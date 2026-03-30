Zelenszkij állítása szerint egy orosz dróntámadás megrongálta a Druzsba déli ágáért felelős szivattyúkat és elektromos alállomásokat. Ukrajna a folyamatos harci cselekményekre és a légiveszélyre hivatkozva nem tudja garantálni a szakemberek biztonságát a gyors helyreállításhoz. Ugyanakkor a Brodi csomópont – ahol a vezetékrendszer kettéválik a lengyel-német, illetve a magyar-szlovák-cseh irányba – északi ágán semmilyen műszaki akadály nem hátráltatja a forgalmat. Az olaj eljut Németországba, a schwedti finomítóba.

A finomító, hivatalos nevén PCK Raffinerie GmbH jelentősége stratégiai, tudniillik Berlin, Brandenburg és a berlini nemzetközi repülőtér benzin-, kerozin- és fűtőolaj-szükségletének mintegy kilencven százalékát fedezi. Ha a finomító leállna, az logisztikai rémálmot okozna, amennyiben több ezer üzemanyagszállító kamionnak kellene éjjel-nappal ingáznia az ország távolabbi pontjaiból, hogy a német főváros ne bénuljon meg.

Németország az ukrajnai háború miatt elvileg leállt az orosz olaj importjával, ám a technológiai kényszer erősebb a politikai szándéknál. A schwedti üzemet ugyanis az elmúlt hat évtizedben a szibériai nyersolajra, az úgynevezett uráli típusra optimalizálták, amely egy 4000 kilométer hosszú vezetéken keresztül érkezett a finomítóba. Jelenleg PCK Raffinerie 80 százalékos kapacitással üzemel.

Októberben Washington váratlanul szankciókat vetett ki a Rosznyeftyre és annak európai érdekeltségeire, ezzel a csőd szélére sodorta az 54 %-ban orosz tulajdonú német üzemet. A bankok leállították a tranzakciókat, még a bérkifizetéseket sem dolgozták fel. Berlin végül egy hathónapos haladékot alkudott ki az amerikaiaktól, illetve jelenleg is folynak a tárgyalások a 2026. április 29-én lejáró mentesség meghosszabbításáról.

Az háború kitörését követően a német kormány nem sajátította ki a finomítót, tartva a Kreml válaszlépésétől, az Oroszországban maradt német üzletek, például a Metro áruházlánc államosításától, azonban vagyonkezelői felügyelet alá vonta. Ezt a felügyeletet aztán 2024-ben és 2025-ben többször prolongálták. Berlin jelenleg is lázas tárgyalásokat folytat arról, hogy a Rosznyefty adja el részesedését katari befektetőknek vagy a lengyel Orlennek.