó rakomány döglik bele pezsgőt bontok !!!
iphone-13
2026. február 27. 14:53
otthon kellett volna maradniuk
yalaelnok
2026. február 27. 14:39
szörnyű tragédia 1 ember halála is, hát még 600 migránsé!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!