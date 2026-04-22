Hatalmas bajban a németek: Putyin lezárhatja a Barátság kőolajvezeték északi szakaszát

Kazahnak mondott olaj, orosz infrastruktúra: Így trükközik Berlin az energiaellátással
Németország eddig ezen keresztül kapta a kazah olajat.
Úgy tűnik, most a németek tapasztalhatják meg, milyen az, amikor olajblokád alá veszik az országukat. A Telegraph beszámolója szerint ugyanis a Kreml a közeljövőben leállíthatja a Barátság kőolajvezeték Németországba irányuló, eddig zavartalanul működő olajtranzitját, ami tovább növelheti az európai energiapiacokra nehezedő nyomást egy már eleve feszült nemzetközi helyzetben.
Iparági források szerint Moszkva arról tájékoztatta Kazahsztánt és Németországot, hogy május 1-jétől megszűnhet az olajszállítás ezen az útvonalon. A vezeték eddig kulcsszerepet játszott abban, hogy Kazahsztán napi mintegy 43 ezer hordó kőolajat juttasson el Németországba – ez a mennyiség 2024 óta jelentősen, mintegy 44 százalékkal nőtt.
A leállás különösen érzékenyen érintheti Németországot. A Barátság vezeték a schwedti PCK finomító ellátásának jelentős részét biztosítja, amely a berlini üzemanyag-felhasználás mintegy 90 százalékát szolgálja ki. A létesítmény a főváros egyik legfontosabb ellátója,
A finomító korábban nagyrészt orosz olajra támaszkodott, azonban az ukrajnai háború 2022-es eszkalációja után Németország fokozatosan áttért a kazahnak mondott szállításokra. A mostani fejlemény így ismét kérdéseket vet fel az energiaellátás biztonságával kapcsolatban.
A cikk emlékeztet, hogy a döntés egy olyan időszakban születhet meg, amikor a globális energiapiacokat már eleve jelentős zavarok sújtják. A közel-keleti konfliktus nyomán lezárult a Hormuzi-szoros, amely a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötödét bonyolítja. Ennek hatására az olaj ára rövid idő alatt közel 100 dollárra emelkedett hordónként.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol a közelmúltban arra figyelmeztetett, hogy Európa repülőgépüzemanyag-készletei akár két hónapon belül kimerülhetnek, ami tovább növeli az ellátási kockázatokat.
A Barátság vezeték a világ egyik legnagyobb ilyen infrastruktúrája, amely Oroszországból és Kazahsztánból több közép-európai ország – köztük Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország – felé szállít kőolajat. A Telegraph szemérmesen úgy fogalmaz, hogy a rendszer egyes szakaszain „a közelmúltban már történtek fennakadások”, utalva a Magyarországgal szembeni olajblokádra, mondván, a vezeték ukrajnai ága „hónapokig nem működött” egy állítólagos orosz dróntámadás okozta károk miatt.
Szakértő a Mandinernek: Zelenszkij kijátszotta a legerősebb kártyáját, de Magyarországnak még maradtak válaszlépései.
Az beszámoló arra is kitér, hogy az orosz vezetés korábban is élt az energiaszállítások korlátozásának eszközével. 2022-ben például, még mielőtt az ukránok felrobbantották volna, leállt az Északi Áramlat vezetékrendszer, és a közelmúltban felmerült az európai gázexport további csökkentésének lehetősége is.
A Kreml hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a Barátság vezeték német szakaszának lezárására vonatkozó terveket. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint „ellenőrzik az információkat”.
A fejlemények ugyanakkor ismét ráirányítják a figyelmet az európai energiaellátás sérülékenységére, különösen egy olyan időszakban, amikor több, egymással összefüggő geopolitikai válság is hatással van a globális piacokra. Ezek egyik pont az Európai Unió által erőltetett, Oroszországgal szembeni szankciós politika.
Fotó: Odd ANDERSEN / AFP