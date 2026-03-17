Energiabiztonságunk: a magyar-amerikai jövő ezennel hivatalosan is megkezdődött

„Bár ez időigényes, a cél a lehető leggyorsabb megvalósítás, hogy letörjük az energiaárakat és fokozzuk a versenyképességet. Bár egy évtizedet veszítettünk, most visszatértünk a pályára!” – fogalmazott.

De hogy lesz ebből kilowatt-óra?

A második, szakértői panelbeszélgetés: A stratégiától a megvalósításig – kis moduláris reaktorok telepítése Közép-Európában

Daniel Czyżewski, energiapiaci elemző az ukrajnai é sközel-keleti konfliktusokat emelte ki, ami miatt

„kulcsfontosságúvá vált, hogy az energiaforrások a lehető legközelebb legyenek a felhasználási helyhez.”

S ehhez a kis moduláris reaktorok lehetnek a kulcs. Ehhez azonban a vállalatok és a piac mellett az állam is kell.

Bár az Egyesült Államok megduplázza energiakapacitását és exportra törekszik, Lengyelország inkább a források diverzifikálására összpontosít – ismertette.

A befektetések volumenét a lengyel szakértő szerint nagyban befolyásolhatja, ha eltérő jogszabályi környezettel találkozunk. Csernobil emléke miatt pedig az állami szereplők továbbra is mutatnak némi vonakodást a kérdésben.

De van még egy nagy előnye az SMR-eknek, amiről Berezvai Zombor, a Corvinus Egyetem docense beszélt:

A gigaprojektek egyik legnagyobb problémája ugyanis a rendkívüli költségigény és a politikai ciklusoktól való függés: „gyakran előfordul, hogy egy kormányváltás miatt a már megkezdett építkezések leállnak vagy a finanszírozás elapad.”

Ezzel szemben az SMR-ek modularitása gyorsabb kivitelezést, alacsonyabb belépési küszöböt és testreszabható megoldásokat kínál. Egy rugalmas szabályozási keretrendszerrel kiegészülve ezek a reaktorok fokozhatják a piaci versenyt, ami végső soron alacsonyabb árakat eredményezhet a fogyasztók számára.

Ami kihívás ebben, az

a nemzetközi szemléletformálás

az országonként eltérő szabályozási környezet

az állampolgárok ódzkodása a technológia közeli telepítésével kapcsolatban

Ellenben a piac és a bankok szeretni fogják, mert beláthatóbb a befektetés megtérülése, mint egy nagyreaktor finanszírozásáé.

Mint kifejtette: a nukleáris szektorban is szigorú, de életszerű keretekre van szükség. „Ez különösen igaz a posztszocialista országokban, ahol az atomenergia múltja és jelene meghatározó, és ahol a modern technológia alkalmazása új fejezetet nyithat az energiabiztonságban.”

Az eseményen felszólalt még Wojciech Dabrowski, a SET Foundation elnöke, aki a lengyel szénfüggőség felszámolásáról beszélt, amit a kanadai hasonló projekt mintájára terveznek megvalósítani, Jack Spencer, The Heritage Foundation vezető kutatója pedig az amerikai példákat ajánlotta mindenki figyelmébe a bürokratikus akadályok elhárítása terén.

„A jövő kulcsa azokban a szereplőkben rejlik, akik felismerik a modern, biztonságos nukleáris technológiákban rejlő potenciált” – mondta, hozzátéve:

Magyarország úttörő szerepet tölthet be, felismerve, hogy az SMR-technológia a régió energiabiztonságának alapköve lehet.

Nyitóképünk illusztráció – az atomenergiájára büszke Franciaországban található

Flamanville 3 reaktor látható rajta indítás előtt. Forrás: Lou BENOIST / AFP