Döntött a Google: teljesen átalakul az internet – és sokan rosszul járhatnak vele

A Google idei I/O-konferenciáján bejelentett új keresési funkciók nem egyszerű frissítést jelentenek, hanem az internet működésének egyik legnagyobb átalakulását az elmúlt 25 évben. A hagyományos keresés, ahol a felhasználó kulcsszavakat ír be, majd weboldalak között válogat, fokozatosan háttérbe szorul. Helyét mesterséges intelligenciával működő válaszok, önálló keresőügynökök és valós időben generált felületek veszik át.

A felhasználó szempontjából mindez kényelmesebb internetet ígér: kevesebb kattintás, gyorsabb válaszok, személyre szabott összefoglalók.

A Google AI-rendszere nemcsak szöveges kérdésekre reagál, hanem képeket, fájlokat, videókat és akár nyitott böngészőlapokat is képes értelmezni. A keresés így egyre inkább párbeszéddé válik, ahol a válasz már nem egy linklista, hanem egy készre gyúrt információcsomag.