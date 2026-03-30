Ft
Ft
11°C
3°C
Ft
Ft
11°C
3°C
03. 30.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 30.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
faktum Németország Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték

Magyarország nem kap a Barátságon olajat, Németország kap

2026. március 30. 15:40

A német kancellár az EU csúcson nekiment Orbán Viktornak.

2026. március 30. 15:40
Ditzendy Attila Arisztid
Faktum

„Gyakran éri a vád az Európai Uniót, hogy Igazi kettősmércével mér, amikor hazánkat bírálja, amiért nem vált le az orosz szénhidrogénekről és nem megbízható partnere az ukrán oknak. Mindeközben szemet huny nemcsak az ukrán inkorrektségeken, de afelett is, hogy a németországi schwedti finomító, amely a főváros és környéke olaj és gázellátásának 90 százalékát fedezi, orosz kőolajat használ. Papíron persze nem, papíron Kazah nyersanyag érkezik a részben orosz tulajdonú finomítóba. Azonban lengyel laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a Barátság Kőolajvezetéken Németországba szállított, úgynevezett KEBCO kémiai összetétele közel 100%-ban megegyezik az orosz uráli típusú olajéval.

Az EU nem tagországát, inkább Ukrajnát képviseli

Friedrich Merz, német kancellár az EU csúcson nekiment Orbán Viktornak, aki nem szavazta meg az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatás folyósítását. »Aki decemberben igent mond, majd márciusban visszavonja a szavát, az az európai együttműködés alapelveit sérti meg« – fogalmazott Merz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés" a Medián 23 százalékos Tisza-előnye

Tovább a cikkhezchevron

Mint ismert a magyar kormányfő a Barátság Kőolajvezeték újraindításához kötötte voksát.

»A képlet egyszerű: ha nincs olaj, nincs pénz. Amíg Ukrajna nem garantálja a Barátság vezeték zavartalan működését és a magyar energiaellátás biztonságát, addig Magyarország sem tud hozzájárulni az újabb ukrán hitelkerethez. Ez nem politika, ez fizika és matematika« – fogalmazott Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján.

A német kancellár erre reagálva nevezte Orbán politikáját »merkantilis külpolitikának«, amely szerint a szolidaritás nem lehet adásvétel tárgya.

Érdekes, sem Merz, sem Brüsszel nem mutatott szolidaritást hazánk iránt, amikor 2023-ban Kijev a duplájára emelte a Druzsba-vezeték tranzitdíját. Az Európai Bizottság többször kijelentette, hogy a tranzitdíjak mértékének meghatározása alapvetően a felek közötti kereskedelmi megállapodás része. Mivel Ukrajna nem tagja az EU-nak, a közös piaci versenyszabályok és az uniós árszabályozási normák közvetlenül nem vonatkoztathatóak rá. Az unió tehát ebben az esetben is a tagország helyett Ukrajna mellé állt. Ráadásnak a Bizottság emlékeztette Magyarországot, hogy az orosz vezetékes olajimportra kapott mentesség ideiglenes. Így üzent burkoltan Brüsszel: a magasabb tranzitdíj egyfajta piaci ösztönző a leválásra.

Kevésbé burkoltan fenyegetett a márciusi EU csúcson Friedrich Merz, aki egyértelművé tette, a magyar blokád nem marad következmények nélkül. Kijelentette: ezeket a »rosszhiszemű lépéseket« a következő uniós költségvetési tárgyalások során »alapjaiban és mélységében« fogják értékelni.

Hazánk nem, Németország kaphat olajat

Zelenszkij állítása szerint egy orosz dróntámadás megrongálta a Druzsba déli ágáért felelős szivattyúkat és elektromos alállomásokat. Ukrajna a folyamatos harci cselekményekre és a légiveszélyre hivatkozva nem tudja garantálni a szakemberek biztonságát a gyors helyreállításhoz. Ugyanakkor a Brodi csomópont – ahol a vezetékrendszer kettéválik a lengyel-német, illetve a magyar-szlovák-cseh irányba – északi ágán semmilyen műszaki akadály nem hátráltatja a forgalmat. Az olaj eljut Németországba, a schwedti finomítóba.

A finomító, hivatalos nevén PCK Raffinerie GmbH jelentősége stratégiai, tudniillik Berlin, Brandenburg és a berlini nemzetközi repülőtér benzin-, kerozin- és fűtőolaj-szükségletének mintegy kilencven százalékát fedezi. Ha a finomító leállna, az logisztikai rémálmot okozna, amennyiben több ezer üzemanyagszállító kamionnak kellene éjjel-nappal ingáznia az ország távolabbi pontjaiból, hogy a német főváros ne bénuljon meg.

Németország az ukrajnai háború miatt elvileg leállt az orosz olaj importjával, ám a technológiai kényszer erősebb a politikai szándéknál. A schwedti üzemet ugyanis az elmúlt hat évtizedben a szibériai nyersolajra, az úgynevezett uráli típusra optimalizálták, amely egy 4000 kilométer hosszú vezetéken keresztül érkezett a finomítóba. Jelenleg PCK Raffinerie 80 százalékos kapacitással üzemel.

Októberben Washington váratlanul szankciókat vetett ki a Rosznyeftyre és annak európai érdekeltségeire, ezzel a csőd szélére sodorta az 54 %-ban orosz tulajdonú német üzemet. A bankok leállították a tranzakciókat, még a bérkifizetéseket sem dolgozták fel. Berlin végül egy hathónapos haladékot alkudott ki az amerikaiaktól, illetve jelenleg is folynak a tárgyalások a 2026. április 29-én lejáró mentesség meghosszabbításáról.

Az háború kitörését követően a német kormány nem sajátította ki a finomítót, tartva a Kreml válaszlépésétől, az Oroszországban maradt német üzletek, például a Metro áruházlánc államosításától, azonban vagyonkezelői felügyelet alá vonta. Ezt a felügyeletet aztán 2024-ben és 2025-ben többször prolongálták. Berlin jelenleg is lázas tárgyalásokat folytat arról, hogy a Rosznyefty adja el részesedését katari befektetőknek vagy a lengyel Orlennek.

Kazah olaj orosz molekulákból

Adódik a kérdés, amennyiben Németország nem vásárol orosz olajat, mi folyik a Barátság vezeték felső szakaszán Schwedt felé? A választ a nemzetközi energetika egyik álságos megoldása adja meg. Papíron a németek kazah kőolajat, úgynevezett KEBCO-t vásárolnak. Amikor a kazah nyersolajat betáplálják az orosz hálózatba, az fizikailag elkerülhetetlenül összekeveredik az orosz uráli (REBCO) típusú olajjal. Hogy a szankciókat elkerüljék, 2022-ben létrehozták a KEBCO (Kazakh Export Blend Crude Oil ‒ Kazah Export Keverék Nyersolaj) márkanevet, megkülönböztetve a nyersanyagot a szankcionált orosz REBCO-tól, azaz a Russian Export Blend Crude Oil, az Orosz Export Keverék Nyersolajtól.

A nyugati hatóságok, köztük az EU és az amerikai OFAC, elfogadják a kazah származási bizonyítványokat.

Amíg Kazahsztán igazolni tudja, hogy a kitermelt mennyisége megegyezik az exportált mennyiséggel, addig az olaj jogilag kazahnak minősül, akkor is, ha a vezetékben a tranzit során orosz molekulákra cserélődik. Ezt a módszert »swap« (csere) ügyletnek hívják: Kazahsztán betáplál X mennyiséget keleten, a németek pedig kivesznek X mennyiséget nyugaton.

A lengyel laboratóriumi vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a Schwedtbe érkező olaj kémiai összetétele szinte 100 százalékban megegyezik az orosz uráli olajéval. Emiatt sokan nyíltan »átcímkézett orosz olajként« hivatkoznak a szállítmányokra. További árnyoldal, hogy a kazah mezőkben – például a Karacsaganak vagy a Tengiz– az orosz Lukoil társtulajdonos, így a profit egy része továbbra is mindenféleképpen Moszkvába áramlik. Ráadásul Németországnak tranzitdíjat kell fizetnie az orosz Transznyeftynek, amelynek engedélye nélkül a »kazah« olaj el sem indulhat a vezetéken, ez pedig közvetlen bevételt jelent az orosz államnak.

Napnál világosabb a kettősmérce: Magyarországot büntetni szándékszik az unió, amiért a Barátság Kőolajvezeték újraindításáig nem járul hozzá Ukrajna 90 milliárdos támogatásához, Németország ellenben a nemzetközi szankciók dacára, kap olajat ugyanazon a vezetéken keresztül. Ameddig hazánknak alternatív beszerzéseket kell eszközölnie Horvátország irányából, addig a németek importálhatnak átcímkézett urali típusú kőolajat.”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2026. március 30. 16:20
Nem számít, hogy ki hogyan sérti meg az EU elveit, gyakorlatát vagy a jogrendszerét. Ha árt a magyaroknak, vagy előnytelen helyzetet teremt vele számunkra, akkor a fonderkurva és mocskos bandája ajvékolva tapsikázik. Lásd a szarkupac horvátok aljaskodását, a románok rendszeres keresztbe tételét, a bulgár pondrók fenyegetését, a svédek, finngok ellenünk szavazását... hosszú a sora annak, hogy a szövetségeseink mennyivel aljasabbak, mint az ellenfeleink.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!