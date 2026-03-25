Orbán Viktor meglépte: amíg Zelenszkij nem küld olajat, Magyarország leállítja a gázszállítást Ukrajnába (VIDEÓ)

Donald Trump üzent: „Magyarok! Szavazzatok Orbán Viktorra!”
Az amerikai elnök szerint Orbán Viktor soha nem fogja hagyni, hogy „Magyarország nagyszerű népe” bajba kerüljön. „Végig mellette állok!” – írta Donald Trump.
Orbán Viktor miniszterelnök egy sejtelmes bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, melyben azt ígérte, hogy hamarosan fontos bejelentést tesz.
Nem sokkal később ismertett, hogy a szerdai kormányülésen fontos előterjesztést tesz. Emlékeztetett, hogy a Barátság kőolajvezeték működést Ukrajna immár 30 napja blokkolja.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekezett Magyarország:
a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában.
De mint elhangzott, tovább kell lépni. Ezért a kormányfő
a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítására tesz javaslatot,
és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.
„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel”.
„Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!” – zárta videóüzenetét Orbán Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
