Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
die linke jan van aken nemi erőszak migráció németország

Németországban megőrültek: a baloldal szerint a fehér férfiak felelősek a nyilvánvalóan migránsok által elkövetett erőszakért

2026. március 17. 20:49

A Die Linke társelnöke álomvilágban él.

2026. március 17. 20:49
null

Jan van Aken, a német Baloldali Párt (Die Linke) társelnöke nemrég egy podcast-műsorban azt állította, hogy Németországban a legtöbb nemi erőszakot fehér férfiak követik el, és szerinte a csoportos nemi erőszak nem migrációs probléma. A Remix News tényellenőrzése azonban megmutatta, mi az igazság.

A csoportos nemi erőszak elkövetői között mintegy 50 százalék külföldi állampolgár.

Különösen felülreprezentáltak az észak-afrikai, közel-keleti és szubszaharai afrikai országokból származók.

Ugyanakkor sok külföldi hátterű személy német állampolgár, így ha erőszakot követnek el, őket a „német” kategóriába sorolják, mivel Németország nem vezet faji alapon bűnügyi statisztikákat.

A nem fehér gyanúsítottak aránya ezért gyakran sokkal magasabb, mint ahogy azt a hivatalos statisztikák sugallják. Például Észak-Rajna-Vesztfáliában a nevek elemzése szerint a „német” gyanúsítottak 50 százalékának valójában külföldi neve volt.

Ez összességében azt jelenti, hogy a csoportos erőszakok közel 75 százalékát külföldiek vagy migrációs hátterűek követték el.

Valójában Jan van Aken állításaival ellentétben a nem fehér gyanúsítottak jelentősen túlreprezentáltak Németország legkiemelkedőbb eseteiben.

Nyitókép forrása: CHRISTOF STACHE / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nzoltan-818
2026. március 17. 22:32
Nyilvánvaló marhaság, mi több ez maga a Stockholm-szindróma, az elmebaj egyik megnyilvánulása, hogy a fehér férfiak felelősek a migránsok által naponta elkövetett erőszakért. Ilyet mondani, írni, ennyire öngyűlölő csakis egy elmeháborodott beteg ember lehet. De...! Abban igaza van, hogy ennek az állapotnak a megteremtésében azok a fehér férfi és női politikusok a hibásak akik megnyitották országaik határait a tömeges, kontrollálatlan bevándorlás előtt. Meggondolatlan kapzsiságuk, hogy sporolhatnak azon, hogy kész, ingyen, felnőtt munkaerőt importáljanak a saját gyerekeik költséges taníttatása és felnevelése, a családok támogatása helyett, mára a nemzetük és civilizációjuk halálos ítéletévé vált.
Válasz erre
0
0
UpSalute
•••
2026. március 17. 22:26 Szerkesztve
Nyilván ezért vannak csak kb. 4%-on. Gondolom ezzel a kifordított világ, hazug narrativával akarják a migri szavazatokat bezsákolni. Nem hinném, hogy ezzel többre jutnak.
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. március 17. 22:18
Szar nácik visszatértek ....
Válasz erre
0
0
angeleye
2026. március 17. 21:57
Csak a szokásos. A baloldali párt elhazudja a valóságot, ónpusztító, nemzetvesztő narratívát súlykolva a még megmaradt káposztazabáló germánnak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!