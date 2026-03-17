Németországban megőrültek: a baloldal szerint a fehér férfiak felelősek a nyilvánvalóan migránsok által elkövetett erőszakért

Új migránsbanda tartja rettegésben Berlint: menedékkérőkből toboroznak bérgyilkosokat
Lövöldözések és gránátos támadások – egyre durvul a szervezett bűnözés a német fővárosban.
A Die Linke társelnöke álomvilágban él.
Jan van Aken, a német Baloldali Párt (Die Linke) társelnöke nemrég egy podcast-műsorban azt állította, hogy Németországban a legtöbb nemi erőszakot fehér férfiak követik el, és szerinte a csoportos nemi erőszak nem migrációs probléma. A Remix News tényellenőrzése azonban megmutatta, mi az igazság.
A csoportos nemi erőszak elkövetői között mintegy 50 százalék külföldi állampolgár.
Különösen felülreprezentáltak az észak-afrikai, közel-keleti és szubszaharai afrikai országokból származók.
Ugyanakkor sok külföldi hátterű személy német állampolgár, így ha erőszakot követnek el, őket a „német” kategóriába sorolják, mivel Németország nem vezet faji alapon bűnügyi statisztikákat.
A nem fehér gyanúsítottak aránya ezért gyakran sokkal magasabb, mint ahogy azt a hivatalos statisztikák sugallják. Például Észak-Rajna-Vesztfáliában a nevek elemzése szerint a „német” gyanúsítottak 50 százalékának valójában külföldi neve volt.
Ez összességében azt jelenti, hogy a csoportos erőszakok közel 75 százalékát külföldiek vagy migrációs hátterűek követték el.
Valójában Jan van Aken állításaival ellentétben a nem fehér gyanúsítottak jelentősen túlreprezentáltak Németország legkiemelkedőbb eseteiben.
Nyitókép forrása: CHRISTOF STACHE / AFP
***