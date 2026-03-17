Energiabiztonságunk: a magyar-amerikai jövő ezennel hivatalosan is megkezdődött

Túl kevés, túl későn: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról
Orbán Viktornak megint igaza lett.
Trump elhatározta, mi pedig Közép-Európában egy világhatalommal karöltve fordulhatunk az atomenergia forradalmi újítása felé, sőt: Közép-Európa éllovasai is lehetünk.
Sárkány László Zoltán írása
Jókora lemaradást kellene behoznia az európai atomenergia-iparnak, de Magyarország készen áll arra, hogy a térség vezető államává váljon az amerikai technológia alkalmazásával – derült ki a Danube Institute keddi eseményén, ahol
debütált a magyar-amerikai nukleáris együttműködés.
A Lónyay–Hatvany Villában megrendezett eseményen a neves külföldi szakértők mellett részt vett Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára is.
Az esemény középpontjában a
álltak, s hogy
az Egyesült Államok milyen szerepet játszik az SMR-technológiák fejlesztésében és szabályozási kereteinek kialakításában, illetve, hogy Közép-Európa országai milyen lehetőségeket látnak a technológia jövőbeli alkalmazásában.
A globális energiapiacon ugyanis egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, stabil villamosenergia-termelési megoldások, miközben a villamosenergia-igény világszerte növekszik.
S hogy mire jók az úgynevezett moduláris reaktortechnológiák?
Rugalmasabb kialakításuknak, kisebb méretüknek és gyorsabb telepíthetőségüknek köszönhetően fontos szerepet játszhatnak az energiabiztonság erősítésében, valamint a megújuló energiaforrásokkal kombinált energiarendszerekben.
Az eseményt Veres Kristóf, a Danube Institute külkapcsolati vezetője emlékeztetett Donald Trump elnöki rendeletére is, amelyek célja az amerikai atomenergia-ipar újjáélesztése, ami egy határozott stratégiát ad ahhoz, hogy a globális atomenergia-piacon Amerikáé legyen a vezető szerep.
És ebben hazánk is jó választás a partnerségre, hiszen a moduláris reaktorok a technológiai és energetikai szempontok mellett komoly gazdasági lehetőséget is jelenthetnek, nem is akármilyet.
„A hazai nukleáris szakértelem, ipari háttér és regionális elhelyezkedés potenciális vezető szerepet biztosíthat az ország számára a közép-európai együttműködésben, az ellátási láncokban és a jövőbeni SMR-telepítésekben.”
természetesen szóba került Európa elhibázott energiapolitikája az atomenergiától való ideológia idegenkedés miatt: e téren komoly lemaradást mutat, évtizeddel visszavetve e tekintetben a kontinenst, amit már Brüsszelben is kénytelenek voltak elismerni.
Orbán Viktornak megint igaza lett.
Ezt követően, Caroline Savage, az amerikai nagykövetség budapesti ideiglenes ügyvivője rámutatott, hogy az amerikai nukleáris innováció biztonságos és megbízható energia, a jövő energiája.
„Az Egyesült Államokkal való partnerségben és a régiós együttműködések által nagy mértékben hozzájárul az energiabiztonsághoz és stratégiai szuverenitáshoz, hogy ebben kiváló partner lehet Kelet-Európa, s azon belül vezető szereppel Magyarország.”
Az első panelbeszélgetésen David A. Wright, az Amerikai Egyesült Államok Nukleáris Szabályozási Bizottságának (NRC) biztosa rámutatott, hogy
„a több éve tartó az orosz-ukrán, s most az arab Öböl-térséget sújtó háború fokozta az energiabiztonság és energia függetlenség fontosságát és a nukleáris energia jelentőségét.”
Különösen, hogy ez utóbbi tiszta, biztonságos, megbízható, a legzöldebb energia,
„hazai energiaforrásként nem függ a háborúk által veszélyeztetett energiafolyosók járhatóságától.”
Továbbá az SMR reaktorok nem igényelnek nagy földterületet a telepítése, nem függenek az időjárási viszonyoktól és bizonyítottan működnek.
Csak éppen a hetvenes évekből itt ragadt szabályozásokon kell alakítani. Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára rácsatlakozva hozzátette,
„az egész régiónak váltásra van szüksége;
a nukleáris energia hosszú évek óta napirenden van, mivel megbízható, tiszta és könnyen előállítható. Az elmúlt 5-7 év tapasztalatai alapján az energiastratégia a megújuló energiákra, különösen a nukleáris és a napenergiára épül.”
Mindebben pedig hazánk lehet a régió éllovasa, amelynek olajmezők és nagyhatalmi státusz híján energiahatékonyságra és alacsony költségekre kell építenie, jó időzítéssel, szoros együttműködésben a környező országokkal.
Megvan a hajlandóságunk és a kapacitásunk, hogy regionális vezetővé váljunk, növelve a versenyképességet.
„Bár ez időigényes, a cél a lehető leggyorsabb megvalósítás, hogy letörjük az energiaárakat és fokozzuk a versenyképességet. Bár egy évtizedet veszítettünk, most visszatértünk a pályára!” – fogalmazott.
A második, szakértői panelbeszélgetés: A stratégiától a megvalósításig – kis moduláris reaktorok telepítése Közép-Európában
Daniel Czyżewski, energiapiaci elemző az ukrajnai é sközel-keleti konfliktusokat emelte ki, ami miatt
„kulcsfontosságúvá vált, hogy az energiaforrások a lehető legközelebb legyenek a felhasználási helyhez.”
S ehhez a kis moduláris reaktorok lehetnek a kulcs. Ehhez azonban a vállalatok és a piac mellett az állam is kell.
Bár az Egyesült Államok megduplázza energiakapacitását és exportra törekszik, Lengyelország inkább a források diverzifikálására összpontosít – ismertette.
A befektetések volumenét a lengyel szakértő szerint nagyban befolyásolhatja, ha eltérő jogszabályi környezettel találkozunk. Csernobil emléke miatt pedig az állami szereplők továbbra is mutatnak némi vonakodást a kérdésben.
De van még egy nagy előnye az SMR-eknek, amiről Berezvai Zombor, a Corvinus Egyetem docense beszélt:
A gigaprojektek egyik legnagyobb problémája ugyanis a rendkívüli költségigény és a politikai ciklusoktól való függés: „gyakran előfordul, hogy egy kormányváltás miatt a már megkezdett építkezések leállnak vagy a finanszírozás elapad.”
Ezzel szemben az SMR-ek modularitása gyorsabb kivitelezést, alacsonyabb belépési küszöböt és testreszabható megoldásokat kínál. Egy rugalmas szabályozási keretrendszerrel kiegészülve ezek a reaktorok fokozhatják a piaci versenyt, ami végső soron alacsonyabb árakat eredményezhet a fogyasztók számára.
Ami kihívás ebben, az
Ellenben a piac és a bankok szeretni fogják, mert beláthatóbb a befektetés megtérülése, mint egy nagyreaktor finanszírozásáé.
Mint kifejtette: a nukleáris szektorban is szigorú, de életszerű keretekre van szükség. „Ez különösen igaz a posztszocialista országokban, ahol az atomenergia múltja és jelene meghatározó, és ahol a modern technológia alkalmazása új fejezetet nyithat az energiabiztonságban.”
Az eseményen felszólalt még Wojciech Dabrowski, a SET Foundation elnöke, aki a lengyel szénfüggőség felszámolásáról beszélt, amit a kanadai hasonló projekt mintájára terveznek megvalósítani, Jack Spencer, The Heritage Foundation vezető kutatója pedig az amerikai példákat ajánlotta mindenki figyelmébe a bürokratikus akadályok elhárítása terén.
„A jövő kulcsa azokban a szereplőkben rejlik, akik felismerik a modern, biztonságos nukleáris technológiákban rejlő potenciált” – mondta, hozzátéve:
Magyarország úttörő szerepet tölthet be, felismerve, hogy az SMR-technológia a régió energiabiztonságának alapköve lehet.
Nyitóképünk illusztráció – az atomenergiájára büszke Franciaországban található
Flamanville 3 reaktor látható rajta indítás előtt. Forrás: Lou BENOIST / AFP