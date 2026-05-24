internet google európai bizottság

Döntött a Google: teljesen átalakul az internet – és sokan rosszul járhatnak vele

2026. május 24. 12:50

Faramuci a helyzet, nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság az utolsó mentsvár.

2026. május 24. 12:50
null

A Google idei I/O-konferenciáján bejelentett új keresési funkciók nem egyszerű frissítést jelentenek, hanem az internet működésének egyik legnagyobb átalakulását az elmúlt 25 évben. A hagyományos keresés, ahol a felhasználó kulcsszavakat ír be, majd weboldalak között válogat, fokozatosan háttérbe szorul. Helyét mesterséges intelligenciával működő válaszok, önálló keresőügynökök és valós időben generált felületek veszik át.

A felhasználó szempontjából mindez kényelmesebb internetet ígér: kevesebb kattintás, gyorsabb válaszok, személyre szabott összefoglalók. 

A Google AI-rendszere nemcsak szöveges kérdésekre reagál, hanem képeket, fájlokat, videókat és akár nyitott böngészőlapokat is képes értelmezni. A keresés így egyre inkább párbeszéddé válik, ahol a válasz már nem egy linklista, hanem egy készre gyúrt információcsomag.

Csakhogy ennek az új internetnek komoly vesztesei lehetnek. Ha a Google a találati oldalon összefoglalja a külső oldalak tartalmait, a felhasználók egyre ritkábban kattintanak majd tovább az eredeti forrásokra. Ez különösen súlyosan érintheti a hírportálokat, blogokat, szakmai oldalakat és kisebb tartalomgyártókat, amelyek eddig organikus keresőforgalomból és reklámbevételekből éltek.

A „zérókattintásos” internetben a tartalom értéke megmarad, de a forgalom és a bevétel könnyen a Google-nél landolhat. A kiadók attól tartanak, hogy munkáik az AI-rendszerek alapanyagává válnak, miközben ők sem megfelelő kompenzációt, sem valódi kontrollt nem kapnak. Ha pedig letiltják tartalmaik AI-célú felhasználását, azzal a hagyományos keresőben is elveszíthetik láthatóságukat.

Nem véletlen, hogy az Európai Kiadók Tanácsa trösztellenes panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz. A vita tétje már nem pusztán az, hogyan keresünk az interneten, hanem az, ki profitál a weben létrehozott tudásból.

Az AI-alapú keresés kényelmesebb internetet hozhat a felhasználóknak, de közben alapjaiban boríthatja fel a digitális tartalomgyártás gazdasági modelljét. A következő évek nagy kérdése az lesz: marad-e még önálló web, vagy az internet egyre inkább néhány nagy technológiai platform által összefoglalt, közvetített és ellenőrzött információs tér lesz.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Meduza99
2026. május 24. 13:51
Nem lehet a forrásra visszamenni, amit elénk adnak, előbb-utóbb készpénznek vesszük?
Obsitos Technikus
2026. május 24. 13:50
Közeledik a civilizáció vége. Mindent bele fiúk.
egyszeri
2026. május 24. 13:48
A YouTube is MI vezérelt lesz belátható időn belül? Akkor már a valóságra nem lesz semmi szükség, le lesznek gyártva az aktuálisan szükséges hírek és azok videói is. Már most is, hogy úgy mondjam "szelektálnak" pl. a kommentjeim 90%-t meg se jelenítik csak számomra, ha be vagyok jelentkezve, a többit is csak úgy 12-24 órával később!
egyszeri
2026. május 24. 13:40
Ha a gugli átver, akkor legalább van kit vagy mit okolni de az MI ellen hogyan lehet fellépni? A félig kimondott igazságok a legnagyobb hazugságok! Orvell 1984
