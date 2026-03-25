bejelentés miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor meglépte: amíg Zelenszkij nem küld olajat, Magyarország leállítja a gázszállítást Ukrajnába (VIDEÓ)

2026. március 25. 09:50

„Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel” – mondta el a miniszterelnök.

2026. március 25. 09:50
null

Orbán Viktor miniszterelnök egy sejtelmes bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, melyben azt ígérte, hogy hamarosan fontos bejelentést tesz.

Nem sokkal később ismertett, hogy a szerdai kormányülésen fontos előterjesztést tesz. Emlékeztetett, hogy a Barátság kőolajvezeték működést Ukrajna immár 30 napja blokkolja.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekezett Magyarország:

a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik  a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában.

De mint elhangzott, tovább kell lépni. Ezért a kormányfő 

a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítására tesz javaslatot,

 és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.

„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel”.

„Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!” – zárta videóüzenetét Orbán Viktor.

A vonatkozó bejegyzést alábbb tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 310 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
imcsi73
2026. március 25. 13:12
Ideje volt. Haladjunk lépésről lépésre!
kobi40
2026. március 25. 12:58 Szerkesztve
Mivel, hogy nincs miből, mert nekünk kell. Áram se menjen. gázolaj se menjen. Az is nekünk kell.
19Vs1...
2026. március 25. 12:53
Na végre . Lelki szemeim előtt lejátszódott a jelenet : O.V. jobb kezét felemelte csak a középső ujjával égfele mutat és közli ; a gáz helyett .
titi77
2026. március 25. 12:53
különben meg mi a baj ezzel agyhalott honfitársaim? a dízel is meg a gáz importjuk is ru.-ból érkezett. tehát a zöld manó is putyinékat támogatta. vagy nem így van balfaszok???!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!