Berlin román támadás grillezés

Megpróbált rászólni a társasház kertjében grillező románokra, alaposan elbántak a német férfival

2026. május 06. 19:37

Súlyos sérülésekkel vitték kórházba azt a berlini férfit, aki megpróbált fellépni egy társasház udvarán tartott tiltott grillezés ellen. A román család tagjai a beszámolók szerint paprikaspray-vel támadtak rá, majd a földön fekve is ütötték és rugdosták.

A Remix beszámolója szerint brutális támadás történt Berlin Friedrichsfelde városrészében, ahol egy 36 éves német férfi, Steven K. próbálta megakadályozni, hogy egy román család a társasház közös udvarán grillezzen. A férfi a lapnak elmondta, hogy a szabálytalan sütögetések miatt már tavaly óta folyamatos feszültség alakult ki a lakók között, mivel a füst rendszeresen beszállt a lakásokba. 

Egy román társaság miatt került kórházba a kisgyermekes apa Berlinben.
Forrás: X/Jed Martin

Steven K. különösen azért tartotta problémásnak a helyzetet, mert három hónapos kislánya szobájába is közvetlenül beáramlott a füst. A Bildnek azt mondta:

A füst egyenesen a gyerekszoba ablakába száll. Már kinyitni sem tudjuk.

A férfi szerint a konfliktus napján a román család már reggel nyolc körül elkezdte kipakolni az asztalokat és székeket a közös kertbe. Steven K. három külön alkalommal is figyelmeztette őket arra, hogy a társasházban tilos grillezni. Bár a holmikat ideiglenesen elpakolták, rövid idő után mindig visszavitték az udvarra.

Miután a helyzet nem oldódott meg, a német férfi rendőrt hívott. A kiérkező egyenruhások meghallgatták a panaszát, majd arra figyelmeztették, hogy saját biztonsága érdekében inkább menjen vissza a lakásába.

A román család tagjai később visszatértek

Steven K. szerint a rendőrök távozása után az egyik lakó nyíltan megfenyegette. Állítása szerint azt mondta neki:

Vigyázz, hamarosan megérkezik a családom.

Nem sokkal később egy Opel Corsa állt meg a társasház előtt. A férfi elmondása szerint az autóból egy férfi szállt ki, mögötte pedig egy nő és egy gyermek érkezett. Az események ezt követően gyorsan erőszakba fordultak. Az egyik támadó azonnal paprikaspray-t fújt Steven K. arcába, majd két férfi ököllel kezdte ütni

A beszámoló szerint még akkor is rugdosták a fejét és a testét, amikor már a földön feküdt és védekezni sem tudott.

A támadás következtében Steven K. súlyos sérüléseket szenvedett. Eltört az orra, az arca több helyen feldagadt és bevérzett, a válla kificamodott, emellett az orvosok ínsérülésre is gyanakodnak. A Remix szerint az állapota olyan súlyos, hogy további műtétekre is szüksége lehet. A férfi megrendülten nyilatkozott az esetről:

Soha nem gondoltam volna, hogy emberek ilyen alattomosak és brutálisak tudnak lenni egy ilyen jelentéktelen dolog miatt.

Egyre több az erőszakos incidens Berlinben

A Remix cikke arra is kitér, hogy a német hatóságok állítólag már ismerik a gyanúsítottak nevét, ennek ellenére a támadók továbbra is szabadlábon vannak, letartóztatás pedig egyelőre nem történt.

A lap felidézett egy másik, néhány nappal korábbi berlini esetet is. Május elsején a Volkspark Friedrichshain parkban rendőrök próbáltak feloszlatni egy tiltott grillezést, miután egy nagyobb társaság nem volt hajlandó betartani a parkban érvényes szabályokat.

Az intézkedés során az egyik rendőrt megverték, fejbe rúgták, sőt meg is harapták. A beszámoló szerint a társaság egyik tagja még a rendőr paprikaspray-jét is megpróbálta megszerezni, míg egy másik résztvevő sétabottal támadt az egyenruhásokra.

Végül erősítést kellett hívni a helyszínre, mert a környéken összegyűlt tömeg is a szabályszegő csoport mellé állt, és zaklatni kezdte a rendőröket. A hatóságok három embert őrizetbe vettek, köztük egy 76 éves nőt is, akit azzal gyanúsítanak, hogy bottal ütötte a rendőrt.

Nyitókép: X/Jed Martin

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bicsike
2026. május 06. 20:56
Azok a bizonyos nyugati értékek. Kezdhetünk lassan mi is hozzászokni a sorsunkhoz!
citromosParizer
2026. május 06. 20:45
mint a példa is mutatja bezzegromániába oldalkocsis motorral kell menni, nem hajzselézve félbuzin
Sróf
2026. május 06. 20:38
Örüljön, hogy románok voltak és nem újgermánok. Akkor nem úszta volna meg ennyivel.
pandalala
2026. május 06. 20:30
vágó úr, kérek egy felezőt ... és jelöljük meg a c választ
