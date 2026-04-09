Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
barátság olajvezeték kőolaj németország földgáz ukrajna oroszország

Kazahnak mondott olaj, orosz infrastruktúra: Így trükközik Berlin az energiaellátással

2026. április 09. 06:00

Szakértő a Mandinernek: Zelenszkij kijátszotta a legerősebb kártyáját, de Magyarországnak még maradtak válaszlépései.

2026. április 09. 06:00
Veress Csongor Balázs

Németország energiaellátásának egyik legvitatottabb pontja a schwedti finomító, amely nemcsak Berlint, hanem a fővárosi repülőteret is ellátja üzemanyaggal – sőt, még 

a kancellári különgépet is ebből tankolják.

Ez a létfontosságú létesítmény továbbra is a Barátság olajvezeték északi ágán keresztül kapja a nyersanyagot, amely Oroszországon és Fehéroroszországon keresztül fut. 

Bár a hivatalos álláspont szerint a tavaly beérkezett mintegy 2 millió tonna kőolaj kizárólag kazah mezőkről származik, a szállítási útvonal és a Rosznyefty tulajdonában álló (bár jelenleg német gyámság alatt lévő) finomító stratégiai szerepe kérdéseket vet fel a szankciós politika következetességével kapcsolatban.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

A helyzet különösen visszás annak fényében, hogy Berlin mélyen hallgat a vezeték déli szakaszán zajló eseményekről. 

Miközben Németország zavartalanul profitál a keleti tranzitból, szó nélkül hagyja, hogy Ukrajna politikai okokból akadályozza a Magyarországra és Szlovákiába tartó szállításokat. 

Ez a kettős mérce rávilágít arra a diplomáciai és gazdasági „sumákolásra”, ahol a saját stratégiai érdekek védelme felülírja a közös európai szolidaritást, miközben a nyilvánosság előtt továbbra is az orosz energiafüggőség felszámolásáról beszélnek.

Fotó: Winkler György Facebook oldala

Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézeti igazgatója szerint az elmúlt évek nyugat-európai energiapolitikája egyetlen szóval jellemezhető: álságosság. A szakértő rámutatott, hogy bár a direkt kereskedelmet szankciókkal sújtották, az értékláncokat egyszerűen átalakították. „Azt láthatjuk, hogy mind a gáz, mind az olaj esetében a legkülönbözőbb, újonnan alakított értékláncokon keresztül kerülik meg a közvetlen kereskedelmi kapcsolatokat érintő szankciókat Oroszországgal” – fogalmazott. Ennek leglátványosabb példája az indiai kapcsolat. 

Miután a tengeri orosz olajszállítmányokat kitiltották az Unióból, India orosz olajbeszerzése a korábbi harmincszorosára ugrott, és ezzel párhuzamosan India lett az EU legnagyobb olajtermék-beszállítója. 

A képlet egyszerű: az orosz olajat Indiában finomítják, majd „indiai termékként” adják el az európaiaknak.

A kazahnak mondott német olaj rejtélye

A szakértő külön kitért a Barátság vezeték északi ágára, amely Németországot látja el. Berlin hivatalosan kazah olajat vásárol ezen az úton, ám Hortay szerint ez több szempontból is ellenőrizhetetlen és kérdéses folyamat.

Az, hogy ez ténylegesen kazah energiahordozót jelent-e vagy sem, azt nem lehet ellenőrizni. Azt viszont lehet ellenőrizni, ha valaki ránéz a térképre: Kazahsztán és az Európai Unió között ott van Oroszország is.”

Hangsúlyozta, hogy mivel a szállítmánynak át kell futnia Oroszországon, Moszkvának ehhez hozzá kell járulnia, és minimum tranzitdíjat szed érte. Ez a kettős mérce különösen akkor szembetűnő, amikor az EU Magyarországnak is ugyanezt a bizonytalan „kazah megoldást” javasolja a déli ágon fellépő problémákra, miközben a Testvériség gázvezetéknél korábban egy hasonló, azeri gázra épülő terv a fizikai és politikai realitások miatt már megbukott.

Hortay szerint a gázpiacon még elképesztőbb nyilatkozatok hangzanak el. 

Oroszország mára az EU egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) beszállítójává vált, 

a tagállamok pedig próbálják egymásra hárítani a felelősséget. Amikor a franciákat szembesítették az óriási importtal, ők azt mondták: a németeknek veszik. A németek erre azzal vágtak vissza, hogy ők Belgiumtól vásárolnak. „Belga gázt vásárolnak, csak hogy Belgiumnak nincs saját gázkitermelése. Olyan, hogy belga gáz, olyan nem létezik”  – mutatott rá a szakértő a kommunikációs trükkre. „Az látszik, hogy az orosz energiahordozók a politikában, a kommunikációs színtéren olyanná váltak, mint a forró krumpli. Az egyes országok hajlandóak többet fizetni érte a közvetítőkön keresztül, de az orosz energiahordozók ugyanúgy eljutnak a mai napig az európai piacra, mint korábban. 

Csak mivel a közvetítőket ki kell fizetni, ezért drágább.”

Ukrán zsarolás és a magyar válaszlépések

Hortay Olivér szerint egyértelmű, hogy Zelenszkij elnök döntése a Barátság vezeték leállításáról egy politikai akció, egy beavatkozási kísérlet a magyar belpolitikába. „Azzal, hogy Ukrajna akadályozza az országán áthaladó olajszállítmányokat, megsértik az érintett vállalatok közötti kereskedelmi szerződéseket, és veszélybe sodorják a régió energiaellátását” – figyelmeztetett a kutatási igazgató. Mivel a regionális olajigények kétharmada ezen az úton érkezik, Ukrajna a társulási megállapodást is megsértette, amely szerint a felek nem veszélyeztethetik egymás energiabiztonságát.

Mivel az Európai Bizottság ahelyett, hogy Magyarországot és Szlovákiát képviselné, demonstratívan Ukrajna mellé állt, Budapest politikai válaszlépésekre kényszerült, ezért:

Hortay hangsúlyozta: a gázszállítás leállítása fájdalmas pont Kijevnek, hiszen az ukrán import csaknem fele Magyarországon keresztül érkezett. Ennek ellenére a kormány még mindig tartogat lapokat: „Magyarország még mindig nem nyúlt a legerősebb válaszlépéshez, az áram-export korlátozásához.”

Mivel Ukrajna áramimportjának több mint 40 százaléka Magyarországról érkezik, és az áram korlátozottan tárolható termék, ennek elvágása azonnali és bénító hatással lenne az ukrán működésre. 

A szakértő záró gondolata szerint Magyarország óvatosan kezeli ezt az eszközt, mert az a lakosságot – többek közt a kárpátaljai magyarságot –  is súlyosan érintené, de a nyomásgyakorlási képessége így is jóval nagyobb, mint Zelenszkijnek, aki már kijátszotta a legerősebb kártyáját.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 09. 11:20
Nyugatnak mindig szabad csalni
Toma78
2026. április 09. 09:46 Szerkesztve
Nyerni kell! Ez már nem csak a mi érdekünk hanem európa utolsó esélye, hogy a libernyákok kipucolásra kerüljenek. A romok tetején a túlélőknek már édes mindegy lesz különben, hogy ki nevezi magát a szemét domb királyának...Egy biztos a drogos törpe kis kakas ezt is ViP bunkerben vészelgetné át az ukrán klónjával csak úgy szárazon csúsztatgatva egymásnak ..👎
bozso-az-ordog-es-annak-ugyvedje-69
2026. április 09. 09:23
2 kis adalék: a "kazah" olaj útja a schwedti finomítóhoz legrövidebben azon a Brody szivattyútelepen keresztül vezet, amely a Zelenszkij-banda szerint Magyarország felé üzemképtelen. Merz kancellárt nem véletlenül nevezik ám Pinocchionak a németek!
salátás
2026. április 09. 08:47
franciscofranco 2026. április 09. 08:32 faszfejke az milyen, hogy ugyanarról az olajról minket letiltanának, amit ők boldogan feldolgoznak?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!