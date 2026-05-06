Ennek sok magyar örülhet: új útvonalat indít a Wizz Air, újabb főváros válik elérhetővé közvetlen járattal

A Wizz Air újabb jelentős lépést tett hálózatának bővítésében: közvetlen járatot indított Budapest és Ankara között, így a török főváros alig két és fél órás repüléssel elérhetővé vált – írja a VG. A döntés illeszkedik a légitársaság nagyszabású fejlesztési stratégiájába, amely a nyári szezon előtt rekordmértékű járatbővítést hozott. Bár az iráni konfliktus nyomán kialakult kerozinhiány kihívások elé állította az ágazatot, a vállalat vezetése továbbra is stabil működésről és ambiciózus tervekről számolt be.

Az új útvonal április 29-én indult, és hetente három alkalommal – hétfőn, szerdán és pénteken – közlekedik modern Airbus A321neo repülőgépekkel. A járat nemcsak a két főváros közötti közvetlen kapcsolatot teremti meg, hanem jelentősen megkönnyíti a törökországi utazásokat is: Ankara révén például a festői Kappadókia is könnyebben elérhetővé válik a magyar utasok számára. A fejlesztés egyben egy régóta hiányzó összeköttetést pótol, hiszen eddig a két főváros között nem volt közvetlen légi kapcsolat.