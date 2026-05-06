Megpróbált rászólni a társasház kertjében grillező románokra, alaposan elbántak a német férfival

Súlyos sérülésekkel vitték kórházba azt a berlini férfit, aki megpróbált fellépni egy társasház udvarán tartott tiltott grillezés ellen. A román család tagjai a beszámolók szerint paprikaspray-vel támadtak rá, majd a földön fekve is ütötték és rugdosták.
A Remix beszámolója szerint brutális támadás történt Berlin Friedrichsfelde városrészében, ahol egy 36 éves német férfi, Steven K. próbálta megakadályozni, hogy egy román család a társasház közös udvarán grillezzen. A férfi a lapnak elmondta, hogy a szabálytalan sütögetések miatt már tavaly óta folyamatos feszültség alakult ki a lakók között, mivel a füst rendszeresen beszállt a lakásokba.
Steven K. különösen azért tartotta problémásnak a helyzetet, mert három hónapos kislánya szobájába is közvetlenül beáramlott a füst. A Bildnek azt mondta:
A füst egyenesen a gyerekszoba ablakába száll. Már kinyitni sem tudjuk.
A férfi szerint a konfliktus napján a román család már reggel nyolc körül elkezdte kipakolni az asztalokat és székeket a közös kertbe. Steven K. három külön alkalommal is figyelmeztette őket arra, hogy a társasházban tilos grillezni. Bár a holmikat ideiglenesen elpakolták, rövid idő után mindig visszavitték az udvarra.
Miután a helyzet nem oldódott meg, a német férfi rendőrt hívott. A kiérkező egyenruhások meghallgatták a panaszát, majd arra figyelmeztették, hogy saját biztonsága érdekében inkább menjen vissza a lakásába.
Steven K. szerint a rendőrök távozása után az egyik lakó nyíltan megfenyegette. Állítása szerint azt mondta neki:
Vigyázz, hamarosan megérkezik a családom.
Nem sokkal később egy Opel Corsa állt meg a társasház előtt. A férfi elmondása szerint az autóból egy férfi szállt ki, mögötte pedig egy nő és egy gyermek érkezett. Az események ezt követően gyorsan erőszakba fordultak. Az egyik támadó azonnal paprikaspray-t fújt Steven K. arcába, majd két férfi ököllel kezdte ütni.
A beszámoló szerint még akkor is rugdosták a fejét és a testét, amikor már a földön feküdt és védekezni sem tudott.
A támadás következtében Steven K. súlyos sérüléseket szenvedett. Eltört az orra, az arca több helyen feldagadt és bevérzett, a válla kificamodott, emellett az orvosok ínsérülésre is gyanakodnak. A Remix szerint az állapota olyan súlyos, hogy további műtétekre is szüksége lehet. A férfi megrendülten nyilatkozott az esetről:
Soha nem gondoltam volna, hogy emberek ilyen alattomosak és brutálisak tudnak lenni egy ilyen jelentéktelen dolog miatt.
A Remix cikke arra is kitér, hogy a német hatóságok állítólag már ismerik a gyanúsítottak nevét, ennek ellenére a támadók továbbra is szabadlábon vannak, letartóztatás pedig egyelőre nem történt.
A lap felidézett egy másik, néhány nappal korábbi berlini esetet is. Május elsején a Volkspark Friedrichshain parkban rendőrök próbáltak feloszlatni egy tiltott grillezést, miután egy nagyobb társaság nem volt hajlandó betartani a parkban érvényes szabályokat.
Az intézkedés során az egyik rendőrt megverték, fejbe rúgták, sőt meg is harapták. A beszámoló szerint a társaság egyik tagja még a rendőr paprikaspray-jét is megpróbálta megszerezni, míg egy másik résztvevő sétabottal támadt az egyenruhásokra.
Végül erősítést kellett hívni a helyszínre, mert a környéken összegyűlt tömeg is a szabályszegő csoport mellé állt, és zaklatni kezdte a rendőröket. A hatóságok három embert őrizetbe vettek, köztük egy 76 éves nőt is, akit azzal gyanúsítanak, hogy bottal ütötte a rendőrt.
