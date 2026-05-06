Münchenben is potyognak majd a gólok? Jön a Bayern–PSG párharc visszavágója!

Itt az első budapesti finalista: az Arsenal húsz év után ismét Bajnokok Ligája-döntős!
Óriási taktikai csatát nyertek meg a londoniak.
Az Atlético Madrid kiejtésével az Arsenal már bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Szerda este eldől, hogy az angol csapat a Bayern Münchennel vagy a Paris Saint-Germainnel játszik a budapesti fináléban.
Szerda este eldől, hogy a Bayern München vagy a címvédő Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti fináléjában. A német és a francia csapat elődöntős párharcának első meccsét otthon a PSG nyerte 5–4-re. A szurkolók és a szakemberek a müncheni visszavágótól is nyílt sisakos, gólzáporos meccset várnak. A párizsi gárda tavaly itt, az Allianz Arénában verte meg 5–0-ra az olasz Intert a BL előző kiírásának döntőjében.
Mindkét együttes kezdőcsapata egy helyen változott az odavágóhoz képest:
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője a párharc első meccse után azt mondta, úgy készül, hogy a visszavágón legalább három gólt kell szerezniük a továbbjutáshoz.
Ebből az elsőt a francia együttes már a harmadik percben megszerezte! Hvicsa Kvarachelia elhúzott a bal szélen, középre gurította a labdát, és a lendületből érkező Ousmane Dembélé kilenc méterről, ballal a léc alá emelt. 0–1 – VIDEÓ ITT!
A nyolcadik percben először villant a sárga lap, Nuno Mendest figyelmeztették – ennek később még lehet jelentősége, hiszen az ő oldalán játszik Michael Olise, aki az első meccsen rengeteg fejtörést okozott a portugál balhátvédnek.
Az első negyedóra végén mindkét csapat előtt adódott egy ígéretes gólszerzési lehetőség, de a kapusoknak egyik esetben sem kellett közbeavatkozniuk. A 22. percben Luis Díaz elfektette a bal szélen Warren Zaire-Emeryt, majd befelé húzva a bal felső sarkot vette célba, de jócskán fölé lőtt. Öt perccel később Olise dolgozott ki magának lövőhelyzetet azzal, hogy kicselezte Nuno Mendest, ő a jobb felső sarkot vette célba, közel is járt a gólhoz, de a labda centikkel a léc fölött hagyta el a játékteret.
A 32. percben érdekes szituációnak lehettünk szemtanúi: Vitinha a saját tizenhatosán belül rábombázta a labdát Joao Neves magasban lévő kezére, Joao Pinheiro azonban nem ítélt tizenegyest, és a VAR-szobában ülő kollégái sem jelezték neki, hogy rosszul döntött volna.
Két perccel később Neves már a másik kapu előtt volt főszereplő, közeli fejesénél Manuel Neuer bemutatta az első igazán nagy védését ebben a párharcban. Az első félidő utolsó nagy helyzetét a hazaiak alakították ki, Jamal Musiala indult meg középen, kihasználva, hogy a PSG védelme megnyílt előtte, 18 méterről, ballal lőtt is, de Matvej Szafonov nagyot védett. Még ebben a támadásban Musiala jobbal is próbálkozhatott, akkor azonban nem találta el a kaput. A játékrész záró akkordjaként Tah fejelt mellé.
Az első meccshez hasonlóan most is nagy az iram, de ezúttal nincs olyan őrületes rohanás a pályán, mint Párizsban. Főleg a PSG megfontoltabb, amely a vezetés korai megszerzése után taktikus játékkal őrzi az előnyét, és összességében jól féken tartja a Bayern veszedelmes támadótriójának tagjait, Díazt, Olisét és Harry Kane-t.
A szünetben egyik edző sem cserélt. A második félidő első tíz percében nem történt említésre méltó esemény, utána azonban Neuernek rövid időn belül kétszer is résen kellett lennie, előbb Désiré Doué, majd Kvarachelia lövésénél. A 64. percben megint Doué veszélyeztetett, de a Bayern veterán kapusa – aki az elmúlt napok hírei szerint hamarosan újabb egy évvel meghosszabbíthatja a szerződését – ismét szépen védett. A bajoroknak kellenének a gólok, de a PSG-nek vannak helyzetei…
Vincent Kompany a 68. percben védőket cserélt, Stanisic és Tah helyére Davies és Kim Min Dzse érkezett a meccs utolsó negyedére. A vendégeknél elhagyta a pályát a gólszerző (és aranylabdás) Dembélé, akit Bradley Barcola váltott. A hajrához közelítve Douénak volt két újabb lövése, de egyszer sem találta el a kaput, a második kísérleténél Neuer szemmel verte a labdát. A 79. percben Kvarachelia pontot tehetett volna a párharc végére, szép összjáték végén egyedül tört kapura, de védője szorításában hét méterről rosszul találta el a labdát. A PSG előtt ekkor már egyre nagyobb területek és helyzetek adódtak, a Bayern ideje pedig vészesen fogyott.
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) 0–1 (O. Dembélé 3.) – ÉLŐ!
Az első mérkőzés eredménye: 4–5
