olaj Németország olajszállítás Kazahsztán energiabiztonság Oroszország

Hatalmas bajban a németek: Putyin lezárhatja a Barátság kőolajvezeték északi szakaszát

2026. április 22. 16:40

Németország eddig ezen keresztül kapta a kazah olajat.

2026. április 22. 16:40
null

Úgy tűnik, most a németek tapasztalhatják meg, milyen az, amikor olajblokád alá veszik az országukat. A Telegraph beszámolója szerint ugyanis a Kreml a közeljövőben leállíthatja a Barátság kőolajvezeték Németországba irányuló, eddig zavartalanul működő olajtranzitját, ami tovább növelheti az európai energiapiacokra nehezedő nyomást egy már eleve feszült nemzetközi helyzetben.

Iparági források szerint Moszkva arról tájékoztatta Kazahsztánt és Németországot, hogy május 1-jétől megszűnhet az olajszállítás ezen az útvonalon. A vezeték eddig kulcsszerepet játszott abban, hogy Kazahsztán napi mintegy 43 ezer hordó kőolajat juttasson el Németországba – ez a mennyiség 2024 óta jelentősen, mintegy 44 százalékkal nőtt.

A leállás különösen érzékenyen érintheti Németországot. A Barátság vezeték a schwedti PCK finomító ellátásának jelentős részét biztosítja, amely a berlini üzemanyag-felhasználás mintegy 90 százalékát szolgálja ki. A létesítmény a főváros egyik legfontosabb ellátója,

  • nemcsak autóüzemanyagból,
  • hanem kerozinból és
  • fűtőanyagból is.

A finomító korábban nagyrészt orosz olajra támaszkodott, azonban az ukrajnai háború 2022-es eszkalációja után Németország fokozatosan áttért a kazahnak mondott szállításokra. A mostani fejlemény így ismét kérdéseket vet fel az energiaellátás biztonságával kapcsolatban.

A cikk emlékeztet, hogy a döntés egy olyan időszakban születhet meg, amikor a globális energiapiacokat már eleve jelentős zavarok sújtják. A közel-keleti konfliktus nyomán lezárult a Hormuzi-szoros, amely a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötödét bonyolítja. Ennek hatására az olaj ára rövid idő alatt közel 100 dollárra emelkedett hordónként.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol a közelmúltban arra figyelmeztetett, hogy Európa repülőgépüzemanyag-készletei akár két hónapon belül kimerülhetnek, ami tovább növeli az ellátási kockázatokat.

A Barátság vezeték a világ egyik legnagyobb ilyen infrastruktúrája, amely Oroszországból és Kazahsztánból több közép-európai ország – köztük Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország – felé szállít kőolajat. A Telegraph szemérmesen úgy fogalmaz, hogy a rendszer egyes szakaszain „a közelmúltban már történtek fennakadások”, utalva a Magyarországgal szembeni olajblokádra, mondván, a vezeték ukrajnai ága „hónapokig nem működött” egy állítólagos orosz dróntámadás okozta károk miatt.

Az beszámoló arra is kitér, hogy az orosz vezetés korábban is élt az energiaszállítások korlátozásának eszközével. 2022-ben például, még mielőtt az ukránok felrobbantották volna, leállt az Északi Áramlat vezetékrendszer, és a közelmúltban felmerült az európai gázexport további csökkentésének lehetősége is.

A Kreml hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a Barátság vezeték német szakaszának lezárására vonatkozó terveket. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint „ellenőrzik az információkat”.

A fejlemények ugyanakkor ismét ráirányítják a figyelmet az európai energiaellátás sérülékenységére, különösen egy olyan időszakban, amikor több, egymással összefüggő geopolitikai válság is hatással van a globális piacokra. Ezek egyik pont az Európai Unió által erőltetett, Oroszországgal szembeni szankciós politika.

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
barang-2
2026. április 22. 17:30
a 20. szankciós csomag után lassan kezd derengeni hogy a szerszám rossz oldalán vannak. de azért remélem ezután is öntudatosan fenyegetőznek.
kobi40
2026. április 22. 17:26
CSIKI - CSUKI JÁTÉK.
lyon-v-2
•••
2026. április 22. 17:21 Szerkesztve
Mennyire másképp hat az ő szemszögükből a "baba fekvése" amikor az ő gazdaságukat és az ő népüket érinti negatívan ugye ? Na ezek tudatában lehet nekik megszavazni a további szankciókat az oroszok ellen... Putyin biztosan már alig várja a következő agyf.szságukat és utána meg majd csodálkoznak hogy nahát - nahát... Elképesztő, hogy mennyire együgyűek ezek a jelenlegi vezetői székben ülő német politikusok.
gjakab
2026. április 22. 17:19
Elméletileg kazah, gyakorlatilag orosz az az olaj. Nem kell elzárni, le kell bombázni valahol Ukrajnában. Aztán bevallani, hogy valójában orosz az olaj, és várni arra, hogy Zelenszkij megjavítja-e a lebombázott vezetéket...
