Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
afd cdu friedrich merz németország

Friedrich Merz bukásáról ír a Politico: egy év alatt vált a konzervatív megújulás reménységéből Németország leggyengébb kancellárjává

2026. május 06. 13:27

A CDU-s politikus otthon és külföldön is elveszítette a kontrollt.

null

Merz ma ünnepelné hivatalba lépésének első évfordulóját, de aligha van ünneplnivaló. Egy április végi felmérés szerint a németek mindössze 15 százaléka elégedett vele, 83 százaléka elégedetlen – ez a legrosszabb eredmény, amit valaha német kancellár kapott. Még Olaf Scholz is népszerűbb volt a kormánya végén – írja a Politicio.

Merz 2025-ben azért nyert, mert Merkel ellentéteként pozícionálta magát:

valódi konzervatív, piacpárti fordulást ígért.

Gazdag üzletemberként, aki évekig távol volt a napi politikától, hitelesnek tűnt a megújulásban. Ám a hatalomban gyorsan kiderült: nincs valódi belső köre. Akik addig elkísérték sorra eltűntek vagy lefokozódtak. Nincs hűséges gárda, csak tanácsadók – és egy feltűnően befolyásolható, bár önbizalommal teli vezető.

A CDU ugyan győzött, de történelmi mélyponton, az AfD pedig a második helyen végzett. A Szociáldemokratákkal (SPD) kötött koalíció foglyává tette Merzet. Az alkotmánymódosítás rekordadóssághoz ugyan átment, de az ígért energiaadó-csökkentés, a „reformok ősze” és az adócsökkentés elmaradt. Sőt, a magas keresetűek újabb adóemelésekre számíthatnak. A kitoloncolások gyengék, az energiaválság, a bürokrácia és a deindusztrializáció pedig tovább rombol.

Sokan már Merkel 2.0-ként emlegetik Merzet – csak éppen anélkül az acélos határozottság nélkül, amellyel Merkel a koalíciós partnereit kezelte. Christian Lindner, a korábbi FDP-elnök élesen fogalmazott:

Merz pontosan az ellenkezőjét csinálja annak, amivel megnyerte a választást.

Andreas Rödder konzervatív történész pedig a bejelentések és a megvalósítás közötti szakadékot nevezte a központi problémának – különösen miután Merz nem állt ki mellette, amikor az AfD-tűzfal kérdését feszegette.

Kezdetben a külpolitika volt Merz egyetlen erős pontja. Erőteljesebben szólt Oroszországról, komolyabban beszélt a védelemről, mint Scholz vagy Merkel. Európa önállóságát hirdette az atlanti szövetségen belül – de Trump MAGA-mozgalmával sosem melegedett össze.

A minta egyértelmű:

otthon gyenge, ezért külföldön próbál erősnek tűnni.

Ez azonban épp a német érdekeket veszélyezteti.

Merz előtt három út áll:

  • A koalíció marad, de az SPD-nyomású kompromisszumok miatt nem jön el az ígért fordulat.
  • Az ősszel Kelet-Németországban várható AfD-sikerek tovább gyengítik a koalíciót, és előbb-utóbb valaki a CDU-ban is elgondolkodik a változó többségeken vagy toleráláson.
  • Valamilyen külső sokk felrúgja az egész konstrukciót.

Történelmi távlatban még korai ítélkezni, de az tény:

Merz vezetésével a CDU támogatottsága mélypontra került, a fő ellenfél, a jobboldali AfD megelőzte pártot a felmérésekben.

A párt, amelyet Merz gyengíteni akart, erősödik – mert a konzervatív szavazók látják, hogy a „centrumkoalíció” ismét csak a baloldali kompromisszumokat hozza.

Merznek meg kellene fordítania a stratégiáját: otthon kellene tekintélyt szereznie, külföldön pedig önmérsékletet mutatnia. Egyelőre azonban úgy tűnik, Németország ismét egy gyenge kancellár foglya, aki a konzervatív megújulás helyett a régi berlini establishment sodródását folytatja – csak most még gyorsabban veszítve a támogatottságából.

A német példa pedig figyelmeztetés mindenkinek Európában:

a baloldallal kötött „centrumkoalíciók” nem megújulást, hanem hígulást és kudarcot hoznak.

Nyitókép forrása: Ronny HARTMANN / AFP

Haifisch
2026. május 06. 14:20
Hurrá, most már nekünk is van ilyenünk😕
Gubbio
2026. május 06. 13:56
Nem baj. Megérdemli. És minden olyan kormányfő is, aki Magyarország Orbán-kormánya ellen viselt keresztes háborút. 1) Folytatta a migránsok betelepítését. 2) Folytatta a pederaszta, gender"jogok" társadalmi kiszélesítését. 3) Folytatta a náci és korrupt Ukrajna támogatását. MINT ELŐDEI.
