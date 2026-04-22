Hatalmas bajban a németek: Putyin lezárhatja a Barátság kőolajvezeték északi szakaszát

Úgy tűnik, most a németek tapasztalhatják meg, milyen az, amikor olajblokád alá veszik az országukat. A Telegraph beszámolója szerint ugyanis a Kreml a közeljövőben leállíthatja a Barátság kőolajvezeték Németországba irányuló, eddig zavartalanul működő olajtranzitját, ami tovább növelheti az európai energiapiacokra nehezedő nyomást egy már eleve feszült nemzetközi helyzetben.

Iparági források szerint Moszkva arról tájékoztatta Kazahsztánt és Németországot, hogy május 1-jétől megszűnhet az olajszállítás ezen az útvonalon. A vezeték eddig kulcsszerepet játszott abban, hogy Kazahsztán napi mintegy 43 ezer hordó kőolajat juttasson el Németországba – ez a mennyiség 2024 óta jelentősen, mintegy 44 százalékkal nőtt.