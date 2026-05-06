fogyatékkal élők szegénység európai bizottság

Az Európai Bizottság kijelölte a dátumot: ekkor szűnhet meg a szegénység az Európai Unióban

2026. május 06. 18:30

Új intézkedéseket javasoltak a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében.

2026. május 06. 18:30
null

Az Európai Bizottság új intézkedéseket javasolt szerdán a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében. Ez az első uniós stratégia, amelynek célja, hogy 

2050-ig felszámolja a szegénységet az egész Európai Unióban.

A szegénység visszaszorítását és a fogyatékkal élők jogainak erősítését célzó csomag javaslatot tesz a lakhatásból való kirekesztés elleni fellépésre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására, valamint a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére – közölte brüsszeli sajtótájékoztatóján Roxana Minzatu, a szociális jogokért és készségfejlesztésért, a minőségi munkahelyek megteremtéséért, valamint a felkészültségért felelős uniós biztos.

Elmondta: az európaiak 52 százaléka számára a megélhetés és annak költségei jelentik a legfőbb aggodalmat. Az EU jelenleg három fő kihívással néz szembe: lakhatási válsággal, a gyorsan változó munkaerőpiacon való részvétel akadályaival, valamint a szegénységgel, amely az európaiak ötödét, a gyermekeknek pedig közel a negyedét érinti. Emellett számos társadalmi és gazdasági szempontból kiszolgáltatott ember tapasztal diszkriminációt és megbélyegzést.

Kiemelte: az EU stratégiája egyértelmű célt jelöl ki, amely szerint 2030-ra legalább 

15 millióval csökkenhet a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek száma, 2050-re pedig teljesen felszámolnák a jelenséget.

A célok eléréséhez mindenki számára minőségi munkahelyeket kell teremteni, hiszen – mint hangsúlyozta – a megfelelő foglalkoztatás jelenti a szegénységből való kilábalás elsődleges útját azok számára, akik képesek dolgozni. Emellett biztosítani kell a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a megfelelő jövedelemtámogatást.

A stratégia részletei között szerepel új jogszabályok bevezetése a munkaerőpiacról kiszorultak integrációjára, megfelelő nyugdíjak kialakítása az idősek támogatására, valamint az együttműködés erősítése a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokkal, a vállalkozásokkal és a civil szervezetekkel. Ennek érdekében még idén létrehoznának egy szegénység elleni koalíciót is. Emellett hangsúlyozták: szükség van a szegénységben élők bevonására is a vonatkozó szakpolitikai döntésekbe.

Az uniós biztos rámutatott: a gyermekek nagyobb arányban vannak kitéve a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának, mint a felnőttek. Ezért az Európai Bizottság megerősítené az úgynevezett Európai Gyermekgaranciát, amely biztosítaná a rászoruló gyermekek hozzáférését az alapvető szolgáltatásokhoz – így az 

  • ingyenes oktatáshoz, 
  • egészségügyi ellátáshoz, 
  • megfelelő táplálkozáshoz 
  • és lakhatáshoz.

A hangsúly a családok minőségi munkahelyekhez, gyermekgondozáshoz és erős szociális hálóhoz való hozzáférésének javításán, valamint a gyermekek mentorprogramokhoz és mentális egészségügyi ellátáshoz jutásának bővítésén van. Emellett kísérleti jelleggel bevezetnék az Európai Gyermekgarancia-kártyát is, amely megkönnyítené a szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a rászoruló gyermekek támogatását.

Minzatu hangsúlyozta: a lakhatási válság kezelése érdekében az Európai Bizottság hosszú távú megoldásokban és a megelőzésben gondolkodik. Céljuk a hajléktalanság visszaszorítása, a szociális és megfizethető lakhatás előmozdítása, valamint egy emberközpontú megközelítés érvényesítése az otthonteremtés támogatásában.

Végezetül kiemelte: a fogyatékkal élők helyzetének javítása kulcsfontosságú nemcsak jogaik érvényesítése, hanem az európai gazdaság és demokrácia erősítése szempontjából is. Az intézkedések között szerepel az európai fogyatékossági és parkolási kártya uniós szintű bevezetése, a közlekedés akadálymentesítése, valamint a segítő technológiákba – például a mesterséges intelligencia eszközeibe – történő beruházás.

(MTI) 

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Cogito ergo sum
2026. május 06. 18:51
Dejavue! Ez olyan, mint a szocializmus idején egyenlővé teszik a falut a várossal jelmondat. :)
sanya55-2
2026. május 06. 18:50
Annyi pénz nincs a világon, amennyi az EU-ban lévő szellemi fogyatékost kisegítene, kezeltnek tekinthető lenne, élén Ursival és miliárdjaival
néhai Ch.Pilot
2026. május 06. 18:50
Ja, mert az csak azon múlik, hogy határidőt szabjunk neki. Én speciel ovis koromban is értelmesebb voltam ennél a szintnél... igaz, az régen volt, azóta sokat korcsosult az emberiség.
vakiki
2026. május 06. 18:38
Azt rengeteg pénzt,amit a kívülálló náci tömeggyilkosnak adtak,fordíthatták volna a szegényekre. A saját szegényeikre.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!