A nemzeti kormány garantálja a magyar emberek energiabiztonságát – mondja Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szabotázsakció a gázvezeték ellen – Orbán Viktor a helyszínről tájékoztatott
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.
A honvédelmi miniszter szerint a Magyar Honvédség képes megvédeni a gázvezetéket, míg az ukránbarát ellenzék kockáztatná a magyar emberek energiaellátását.
Szabotázsakció történt vasárnap a Magyarországot is gázzal ellátó Török Áramlat ellen Szerbiában – írta a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette, ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül.
A Magyar Honvédség képes és készen áll arra, hogy megvédje a gázvezetéket! – hangsúlyozta a tárcavezető. Hozzátette, egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok és hetek sorsdöntőek lesznek.
A honvédelmi miniszter világossá tette, ilyen esetben
a nemzeti kormány komolyan veszi a fenyegetést, és meghozza a szükséges intézkedéseket, garantálva a magyar emberek energiabiztonságát. Ugyanakkor az ellenzéki, ukránbarát párt ilyenkor is felelőtlenül hazudik, hergel, és kockáztatná a magyar emberek energiaellátását
– fűzte hozzá, megjegyezve: április 12-én a Fidesz a biztos választás!
