„Orbán fegyvere" miatt akadt ki Németország Brüsszelre: hamarosan teljesen működésképtelen lehet az Európai Unió

Az EU jövőbeli bővítését illetően Wadephul az intézményi keretek átszervezését vetette fel, mert szerinte egy 35 tagállamú EU nem tudna a mostani szabályok szerint működni.

Javasolta egyebek között, hogy az Európai Bizottság tagjainak számát csökkentsék a tagállamok számának kétharmadára, illetve az Európai Parlament összetételét is módosítsák. A brüsszeli végrehajtó testületbe a jelenlegi szabályok szerint minden tagállam egy biztost delegál.

A jogállamiság megsértésével kapcsolatban Wadephul a jelenleginél szigorúbb fellépésre szólított fel. A feltételrendszert szerinte tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy az uniós források ne kerülhessenek olyan tagországokhoz, amelyek megsértik a közös értékeket.

