Kazahnak mondott olaj, orosz infrastruktúra: Így trükközik Berlin az energiaellátással

Hangsúlyozta, hogy mivel a szállítmánynak át kell futnia Oroszországon, Moszkvának ehhez hozzá kell járulnia, és minimum tranzitdíjat szed érte. Ez a kettős mérce különösen akkor szembetűnő, amikor az EU Magyarországnak is ugyanezt a bizonytalan „kazah megoldást” javasolja a déli ágon fellépő problémákra, miközben a Testvériség gázvezetéknél korábban egy hasonló, azeri gázra épülő terv a fizikai és politikai realitások miatt már megbukott.

Hortay szerint a gázpiacon még elképesztőbb nyilatkozatok hangzanak el.

Oroszország mára az EU egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) beszállítójává vált,

a tagállamok pedig próbálják egymásra hárítani a felelősséget. Amikor a franciákat szembesítették az óriási importtal, ők azt mondták: a németeknek veszik. A németek erre azzal vágtak vissza, hogy ők Belgiumtól vásárolnak. „Belga gázt vásárolnak, csak hogy Belgiumnak nincs saját gázkitermelése. Olyan, hogy belga gáz, olyan nem létezik” – mutatott rá a szakértő a kommunikációs trükkre. „Az látszik, hogy az orosz energiahordozók a politikában, a kommunikációs színtéren olyanná váltak, mint a forró krumpli. Az egyes országok hajlandóak többet fizetni érte a közvetítőkön keresztül, de az orosz energiahordozók ugyanúgy eljutnak a mai napig az európai piacra, mint korábban.