Tragédiák a tengeren: egész falunyi migráns halhatott meg átkelés közben idén

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) jelentése szerint az idei év eleje volt a valaha feljegyzett legtragikusabb a Földközi-tengeren átkelő migránsok számára – írja a Politico.

A csütörtökön közzétett jelentés szerint legalább 606 ember halt meg a Földközi-tengeren január 1. és február 24. között, ami „példátlan szám” az év első hónapjaiban. A valós szám ennél jóval magasabb lehet, mivel „több száz eltűntről” szóló jelentések érkeztek, amelyeket még nem ellenőriztek, és az elmúlt két hétben már 23 holttestet sodort partra a víz az olasz és líbiai partokon – közölte az ENSZ-szervezet.