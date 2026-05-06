Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Istenhez hasonlították Szoboszlait, de nem a teljesítménye miatt

2026. május 06. 18:12

A Liverpool-drukker influenszer szinte a teljes Premier League-mezőnynél helyesebbnek tartja magát. De amikor Szoboszlai Dominikről kérdezték, akkor egyből sokkal szerényebb lett.

Az Instagramon terjed egy videó, amelyben az alexgoalposts című oldal készítője felsorol tíz Premier League-játékost a vendégének, és azt kérdezi tőle, hogy jóképűbbnek tartja-e magát náluk vagy sem. A válaszadó elképesztő önbizalommal söpöri félre a sztárokat, Szoboszlai Dominik nevének elhangzásakor azonban már egészen más magatartást tanúsít.

Szoboszlai Dominik „szépségversenyt” nyert Angliában (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

A „riválisok” között előkerült Cole Palmer, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Declan Rice, James Maddison, Harry Maguire, Phil Foden, Malick Diouf és Omar Marmus is. A megkérdezett vendég az esetek többségében nagyon határozottan hozta ki magát győztesnek, bár az Arsenallal Bajnokok Ligája-döntőbe jutó Rice kapcsán elismerte, hogy tetszik neki a haja, Foden ellenében pedig úgy vélte, azért ő a befutó, mert „kicsit idősebb és érettebb”, mint a Manchester City játékosa.

A kérdező utolsóként Szoboszlai Dominikkel állította párba vendégét, és az addig tapasztalt magabiztosság egy szempillantás alatt elillant. A férfi azonnal rávágta, hogy nem helyesebb a Liverpool magyar játékosánál, sőt azt mondta róla, hogy „isten az emberek között”, ezzel gyakorlatilag ki is mondta a zárszót.

 

A videó alatt egy magyar kommentelő azt írta, hogy szerinte „Szoboszlai a világ legjóképűbb futballistája”, egy másik pedig azt, végig csak arra várt, mikor kerül elő a magyar válogatott csapatkapitányának a neve, mert tudta, hogy „az már túl nagy falat lesz” a magát a válaszai alapján igen magas polcra helyező vendégnek, akit a kinézete alapján többen Wayne Rooneyhoz hasonlítottak.

A páros egyébként egy későbbi videójában más labdarúgókkal megismételte ugyanezt a játékot, és a válaszadó – aki egyébként Liverpool-szurkoló – akkor is úgy vélekedett, hogy Szoboszlai helyesebb nála.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

 

