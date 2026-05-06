Friedrich Merz bukásáról ír a Politico: egy év alatt vált a konzervatív megújulás reménységéből Németország leggyengébb kancellárjává

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
A CDU-s politikus otthon és külföldön is elveszítette a kontrollt.
Merz ma ünnepelné hivatalba lépésének első évfordulóját, de aligha van ünneplnivaló. Egy április végi felmérés szerint a németek mindössze 15 százaléka elégedett vele, 83 százaléka elégedetlen – ez a legrosszabb eredmény, amit valaha német kancellár kapott. Még Olaf Scholz is népszerűbb volt a kormánya végén – írja a Politicio.
Merz 2025-ben azért nyert, mert Merkel ellentéteként pozícionálta magát:
valódi konzervatív, piacpárti fordulást ígért.
Gazdag üzletemberként, aki évekig távol volt a napi politikától, hitelesnek tűnt a megújulásban. Ám a hatalomban gyorsan kiderült: nincs valódi belső köre. Akik addig elkísérték sorra eltűntek vagy lefokozódtak. Nincs hűséges gárda, csak tanácsadók – és egy feltűnően befolyásolható, bár önbizalommal teli vezető.
A CDU ugyan győzött, de történelmi mélyponton, az AfD pedig a második helyen végzett. A Szociáldemokratákkal (SPD) kötött koalíció foglyává tette Merzet. Az alkotmánymódosítás rekordadóssághoz ugyan átment, de az ígért energiaadó-csökkentés, a „reformok ősze” és az adócsökkentés elmaradt. Sőt, a magas keresetűek újabb adóemelésekre számíthatnak. A kitoloncolások gyengék, az energiaválság, a bürokrácia és a deindusztrializáció pedig tovább rombol.
Sokan már Merkel 2.0-ként emlegetik Merzet – csak éppen anélkül az acélos határozottság nélkül, amellyel Merkel a koalíciós partnereit kezelte. Christian Lindner, a korábbi FDP-elnök élesen fogalmazott:
Merz pontosan az ellenkezőjét csinálja annak, amivel megnyerte a választást.
Andreas Rödder konzervatív történész pedig a bejelentések és a megvalósítás közötti szakadékot nevezte a központi problémának – különösen miután Merz nem állt ki mellette, amikor az AfD-tűzfal kérdését feszegette.
Kezdetben a külpolitika volt Merz egyetlen erős pontja. Erőteljesebben szólt Oroszországról, komolyabban beszélt a védelemről, mint Scholz vagy Merkel. Európa önállóságát hirdette az atlanti szövetségen belül – de Trump MAGA-mozgalmával sosem melegedett össze.
A minta egyértelmű:
otthon gyenge, ezért külföldön próbál erősnek tűnni.
Ez azonban épp a német érdekeket veszélyezteti.
Merz előtt három út áll:
Történelmi távlatban még korai ítélkezni, de az tény:
Merz vezetésével a CDU támogatottsága mélypontra került, a fő ellenfél, a jobboldali AfD megelőzte pártot a felmérésekben.
A párt, amelyet Merz gyengíteni akart, erősödik – mert a konzervatív szavazók látják, hogy a „centrumkoalíció” ismét csak a baloldali kompromisszumokat hozza.
Merznek meg kellene fordítania a stratégiáját: otthon kellene tekintélyt szereznie, külföldön pedig önmérsékletet mutatnia. Egyelőre azonban úgy tűnik, Németország ismét egy gyenge kancellár foglya, aki a konzervatív megújulás helyett a régi berlini establishment sodródását folytatja – csak most még gyorsabban veszítve a támogatottságából.
A német példa pedig figyelmeztetés mindenkinek Európában:
a baloldallal kötött „centrumkoalíciók” nem megújulást, hanem hígulást és kudarcot hoznak.
Nyitókép forrása: Ronny HARTMANN / AFP
