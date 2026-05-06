Az Európai Bizottság kijelölte a dátumot: ekkor szűnhet meg a szegénység az Európai Unióban

Szépen nézünk ki: Brüsszel végre észrevette, hogy minden ötödik európai szegény, majd elegánsan a tagállamokra tolta a felelősséget
Uniós szinten hat év alatt alig történt javulás, miközben nem egy „bezzegországban” nőtt a szegények aránya.
Új intézkedéseket javasoltak a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében.
Az Európai Bizottság új intézkedéseket javasolt szerdán a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében. Ez az első uniós stratégia, amelynek célja, hogy
2050-ig felszámolja a szegénységet az egész Európai Unióban.
A szegénység visszaszorítását és a fogyatékkal élők jogainak erősítését célzó csomag javaslatot tesz a lakhatásból való kirekesztés elleni fellépésre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására, valamint a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére – közölte brüsszeli sajtótájékoztatóján Roxana Minzatu, a szociális jogokért és készségfejlesztésért, a minőségi munkahelyek megteremtéséért, valamint a felkészültségért felelős uniós biztos.
Elmondta: az európaiak 52 százaléka számára a megélhetés és annak költségei jelentik a legfőbb aggodalmat. Az EU jelenleg három fő kihívással néz szembe: lakhatási válsággal, a gyorsan változó munkaerőpiacon való részvétel akadályaival, valamint a szegénységgel, amely az európaiak ötödét, a gyermekeknek pedig közel a negyedét érinti. Emellett számos társadalmi és gazdasági szempontból kiszolgáltatott ember tapasztal diszkriminációt és megbélyegzést.
Kiemelte: az EU stratégiája egyértelmű célt jelöl ki, amely szerint 2030-ra legalább
15 millióval csökkenhet a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek száma, 2050-re pedig teljesen felszámolnák a jelenséget.
A célok eléréséhez mindenki számára minőségi munkahelyeket kell teremteni, hiszen – mint hangsúlyozta – a megfelelő foglalkoztatás jelenti a szegénységből való kilábalás elsődleges útját azok számára, akik képesek dolgozni. Emellett biztosítani kell a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a megfelelő jövedelemtámogatást.
A stratégia részletei között szerepel új jogszabályok bevezetése a munkaerőpiacról kiszorultak integrációjára, megfelelő nyugdíjak kialakítása az idősek támogatására, valamint az együttműködés erősítése a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokkal, a vállalkozásokkal és a civil szervezetekkel. Ennek érdekében még idén létrehoznának egy szegénység elleni koalíciót is. Emellett hangsúlyozták: szükség van a szegénységben élők bevonására is a vonatkozó szakpolitikai döntésekbe.
Az uniós biztos rámutatott: a gyermekek nagyobb arányban vannak kitéve a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának, mint a felnőttek. Ezért az Európai Bizottság megerősítené az úgynevezett Európai Gyermekgaranciát, amely biztosítaná a rászoruló gyermekek hozzáférését az alapvető szolgáltatásokhoz – így az
A hangsúly a családok minőségi munkahelyekhez, gyermekgondozáshoz és erős szociális hálóhoz való hozzáférésének javításán, valamint a gyermekek mentorprogramokhoz és mentális egészségügyi ellátáshoz jutásának bővítésén van. Emellett kísérleti jelleggel bevezetnék az Európai Gyermekgarancia-kártyát is, amely megkönnyítené a szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a rászoruló gyermekek támogatását.
Minzatu hangsúlyozta: a lakhatási válság kezelése érdekében az Európai Bizottság hosszú távú megoldásokban és a megelőzésben gondolkodik. Céljuk a hajléktalanság visszaszorítása, a szociális és megfizethető lakhatás előmozdítása, valamint egy emberközpontú megközelítés érvényesítése az otthonteremtés támogatásában.
Végezetül kiemelte: a fogyatékkal élők helyzetének javítása kulcsfontosságú nemcsak jogaik érvényesítése, hanem az európai gazdaság és demokrácia erősítése szempontjából is. Az intézkedések között szerepel az európai fogyatékossági és parkolási kártya uniós szintű bevezetése, a közlekedés akadálymentesítése, valamint a segítő technológiákba – például a mesterséges intelligencia eszközeibe – történő beruházás.
(MTI)
