rezsicsökkentés tisza párt üzemanyag

Energiajogász a Tisza tervéről: „Ez halálos recept, ebbe Magyarország belepusztul”

2026. március 30. 11:31

Négyszeres gázárra, négyszeres villanyárra, ezer forintos üzemanyagra kell számítani, ha a Tisza Párt hatalomra kerül.

„A legsötétebb kilencvenes évek térnének vissza, amit olyan nehezen sikerült hátrahagynunk, amiből annyira nehéz volt felépülnünk. Ezt mégegyszer nem bírjuk ki” – írja Tóth Máté energiajogász közösségi oldalán a Tisza kiszivárgott energetikai terve kapcsán. Mint arról a Mandiner beszámolt, a Tisza Párt korábbi önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője közösségi oldalán hozta nyilvánosságra az ötoldalas dokumentumot.

A Tisza-terv három, a magyarokat legsúlyosabban érintő pontjai a következők:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye
Tovább a cikkhezchevron

Eltörölnék a védett üzemanyagárat. 

Eltörölnék a rezsicsökkentés.

Bevezetnék az energiafüggetlenségi adót. És még azt is meg akarják ideologizálni, miért fizessünk többet.

„Megnéztem a Tisza energetikai koncepcióját. Legyetek pár dologgal teljesen tisztában, kedves tiszás barátaim” – kezdi Tóth Máté a Tisza tervre reagáló bejegyzést. Kiemeli: 

„az egyik, hogy a szolgai külföldi igazodással, amire a bálványaitok készülnek az orosz energiahordozókról leválással és a rezsicsökkentés „piacosításával” bizony el fognak szabadulni az árak. GARANTÁLTAN. 

Nincs ugyanis más, olcsóbb, meg szárazföldön hozható forrás. Csak drágább, csak tengeri: még a milliárdos olajember sem tud nektek hozni. Nem tud, de nem is akar, nem azért küldték”

Tóth Máté szerint, ha bevezetik a Tisza Párt energetikai tervét, 

négyszeres gázárra, négyszeres villanyárra, ezer forintos üzemanyagra kell számítani. „Ez egészen biztos. 

Láttam eleget, hogy ez milyen, küzdöttem is ellene nemzetközi bíróságon meg EU-s fórum előtt egyaránt. Minden részletét ismerem” – írja bejegyzésében.

Tóth Máté szerint „a másik, hogy olcsó orosz olaj meg gáz nélkül Magyarország elveszítené a regionális elosztó pozícióját is, vagyis megint jönne a kiszolgáltatottság, ahol a külföldi konszernek játéka vagyunk, ahol a horvátok szívatnak bennünket meg ahol üresek a gáztárolók”. „Tudom milyen, láttam ilyet is eleget. A teljes magyar nagystratégia kulcsa, annak az eredője, hogy Magyarország erős szereplő tud lenni a Kárpát-medencében és a Balkánon is: az olcsó orosz gáz és olaj a feltétele” – emelte ki az energiajogász. Mint rögzítette: 

„ezt építettük 16 éven át, Magyarország zsákfaluból a régió elosztóközpontja lett. Ezt is szétvernék”.

Végül felhívta a figyelmet arra, hogy 

Magyarország elveszítené a cselekvőképességét is. 

Mint fogalmaz: „az, hogy Magyarország felállt az antalli, horni, gyurcsányi félperifériából és a külföldi nagytőke gyarmatából szuverénné tudott válni, az energetikai önrendelkezés visszaszerzése miatt vált egyáltalán lehetségessé”. Mint hozzátette, „ennek rengeteg fogaskereke volt a tárolók visszaszerzésétől a jogszabályok átépítésén át az MVM átalakításáig, de a lényeg, hogy egyetlen fogaskerék elvételével az egész elveszik”

„Igen, megint a nagy energetikai cégek fognak diktálni. Láttam olyat 2010 előtt, hogyan mondta tollba az E.ON meg a a GDF a kormánynak, hogy mit akar jogszabályban látni” 

– hangsúlyozta. „Olvassák el a Rátky Miklóssal közös könyvemet erről, vérfagyasztó világ volt ez. A helyzet annyiban még rosszabb, hogy most a tiszás anyag által emlegetett RePower EU egyébként már maga a versenyképesség-és cselekvőképesség-vesztés szinonimája, nem kell hozzá E.ON meg GDF sem, a brüsszeli RePower EU maga megfosztja az országot a magabírástól és a cselekvőképességtől” – hívja fel a figyelmet Tóth Máté. 

Mint 

„ez a három dolog együtt: a legsötétebb kilencvenes évek térnének vissza, amit olyan nehezen sikerült hátrahagynunk, amiből annyira nehéz volt felépülnünk. Ezt mégegyszer nem bírjuk ki”.

 Hozzátette: 

„Ez halálos recept, ebbe Magyarország belepusztul. 

Ezért küldték hát ide a nemzetközi nagytőke executive-jait, akik egész életükben végrehajtók voltak, a Shell Kapitány Istvánjától Bujdosó Andreán át a Meta Dávid Dórájáig, az atlantista háttérlobbi Orbán Anitáján át az EU Bizottság komitológiájának küldöttjeiig Gerzsenyivel, Kollárral. Ezt kell hát végrehajtaniuk”.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Aranykor
2026. március 30. 11:59 Szerkesztve
Tömeges elszegényedés és hatalmas munkanélküliség Dzsoki Juing módra. Plusz utána felajánlanák, hogy akinek nincs munkája mehet katonának az ukrán-orosz frontra. Mocskos egy ördögi játszma. A globsi gazdagok még inkább koncentrálnák a kezeikben a vagyont, az szegény emberektől meg a háborúba szabadulnának meg. Igazából haramiák ők. Az évezredek "pénzt vagy életet" útonálló mondást most ilyen formába csomagolják, de a lényeg ugyanaz. De az univerzális karma törvénye nagyúr, és lefizetni sem tudják a dharmarádzsa bíróságot, ott mindenképpen felelniük kell a rablóbandának a bűneiért.
StresszTeszt
2026. március 30. 11:44
Tóth Máté "energiajogász" sima fideszes propagandista, így a véleménye annyit ér és számít mint mondjuk a Péniszügyi Szakértő véleménye.
angie1
2026. március 30. 11:40
Ezek még Gyurcsányon is túltesznek, pedig akkor azt hittem, hogy annál a palinál nincs lejjebb!
makapaka2
2026. március 30. 11:36
Ezek az ócska , saját zsebre játszó szélhámosok bármit megtennének, amit pénz és hatalom reményében kérnek tőlük.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!