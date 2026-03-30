Energiajogász a Tisza tervéről: „Ez halálos recept, ebbe Magyarország belepusztul”

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Négyszeres gázárra, négyszeres villanyárra, ezer forintos üzemanyagra kell számítani, ha a Tisza Párt hatalomra kerül.
„A legsötétebb kilencvenes évek térnének vissza, amit olyan nehezen sikerült hátrahagynunk, amiből annyira nehéz volt felépülnünk. Ezt mégegyszer nem bírjuk ki” – írja Tóth Máté energiajogász közösségi oldalán a Tisza kiszivárgott energetikai terve kapcsán. Mint arról a Mandiner beszámolt, a Tisza Párt korábbi önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője közösségi oldalán hozta nyilvánosságra az ötoldalas dokumentumot.
A Tisza-terv három, a magyarokat legsúlyosabban érintő pontjai a következők:
Eltörölnék a védett üzemanyagárat.
Eltörölnék a rezsicsökkentés.
Bevezetnék az energiafüggetlenségi adót. És még azt is meg akarják ideologizálni, miért fizessünk többet.
„Megnéztem a Tisza energetikai koncepcióját. Legyetek pár dologgal teljesen tisztában, kedves tiszás barátaim” – kezdi Tóth Máté a Tisza tervre reagáló bejegyzést. Kiemeli:
„az egyik, hogy a szolgai külföldi igazodással, amire a bálványaitok készülnek az orosz energiahordozókról leválással és a rezsicsökkentés „piacosításával” bizony el fognak szabadulni az árak. GARANTÁLTAN.
Nincs ugyanis más, olcsóbb, meg szárazföldön hozható forrás. Csak drágább, csak tengeri: még a milliárdos olajember sem tud nektek hozni. Nem tud, de nem is akar, nem azért küldték”.
Tóth Máté szerint, ha bevezetik a Tisza Párt energetikai tervét,
négyszeres gázárra, négyszeres villanyárra, ezer forintos üzemanyagra kell számítani. „Ez egészen biztos.
Láttam eleget, hogy ez milyen, küzdöttem is ellene nemzetközi bíróságon meg EU-s fórum előtt egyaránt. Minden részletét ismerem” – írja bejegyzésében.
Tóth Máté szerint „a másik, hogy olcsó orosz olaj meg gáz nélkül Magyarország elveszítené a regionális elosztó pozícióját is, vagyis megint jönne a kiszolgáltatottság, ahol a külföldi konszernek játéka vagyunk, ahol a horvátok szívatnak bennünket meg ahol üresek a gáztárolók”. „Tudom milyen, láttam ilyet is eleget. A teljes magyar nagystratégia kulcsa, annak az eredője, hogy Magyarország erős szereplő tud lenni a Kárpát-medencében és a Balkánon is: az olcsó orosz gáz és olaj a feltétele” – emelte ki az energiajogász. Mint rögzítette:
„ezt építettük 16 éven át, Magyarország zsákfaluból a régió elosztóközpontja lett. Ezt is szétvernék”.
Végül felhívta a figyelmet arra, hogy
Magyarország elveszítené a cselekvőképességét is.
Mint fogalmaz: „az, hogy Magyarország felállt az antalli, horni, gyurcsányi félperifériából és a külföldi nagytőke gyarmatából szuverénné tudott válni, az energetikai önrendelkezés visszaszerzése miatt vált egyáltalán lehetségessé”. Mint hozzátette, „ennek rengeteg fogaskereke volt a tárolók visszaszerzésétől a jogszabályok átépítésén át az MVM átalakításáig, de a lényeg, hogy egyetlen fogaskerék elvételével az egész elveszik”.
„Igen, megint a nagy energetikai cégek fognak diktálni. Láttam olyat 2010 előtt, hogyan mondta tollba az E.ON meg a a GDF a kormánynak, hogy mit akar jogszabályban látni”
– hangsúlyozta. „Olvassák el a Rátky Miklóssal közös könyvemet erről, vérfagyasztó világ volt ez. A helyzet annyiban még rosszabb, hogy most a tiszás anyag által emlegetett RePower EU egyébként már maga a versenyképesség-és cselekvőképesség-vesztés szinonimája, nem kell hozzá E.ON meg GDF sem, a brüsszeli RePower EU maga megfosztja az országot a magabírástól és a cselekvőképességtől” – hívja fel a figyelmet Tóth Máté.
Mint
„ez a három dolog együtt: a legsötétebb kilencvenes évek térnének vissza, amit olyan nehezen sikerült hátrahagynunk, amiből annyira nehéz volt felépülnünk. Ezt mégegyszer nem bírjuk ki”.
Hozzátette:
„Ez halálos recept, ebbe Magyarország belepusztul.
Ezért küldték hát ide a nemzetközi nagytőke executive-jait, akik egész életükben végrehajtók voltak, a Shell Kapitány Istvánjától Bujdosó Andreán át a Meta Dávid Dórájáig, az atlantista háttérlobbi Orbán Anitáján át az EU Bizottság komitológiájának küldöttjeiig Gerzsenyivel, Kollárral. Ezt kell hát végrehajtaniuk”.
