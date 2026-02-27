Tragédiák a tengeren: egész falunyi migráns halhatott meg átkelés közben idén

Beindult a baloldali terv: szélesre tárja a kapukat a migránsok előtt Spanyolország
A szélsőbaldali politikusok már az őshonos spanyolok lecseréléséről álmodoznak.
Legkevesebb 600 ember vesztette életét eddig idén a Földközi-tengeren.
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) jelentése szerint az idei év eleje volt a valaha feljegyzett legtragikusabb a Földközi-tengeren átkelő migránsok számára – írja a Politico.
A csütörtökön közzétett jelentés szerint legalább 606 ember halt meg a Földközi-tengeren január 1. és február 24. között, ami „példátlan szám” az év első hónapjaiban. A valós szám ennél jóval magasabb lehet, mivel „több száz eltűntről” szóló jelentések érkeztek, amelyeket még nem ellenőriztek, és az elmúlt két hétben már 23 holttestet sodort partra a víz az olasz és líbiai partokon – közölte az ENSZ-szervezet.
A halálos áldozatok tartósan magas száma azt mutatja, hogy biztonságos, rendszeres útvonalakra és védelmi intézkedésekre van szükség a „kétségbeesett embereket kihasználó emberkereskedő és migránscsempész hálózatok egyre növekvő hatóköre” közepette – közölte a szervezet.
Amikor a biztonságos útvonalak elérhetetlenek, az emberek veszélyes utakra kényszerülnek, és embercsempészek és emberkereskedők kezébe kerülnek”
– mondta Amy Pope, az IOM főigazgatója egy nyilatkozatban, hozzátéve, hogy a migránsok halálesetei „nem elkerülhetetlenek”, és „globális kudarc, amelyet nem fogadhatunk el normálisnak”.
Az EU lépéseket tett a kontinensre irányuló migráció csökkentése érdekében, beleértve az elutasított menedékkérők gyorsabb eltávolítására vonatkozó terveket, valamint olyan intézkedéseket tervez, amelyek lehetővé teszik az országok számára, hogy megállapodásokat kössenek migrációs feldolgozó központok létrehozására más országokban – függetlenül attól, hogy az oda szállított embereknek van-e kapcsolatuk ezekkel az országokkal.
Az EU prioritása most az, hogy „minimalizálja az illegális érkezőket, és ott tartsa ezeket a számokat”
– mondta Magnus Brunner migrációügyi biztos, amikor januárban bemutatta a blokk migrációs stratégiáját.
Ez „nem öncél” – mondta –, hanem csökkenti az uniós országokra nehezedő nyomást, megakadályozza a visszaéléseket, megerősíti az emberek bizalmát az EU-ban, és segít életeket menteni. „Bármely megakadályozott embercsempészési út potenciálisan egy élet, amelyet megmentünk.”
Következő lépésként az EU-nak „a teljes útvonal mentén kell foglalkoznia a migrációval”, beleértve a rászorulók védelmének biztosítását „a kiindulási ponthoz közelebb” – mondta Brunner.
A halálos áldozatok számának növekedése a mediterrán migrációs útvonal folyamatos veszélyeit mutatja, annak ellenére, hogy az Olaszországba regisztrált érkezők száma meredeken csökkent – a 2025-ös év első két hónapjában mért 6358 főről az idei év azonos időszakában 2465 főre.
Fotó: afrikai migránsok csónakkal érnek partot az egyik spanyol kikötőnél; STRINGER / AFP