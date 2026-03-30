tisza párt gáz orosz gáz magyarország németország európa

Ünnepelték a leválást az orosz energiáról, kiderült: csak egy újabb válsághoz vezet

2026. március 30. 12:29

Mikor az oroszok bevonultak Ukrajnába Németország jelentős döntést hozott: teljesen leállnak az orosz energiáról, és alternatívákat keresnek. Ez eleinte áremelkedéshez vezetett, most pedig nagyon úgy tűnik egy újabb energiaválságba vezeti Európát.

null

Az orosz energiáról való leválásnak beláthatatlan következményei lennének Magyarország számára. Pedig a Tisza Párthoz köthető kiszivárgott tervezet szerint pontosan erre készülnek, ha megnyerik a választást. Németország példája jól mutatja, hogy mihez vezetne egy ilyen lépés. 

Ezt is ajánljuk a témában

2022-ben Németország vezetésével úgy döntött Európa, hogy teljesen leválik az orosz gázról és olajról. Elsőként a vezetékes orosz gázról való teljes leválást teljesítette Németország, amit LNG importtal szeretett volna pótolni. Ez először komoly árnövekedéshez vezetett, majd most az iráni háború kitörésekor: 

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye
Tovább a cikkhezchevron

amit négy éve remek opciónak tartottak az most egy hatalmas válságba sodorhatja Európát. 

Az Euronews arról számolt be, hogy az európai gázárak 70 százalékkal emelkedtek, a tárolók pedig kezdenek kiürülni. Az ellátási zavarok, a növekvő infláció és az EKB monetáris szigorításának kilátása miatt egyre nagyobb a félelem, hogy megismétlődik a 2022-es energiaválság.

Alig néhány hét alatt az iráni konfliktus teljesen átírta Európa energiaellátásának helyzetét.

A holland TTF földgáz referenciaár a hónap eleje óta 38 euróról 54 euróra ugrott megawattóránként – ez a 70 százalékos emelkedés azt jelenti, hogy 2026 márciusában várhatóan a 2021 szeptembere óta a legnagyobb havi emelkedést fogják elérni az európai gázárak.

A Kyos European Gas Analytics adatai szerint március 24-én a földalatti gáztárolók töltöttségi szintje mindössze 28,4 százalékot, azaz 325 terawattórát tett ki – ez 5 százalékponttal alacsonyabb az előző év azonos időpontjához képest, és jóval elmarad az ötéves szezonális átlagtól.

Németország a leginkább veszélyeztetett országok közé tartozik: a tárolók ott mindössze 22,3 százalékban vannak feltöltve, ami közel 7 százalékpontos csökkenést jelent az előző évhez képest.

Katar – amely évi 84 milliárd köbméterrel a világ második legnagyobb LNG-exportőre, és az EU tagállamok, köztük Olaszország, Belgium és Spanyolország egyik legfontosabb beszállítója – megerősítette, hogy az Irán által a hónap elején a Ras Laffan ipari város ellen elkövetett támadások következtében már nem tud eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek. A megrongálódott kapacitás helyreállítása akár öt évig is eltarthat.

Mikor a németek leváltak az orosz gázról azzal érveltek, hogy így akarják a „energia kitettséget” csökkenteni, de ehelyett csak egy még bizonytalanabb energiahelyzetbe vezették az országukat. 

Nyitókép: Sameer Al-Doumy/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
polárüveg
•••
2026. március 30. 13:29 Szerkesztve
Németország, németek. Akik ezt a végzetes energiapolitikát előidézték. Biztos, hogy így van? Azért, mert valaki Németországban született, németül beszél, és német állampolgársággal rendelkezik, biztos, hogy lélekben német? Mert itt láthattunk olyan kancellárt, aki kitépte társa kezéből a német zászlót, és földre dobta... Minisztert, aki olyan undorral beszélt a németségről, hogy róla igen nehéz elhinni, hogy valóban német... Minisztert, aki egyenesen kijelentette, hogy a saját - német- szavazóinak akarata őt nem érdekli, hanem ő mindent megtesz Ukrajnáért (holott Ukrajna részt vett a német bíróság szerint a Németország elleni terrortámadásban: az Északi Áramlat felrobbantásában.)... Kancellárt, aki világ egyik legnagyobb befektetőjének érdeke után megy, nem az országa érdeke után. A politikusaikat szakmányban elítélő német kommentelők, (hol nem avatkoztak be a törlésükkel, kommentfal leállítással), azok nem azonosak ezekkel a németnek látszó nem német politikusokkal.
esvany-0
2026. március 30. 13:17
"A holland TTF földgáz referenciaár a hónap eleje óta 38 euróról 54 euróra ugrott megawattóránként" Hát ez egy dolog, de amikor az Északi Áramlat I. még működött, akkor 10 - 20 Euró/MWh volt az ár. A marhákok meg lemondtak az olcsó orosz gázról.
google-2
2026. március 30. 12:54
Válságról válságra halad a világ, legalább 2001 óta. De most mintha a folyamatok felgyorsultak volna, a héják a totális összeomlást preferálják, úgy tűnik. Jobb ötletük nem lévén. Erre kell Magyar is, hogy Magyarország is önként, szó nélkül hajtsa igába a fejét! Sem most, sem soha!
Gubbio
2026. március 30. 12:44
Németek: vIssza a Neander-völgybe! Hát nem ez volt a cél?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!