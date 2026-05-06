Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
„Orbán fegyvere" miatt akadt ki Németország Brüsszelre: hamarosan teljesen működésképtelen lehet az Európai Unió

2026. május 06. 18:11

A német külügyminiszter nem szeretne rebellis államokat látni a közösségben.

Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájának alakításában Johann Wadephul német külügyminiszter egy szerdai előadásában, köztük az egyhangú döntéshozatal megszüntetését.

Az EU-nak alapvetően alkalmazkodnia kell a valósághoz és rugalmasabbá kell válnia

– jelentette ki Wadephul a kereszténydemokraták holdudvarához tartozó Konrad Adenauer Alapítvány berlini rendezvényén mondott beszédében. Ennek egyik eszköze lehetne, ha a jövőben a konszenzus helyett a minősített többség elve érvényesülne a közös kül- és biztonságpolitikában. „A biztonsági kérdéseknél az egyhangúsági elv egzisztenciális veszélybe sodorhat.

Mert életről vagy halálról van szó! Ezt látjuk minden nap Ukrajnában”

– tette hozzá. Wadephul szerint nem szabad meghagyni a lehetőséget arra, hogy egy-egy tagállam mindenki más cselekvését blokkolja. Meg kell könnyíteni szerinte az úgynevezett szorosabb együttműködés lehetőségét is, amely a tagállamok kisebb csoportjainak lehetővé tenné, hogy bizonyos politikai területeken előrébb lépjenek anélkül, hogy mind a 27 tagországnak ehhez hozzá kellene járulnia. Wadephul azt mondta, hogy ezt a javaslatát már 12 EU-tagállam támogatja.

Az EU jövőbeli bővítését illetően Wadephul az intézményi keretek átszervezését vetette fel, mert szerinte egy 35 tagállamú EU nem tudna a mostani szabályok szerint működni.

Javasolta egyebek között, hogy az Európai Bizottság tagjainak számát csökkentsék a tagállamok számának kétharmadára, illetve az Európai Parlament összetételét is módosítsák. A brüsszeli végrehajtó testületbe a jelenlegi szabályok szerint minden tagállam egy biztost delegál.

A jogállamiság megsértésével kapcsolatban Wadephul a jelenleginél szigorúbb fellépésre szólított fel. A feltételrendszert szerinte tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy az uniós források ne kerülhessenek olyan tagországokhoz, amelyek megsértik a közös értékeket.

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

(MTI)

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sanya55-2
2026. május 06. 18:58
És ki lesz a KIRÁLY, hogy választják meg, vagy valaki csak egyszerűen kikiáltja magát. Másnap vihetik a gyogyóba, ezek tényleg mind hülye ?
vakiki
2026. május 06. 18:35
Miért ne lehetne valakinek más véleménye? Kötelező ugyanúgy gondolokodni? Ugyanmár!
Hoked_ly
2026. május 06. 18:35
Ez a Johann Wadephul sem különb agyilag, mit a főnöke a Mercz! Ez is hülye, az is hülye! A nagyhatalmi Náci gőg elvette mindkettő eszét!
optimista-2
2026. május 06. 18:21 Szerkesztve
Jogállam= a jog alapján áll. Mindenre van jogszabály. A III. Birodalomban és Rákosi alatt is volt mindenre jogszabály. Tehát jogállamok voltak.
