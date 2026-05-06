„A tradicionális polgári-konzervatív jobboldal most lefagyva figyeli, amint az ördö­gien ügyes, bosszúszomjas pszichopata térdre kényszeríti az országot.

A tiszás szavazók meg csak tapsolnak, a többségük fel sem fogja, hogy mihez. A csatornák népe pedig uszul, vért kíván, gátlástalanul gyűlölködik.

A hivatalos Facebook-oldalamon megpróbáltam elmagyarázni, hogy mi a gond a Magyar Péterék által megkezdett totális leszámolással. Például bárki feljelentést tehet, ha úgy véli, Balásy Gyula cégei túlárazott szerződéseket kötöttek, ám az mégiscsak elfogadhatatlan, ami a szemünk előtt zajlik: hogy (nyilván jó előre beépített) hatósági, vagy azon kívüli szereplők pár nap leforgása alatt, bírói jóváhagyás nélkül tönkretegyenek és megfélemlítsenek egy olyan nagyvállalkozót, aki munkáját elnyert közbeszerzések alapján, a most leköszönő ellenzék vizsgálatainak reflektorfényében végezte. Akinek ellehetetlenítése több száz, közvetve több ezer ember megélhetését teszi kockára (a BL-döntő szervezőitől kezdve egy rakás bal- és jobboldali reklámszakemberen és médiamunkáson át a kulturális szféra egy részéig).”