Beindult a baloldali terv: szélesre tárja a kapukat a migránsok előtt Spanyolország

A várhatóan áprilisban lép életbe Spanyolországban egy új rendelet, amely körülbelül 500 000 illegális migráns helyzetét legalizálná – írta a hirado.hu Ez a lépés lehetővé tenné számukra, hogy munkavállalási és tartózkodási engedélyt kapjanak, feltéve, hogy bizonyítani tudják, hogy 2025. december 31. előtt érkeztek az országba, legalább öt hónapja folyamatosan ott tartózkodnak, és nincs komolyabb büntetett előéletük.

A kérelmeket várhatóan április elejétől június végéig fogadják. Míg Európa nagy részén jelenleg a migránsok kiutasításáról és a határellenőrzés szigorításáról folyik a vita, a Pedro Sánchez vezette baloldali kormány ezzel a lépéssel inkább a migráció támogatását erősíti.