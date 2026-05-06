Istenhez hasonlították Szoboszlait, de nem a teljesítménye miatt

Az Instagramon terjed egy videó, amelyben az alexgoalposts című oldal készítője felsorol tíz Premier League-játékost a vendégének, és azt kérdezi tőle, hogy jóképűbbnek tartja-e magát náluk vagy sem. A válaszadó elképesztő önbizalommal söpöri félre a sztárokat, Szoboszlai Dominik nevének elhangzásakor azonban már egészen más magatartást tanúsít.

Szoboszlai Dominik „szépségversenyt” nyert Angliában (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

A „riválisok” között előkerült Cole Palmer, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Declan Rice, James Maddison, Harry Maguire, Phil Foden, Malick Diouf és Omar Marmus is. A megkérdezett vendég az esetek többségében nagyon határozottan hozta ki magát győztesnek, bár az Arsenallal Bajnokok Ligája-döntőbe jutó Rice kapcsán elismerte, hogy tetszik neki a haja, Foden ellenében pedig úgy vélte, azért ő a befutó, mert „kicsit idősebb és érettebb”, mint a Manchester City játékosa.