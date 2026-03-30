Tisza Párt Németország Magyarország energia energiabiztonság adóemelés adó Észtország Kapitány István

Skandináv példa mutatja, hogy válik egy „ideiglenes” sarcból tartós megszorítás – ezért veszélyes a Tisza-féle „energiafüggetlenségi adó”

2026. március 30. 16:29

Az észt „biztonsági adót” is ideiglenesnek hazudták, de a mai napig nyögi a lakosság és a gazdaság.

A Tisza Párt titkos tervében kiszivárgott, úgynevezett „energiafüggetlenségi adó” nem példa nélküli, légből kapott ötlet Európában: Észtország már 2025-ben bevezetett egy hasonló, konstrukción alapuló, ideiglenesnek hirdetett plusz sarcot, amely rövid idő alatt általános és tartós adóemelésekké és nyomasztó gazdasági terhekké alakult, figyelmeztető példát kínálva Magyarország számára.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy új adó, ami gyorsan kinőtte magát

Észtországban a kormány tavaly vezette be az úgynevezett „biztonsági adót”, amelynek célja az Észt Kereskedelmi és Iparkamara (Koda) szakmai anyagai szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye
Tovább a cikkhezchevron

az állami bevételek növelése a biztonsági kiadások fedezésére”,

ugyanakkor az intézkedések összességében azt eredményezték, hogy

az adóterhelés széles körben növekedett mind a vállalkozások, mind a háztartások számára”.

A hivatalos kommunikáció szerint az új adónem egy célzott, átmeneti intézkedésként jelent meg, ám a gyakorlatban ennél jóval szélesebb körű hatásai voltak. A változtatások lényege, hogy nemcsak egy különadó jelent meg, hanem ezzel párhuzamosan

  • nőtt az általános forgalmi adó és
  • a személyi jövedelemadó is.

A rendszer tehát nem egyetlen célzott eszköz maradt, hanem dominóhatást elindítva, több csatornán keresztül növelte az adóterheket.

A vállalkozások és a lakosság fizeti meg az árát

Az észt gazdasági szereplők számára különösen érzékeny pont volt, hogy az adóemelések több irányból, egyszerre hatottak. A dokumentumok egyértelműen rögzítik:

Az adóváltozások növelték a vállalkozások költségeit és csökkentették a versenyképességet.”

Ez nemcsak a cégeket érinti, hanem közvetve a munkavállalókat is. A magasabb költségek ugyanis:

  • visszafogják a beruházásokat,
  • fékezik a béremelkedést és
  • hosszabb távon a gazdasági növekedést is lassítják.

A lakosság oldalán szintén egyértelmű a hatás:

Az áfa emelése közvetlenül növeli a fogyasztói árakat”, vagyis a mindennapi megélhetés válik drágábbá.

Ideiglenesből bebetonozott lehúzás

Az észt modell egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ilyen típusú adók a valóságban gyakorlatilag sosem maradnak átmenetiek. Emellett az államok nem szeretnek lemondani a többletbevételekről, amelyeket már csak azért sem könnyű eltörölni, mert rövid időn belül könnyen költségvetési célok egész sora támaszkodhat rájuk – akár olyan kiadások is, amelyek eredetileg nem tartoztak a finanszírozási tervbe.

A hivatalos észt indoklás is jó példa az utóbbira, hiszen a szerint „az intézkedések célja a költségvetési stabilitás biztosítása” volt, ami azonban gyakorlatilag azt jelenti, hogy

a bevezetett adóelemek hosszabb távon is fennmaradhatnak, és a költségvetés tetszőleges toldozására-foltozására fordíthatók.

Ez a mechanizmus különösen fontos a magyar helyzet szempontjából: egy új adónem bevezetése ritkán marad elszigetelt lépés, sokkal inkább egy szélesebb adóemelési folyamat kezdete, ami a Tisza Párt eddig kiszivárgott pénzügyi terveit elnézve minden további nélkül elképzelhető.

Mi következne ebből Magyarországon?

A Tisza Párt által felvetett energiafüggetlenségi adó logikája szorosan illeszkedik az észt modellhez: egy konkrét politikai cél – az energiaátállás – finanszírozására vezetnének be új terhet.

Az észt tapasztalatok alapján azonban jól látszik, hogy ez a gyakorlatban:

  • általános adóemelésekhez,
  • a vállalkozások terheinek növekedéséhez és
  • a fogyasztói árak drasztikus emelkedéséhez vezet.

Magyarország esetében ez különösen kockázatos lenne, hiszen a gazdaság szerkezete érzékenyebb az energiaárakra és az adóterhelés változására. Egy ilyen intézkedés könnyen a versenyképesség romlását és a beruházások visszaesését idézhetné elő. Pláne azokkal a paraméterekkel kalkulálva, amelyekkel a Kapitány István környezetéből kikerült program számol:

  • 1000 forint körüli, illetve azt meghaladó benzin- és dízelár, illetve
  • a lakossági áram- és gázszámlák két-két és félszeresére növekedése.

A német példa sem biztatóbb

A koncepció hátrányos voltára nem az észt szisztéma az egyetlen európai példa: ahogy azt korábban bemutattuk, a német energiapolitikai fordulat is megmutatta, hogy az ideológiai alapon gyorsított átállás komoly negatív gazdasági következményekkel járhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem technikai kérdés, hanem gazdasági kockázat

Az észt biztonsági adó példája világosan mutatja, hogy egy ilyen intézkedés nem pusztán elszigetelt, egy jól körülhatárolható társadalmi csoportra ráhúzható, légüres térben létező technikai részlet, hanem a gazdaság egészét érintő döntés.

A legfontosabb tanulság talán az, hogy az ilyen típusú adók bevezetése után „az adóterhelés széles körben növekszik”, és ennek költségeit végső soron mindig a gazdasági szereplők és a lakosság viselik.

Ez alapján a Tisza Párt energiafüggetlenségi adója nem egyszerű szakpolitikai javaslatként, hanem komoly gazdasági kockázatként értelmezhető.

***

Fotó: Timo Anis / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Jajdejónekünk
2026. március 30. 17:02
Hahó, Észtország nem Skandinávia!
borsos-2
2026. március 30. 16:56
Ma még csak a pénzüket veszik el, hamarosan bevezetik a heti tankolási kvótát, majd a villanylámpák számát korlátozzák a lakásokban, aztán a maximális hőmérsékletet, majd a gyerekek számát. Ja, az utóbbira akkor már nem is lesz gondjuk...
masikhozzaszolo
•••
2026. március 30. 16:55 Szerkesztve
Idézném akkor ide Orbán Viktor adóját. Az első gondolatcsíra mi volt? Megadóztatjuk a bankot, tranzakciós díjat vezetünk be. Nem kell betojni, 1 ezrelék lesz. Tehát hol egy ezrelék, és ki fizeti? A bank beszedi az ügyféltől és nem 1 ezrelék. Feszítem a berohadt csapágyat, és ha megindult, tényleg kijön az egész. Ez is ilyen. Ha be van vezetve, másnap reggel már lehet a hatszorosa is. Nem is. 4.5x és 9x-es. Kp. felvételnél. A 300 fölött.
julius68-2
2026. március 30. 16:54
Észtországban az úgynevezett biztonsági adót (vagy védelmi adót) melynek célja az ország védelmi képességeinek megerősítése, tavaly júliusban vezették be. De elköltötték a pénzt másra, jelenleg egyetlen egy vadászgépük sincs !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!