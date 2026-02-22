Beindult a baloldali terv: szélesre tárja a kapukat a migránsok előtt Spanyolország

Ez már nem összeesküvés-elmélet: az európai lakosság egy részének lecserélésére szólított fel az EP-képviselő
Elképesztő taps fogadta a jobboldali európaiak helyére migránsokat követelő Irene Montero tüzes szónoklatát.
A szélsőbaldali politikusok már az őshonos spanyolok lecseréléséről álmodoznak.
A várhatóan áprilisban lép életbe Spanyolországban egy új rendelet, amely körülbelül 500 000 illegális migráns helyzetét legalizálná – írta a hirado.hu Ez a lépés lehetővé tenné számukra, hogy munkavállalási és tartózkodási engedélyt kapjanak, feltéve, hogy bizonyítani tudják, hogy 2025. december 31. előtt érkeztek az országba, legalább öt hónapja folyamatosan ott tartózkodnak, és nincs komolyabb büntetett előéletük.
A kérelmeket várhatóan április elejétől június végéig fogadják. Míg Európa nagy részén jelenleg a migránsok kiutasításáról és a határellenőrzés szigorításáról folyik a vita, a Pedro Sánchez vezette baloldali kormány ezzel a lépéssel inkább a migráció támogatását erősíti.
A kormányzati érvelés szerint a migránsok befogadása gazdasági szempontból is előnyös, és hozzájárul a munkaerőpiac ellátásához, valamint a gazdaság „fehérítéséhez”, hiszen a legalizált személyek adót fizetnek majd. A hivatalos adatok szerint jelenleg nincs pontos nyilvántartás az országban tartózkodó irreguláris migránsok számáról, sokan papírok nélkül, regisztráció nélkül élnek.
A legalizált státusz eleinte nem járna szavazati joggal, de a kormány reményei szerint az adózás és a beilleszkedés révén könnyebben megszerezhetővé válna később a spanyol állampolgárság. A döntés hátterében részben az áll, hogy a kormány szerint Spanyországnak további több millió migránsra lenne szüksége a demográfiai és gazdasági kihívások kezelésére. Ugyanakkor a radikálisabb baloldali nézetek ennél jóval messzebbre mennek.
Egy nemrégiben nyilvánosságra került videóban Irene Montero, a szélsőbaloldali Podemos párt prominens politikusa, korábbi esélyegyenlőségi miniszter és jelenlegi EP-képviselő egy nyilvános rendezvényen arról beszélt, hogy reméli:
a migráció segítségével „megtisztítható” az ország a jobboldaliaktól és a „semmirekellő rasszistáktól”.
Montero hozzátette, hogy a következő lépés a nemzetiségi törvény módosítása lesz, hogy a migránsok is szavazhassanak.
Nyitókép forrása: Micehle Cattani / AFP
