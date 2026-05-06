„Orbán fegyvere" miatt akadt ki Németország Brüsszelre: hamarosan teljesen működésképtelen lehet az Európai Unió

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
A német külügyminiszter nem szeretne rebellis államokat látni a közösségben.
Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájának alakításában Johann Wadephul német külügyminiszter egy szerdai előadásában, köztük az egyhangú döntéshozatal megszüntetését.
Az EU-nak alapvetően alkalmazkodnia kell a valósághoz és rugalmasabbá kell válnia
– jelentette ki Wadephul a kereszténydemokraták holdudvarához tartozó Konrad Adenauer Alapítvány berlini rendezvényén mondott beszédében. Ennek egyik eszköze lehetne, ha a jövőben a konszenzus helyett a minősített többség elve érvényesülne a közös kül- és biztonságpolitikában. „A biztonsági kérdéseknél az egyhangúsági elv egzisztenciális veszélybe sodorhat.
Mert életről vagy halálról van szó! Ezt látjuk minden nap Ukrajnában”
– tette hozzá. Wadephul szerint nem szabad meghagyni a lehetőséget arra, hogy egy-egy tagállam mindenki más cselekvését blokkolja. Meg kell könnyíteni szerinte az úgynevezett szorosabb együttműködés lehetőségét is, amely a tagállamok kisebb csoportjainak lehetővé tenné, hogy bizonyos politikai területeken előrébb lépjenek anélkül, hogy mind a 27 tagországnak ehhez hozzá kellene járulnia. Wadephul azt mondta, hogy ezt a javaslatát már 12 EU-tagállam támogatja.
Az EU jövőbeli bővítését illetően Wadephul az intézményi keretek átszervezését vetette fel, mert szerinte egy 35 tagállamú EU nem tudna a mostani szabályok szerint működni.
Javasolta egyebek között, hogy az Európai Bizottság tagjainak számát csökkentsék a tagállamok számának kétharmadára, illetve az Európai Parlament összetételét is módosítsák. A brüsszeli végrehajtó testületbe a jelenlegi szabályok szerint minden tagállam egy biztost delegál.
A jogállamiság megsértésével kapcsolatban Wadephul a jelenleginél szigorúbb fellépésre szólított fel. A feltételrendszert szerinte tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy az uniós források ne kerülhessenek olyan tagországokhoz, amelyek megsértik a közös értékeket.
Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP
(MTI)