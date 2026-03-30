Ünnepelték a leválást az orosz energiáról, kiderült: csak egy újabb válsághoz vezet

Az Euronews arról számolt be, hogy az európai gázárak 70 százalékkal emelkedtek, a tárolók pedig kezdenek kiürülni. Az ellátási zavarok, a növekvő infláció és az EKB monetáris szigorításának kilátása miatt egyre nagyobb a félelem, hogy megismétlődik a 2022-es energiaválság.

Alig néhány hét alatt az iráni konfliktus teljesen átírta Európa energiaellátásának helyzetét.

A holland TTF földgáz referenciaár a hónap eleje óta 38 euróról 54 euróra ugrott megawattóránként – ez a 70 százalékos emelkedés azt jelenti, hogy 2026 márciusában várhatóan a 2021 szeptembere óta a legnagyobb havi emelkedést fogják elérni az európai gázárak.

A Kyos European Gas Analytics adatai szerint március 24-én a földalatti gáztárolók töltöttségi szintje mindössze 28,4 százalékot, azaz 325 terawattórát tett ki – ez 5 százalékponttal alacsonyabb az előző év azonos időpontjához képest, és jóval elmarad az ötéves szezonális átlagtól.