danube institute gondola csaba energiabiztonság

Energiabiztonságunk: a magyar-amerikai jövő ezennel hivatalosan is megkezdődött

2026. március 17. 23:04

Trump elhatározta, mi pedig Közép-Európában egy világhatalommal karöltve fordulhatunk az atomenergia forradalmi újítása felé, sőt: Közép-Európa éllovasai is lehetünk.

Sárkány László Zoltán írása

Jókora lemaradást kellene behoznia az európai atomenergia-iparnak, de Magyarország készen áll arra, hogy a térség vezető államává váljon az amerikai technológia alkalmazásával – derült ki a Danube Institute keddi eseményén, ahol 

debütált a magyar-amerikai nukleáris együttműködés.

A Lónyay–Hatvany Villában megrendezett eseményen a neves külföldi szakértők mellett részt vett Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára is.

Az esemény középpontjában a 

  • a nukleáris energia jövője
  • elsősorban a kis moduláris reaktorok (Small Modular Reactors – SMR)
  • és fejlett moduláris reaktorok (Advanced Modular Reactors – AMR) 

álltak, s hogy 

az Egyesült Államok milyen szerepet játszik az SMR-technológiák fejlesztésében és szabályozási kereteinek kialakításában, illetve, hogy Közép-Európa országai milyen lehetőségeket látnak a technológia jövőbeli alkalmazásában.

A globális energiapiacon ugyanis egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, stabil villamosenergia-termelési megoldások, miközben a villamosenergia-igény világszerte növekszik.

S hogy mire jók az úgynevezett moduláris reaktortechnológiák?

Rugalmasabb kialakításuknak, kisebb méretüknek és gyorsabb telepíthetőségüknek köszönhetően fontos szerepet játszhatnak az energiabiztonság erősítésében, valamint a megújuló energiaforrásokkal kombinált energiarendszerekben. 

Az eseményt Veres Kristóf, a Danube Institute külkapcsolati vezetője emlékeztetett Donald Trump elnöki rendeletére is, amelyek célja az amerikai atomenergia-ipar újjáélesztése, ami egy határozott stratégiát ad ahhoz, hogy a globális atomenergia-piacon Amerikáé legyen a vezető szerep.

És ebben hazánk is jó választás a partnerségre, hiszen a moduláris reaktorok a technológiai és energetikai szempontok mellett komoly gazdasági lehetőséget is jelenthetnek, nem is akármilyet.

„A hazai nukleáris szakértelem, ipari háttér és regionális elhelyezkedés potenciális vezető szerepet biztosíthat az ország számára a közép-európai együttműködésben, az ellátási láncokban és a jövőbeni SMR-telepítésekben.”

természetesen szóba került Európa elhibázott energiapolitikája az atomenergiától való ideológia idegenkedés miatt: e téren komoly lemaradást mutat, évtizeddel visszavetve e tekintetben a kontinenst, amit már Brüsszelben is kénytelenek voltak elismerni.

Ezt követően, Caroline Savage, az amerikai nagykövetség budapesti ideiglenes ügyvivője rámutatott, hogy az amerikai nukleáris innováció biztonságos és megbízható energia, a jövő energiája. 

„Az Egyesült Államokkal való partnerségben és a régiós együttműködések által nagy mértékben hozzájárul az energiabiztonsághoz és stratégiai szuverenitáshoz, hogy ebben kiváló partner lehet Kelet-Európa, s azon belül vezető szereppel Magyarország.”

Forrás: Gyurkovits Tamás/Danube Institute

Lépéskényszerben van a világ

Az első panelbeszélgetésen David A. Wright, az Amerikai Egyesült Államok Nukleáris Szabályozási Bizottságának (NRC) biztosa rámutatott, hogy 

„a több éve tartó az orosz-ukrán, s most az arab Öböl-térséget sújtó háború fokozta az energiabiztonság és energia függetlenség fontosságát és a nukleáris energia jelentőségét.”

Különösen, hogy ez utóbbi tiszta, biztonságos, megbízható, a legzöldebb energia, 

„hazai energiaforrásként nem függ a háborúk által veszélyeztetett energiafolyosók járhatóságától.” 

Továbbá az SMR reaktorok nem igényelnek nagy földterületet a telepítése, nem függenek az időjárási viszonyoktól és bizonyítottan működnek.

Csak éppen a hetvenes évekből itt ragadt szabályozásokon kell alakítani. Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára rácsatlakozva hozzátette,

„az egész régiónak váltásra van szüksége; 

a nukleáris energia hosszú évek óta napirenden van, mivel megbízható, tiszta és könnyen előállítható. Az elmúlt 5-7 év tapasztalatai alapján az energiastratégia a megújuló energiákra, különösen a nukleáris és a napenergiára épül.”

Mindebben pedig hazánk lehet a régió éllovasa, amelynek olajmezők és nagyhatalmi státusz híján energiahatékonyságra és alacsony költségekre kell építenie, jó időzítéssel, szoros együttműködésben a környező országokkal.

Megvan a hajlandóságunk és a kapacitásunk, hogy regionális vezetővé váljunk, növelve a versenyképességet.

„Bár ez időigényes, a cél a lehető leggyorsabb megvalósítás, hogy letörjük az energiaárakat és fokozzuk a versenyképességet. Bár egy évtizedet veszítettünk, most visszatértünk a pályára!” – fogalmazott.

De hogy lesz ebből kilowatt-óra?

A második, szakértői panelbeszélgetés: A stratégiától a megvalósításig – kis moduláris reaktorok telepítése Közép-Európában

Daniel Czyżewski, energiapiaci elemző az ukrajnai é sközel-keleti konfliktusokat emelte ki, ami miatt 

„kulcsfontosságúvá vált, hogy az energiaforrások a lehető legközelebb legyenek a felhasználási helyhez.” 

S ehhez a kis moduláris reaktorok lehetnek a kulcs. Ehhez azonban a vállalatok és a piac mellett az állam is kell.

Bár az Egyesült Államok megduplázza energiakapacitását és exportra törekszik, Lengyelország inkább a források diverzifikálására összpontosít – ismertette.

A befektetések volumenét a lengyel szakértő szerint nagyban befolyásolhatja, ha eltérő jogszabályi környezettel találkozunk. Csernobil emléke miatt pedig az állami szereplők továbbra is mutatnak némi vonakodást a kérdésben.

De van még egy nagy előnye az SMR-eknek, amiről Berezvai Zombor, a Corvinus Egyetem docense beszélt: 

A gigaprojektek egyik legnagyobb problémája ugyanis a rendkívüli költségigény és a politikai ciklusoktól való függés: „gyakran előfordul, hogy egy kormányváltás miatt a már megkezdett építkezések leállnak vagy a finanszírozás elapad.” 

Ezzel szemben az SMR-ek modularitása gyorsabb kivitelezést, alacsonyabb belépési küszöböt és testreszabható megoldásokat kínál. Egy rugalmas szabályozási keretrendszerrel kiegészülve ezek a reaktorok fokozhatják a piaci versenyt, ami végső soron alacsonyabb árakat eredményezhet a fogyasztók számára.

Ami kihívás ebben, az 

  • a nemzetközi szemléletformálás
  • az országonként eltérő szabályozási környezet
  • az állampolgárok ódzkodása a technológia közeli telepítésével kapcsolatban

Ellenben a piac és a bankok szeretni fogják, mert beláthatóbb a befektetés megtérülése, mint egy nagyreaktor finanszírozásáé.

Mint kifejtette: a nukleáris szektorban is szigorú, de életszerű keretekre van szükség. „Ez különösen igaz a posztszocialista országokban, ahol az atomenergia múltja és jelene meghatározó, és ahol a modern technológia alkalmazása új fejezetet nyithat az energiabiztonságban.”

Az eseményen felszólalt még Wojciech Dabrowski, a SET Foundation elnöke, aki a lengyel szénfüggőség felszámolásáról beszélt, amit a kanadai hasonló projekt mintájára terveznek megvalósítani, Jack Spencer, The Heritage Foundation vezető kutatója pedig az amerikai példákat ajánlotta mindenki figyelmébe a bürokratikus akadályok elhárítása terén.

„A jövő kulcsa azokban a szereplőkben rejlik, akik felismerik a modern, biztonságos nukleáris technológiákban rejlő potenciált” – mondta, hozzátéve:

Magyarország úttörő szerepet tölthet be, felismerve, hogy az SMR-technológia a régió energiabiztonságának alapköve lehet.

Nyitóképünk illusztráció – az atomenergiájára büszke Franciaországban található
Flamanville 3 reaktor látható rajta indítás előtt. Forrás: Lou BENOIST / AFP

