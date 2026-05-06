Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
wizz air ankara budapest

Ennek sok magyar örülhet: új útvonalat indít a Wizz Air, újabb főváros válik elérhetővé közvetlen járattal

2026. május 06. 20:06

Budapest és Ankara között eddig nem volt közvetlen légi kapcsolat.

2026. május 06. 20:06
null

A Wizz Air újabb jelentős lépést tett hálózatának bővítésében: közvetlen járatot indított Budapest és Ankara között, így a török főváros alig két és fél órás repüléssel elérhetővé vált – írja a VG. A döntés illeszkedik a légitársaság nagyszabású fejlesztési stratégiájába, amely a nyári szezon előtt rekordmértékű járatbővítést hozott. Bár az iráni konfliktus nyomán kialakult kerozinhiány kihívások elé állította az ágazatot, a vállalat vezetése továbbra is stabil működésről és ambiciózus tervekről számolt be.

Az új útvonal április 29-én indult, és hetente három alkalommal – hétfőn, szerdán és pénteken – közlekedik modern Airbus A321neo repülőgépekkel. A járat nemcsak a két főváros közötti közvetlen kapcsolatot teremti meg, hanem jelentősen megkönnyíti a törökországi utazásokat is: Ankara révén például a festői Kappadókia is könnyebben elérhetővé válik a magyar utasok számára. A fejlesztés egyben egy régóta hiányzó összeköttetést pótol, hiszen eddig a két főváros között nem volt közvetlen légi kapcsolat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ankara elsősorban azok számára jelent vonzó úti célt, akik a tengerparti nyaralások helyett a kulturális és történelmi élményeket keresik. A város számos jelentős látnivalót kínál, köztük az Anıtkabir-t, ahol Mustafa Kemal Atatürk nyugszik, az Anatóliai Civilizációk Múzeuma gyűjteményét, valamint a hangulatos óvárosi negyedet, a Hisar Citadella környékét. Emellett a török főváros gasztronómiai kínálata, bevásárlóközpontjai és hagyományos bazárjai is sokszínű programlehetőséget biztosítanak.

A járatindítás a Wizz Air számára mérföldkőnek számít, és jól tükrözi a vállalat dinamikus növekedését. A cég a nyári szezonra erős foglalási adatokat vár, miközben üzemanyagigényének jelentős részét már biztosította, és flottáját is bővíti. A fejlesztés a légi közlekedési szakemberek szerint nemcsak az utasok számára kínál kényelmesebb alternatívát – különösen az üzleti utazók körében lehet népszerű –, hanem hozzájárulhat a magyar–török gazdasági kapcsolatok további erősítéséhez is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!