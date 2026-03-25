Orbán Viktor meglépte: amíg Zelenszkij nem küld olajat, Magyarország leállítja a gázszállítást Ukrajnába (VIDEÓ)

De mint elhangzott, tovább kell lépni. Ezért a kormányfő

a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítására tesz javaslatot,

és az így nálunk maradó gázmennyiséget betároljuk.

„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel”.

„Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!” – zárta videóüzenetét Orbán Viktor.