Münchenben is potyognak majd a gólok? Jön a Bayern–PSG párharc visszavágója!

Két perccel később Neves már a másik kapu előtt volt főszereplő, közeli fejesénél Manuel Neuer bemutatta az első igazán nagy védését ebben a párharcban. Az első félidő utolsó nagy helyzetét a hazaiak alakították ki, Jamal Musiala indult meg középen, kihasználva, hogy a PSG védelme megnyílt előtte, 18 méterről, ballal lőtt is, de Matvej Szafonov nagyot védett. Még ebben a támadásban Musiala jobbal is próbálkozhatott, akkor azonban nem találta el a kaput. A játékrész záró akkordjaként Tah fejelt mellé.

Az első meccshez hasonlóan most is nagy az iram, de ezúttal nincs olyan őrületes rohanás a pályán, mint Párizsban. Főleg a PSG megfontoltabb, amely a vezetés korai megszerzése után taktikus játékkal őrzi az előnyét, és összességében jól féken tartja a Bayern veszedelmes támadótriójának tagjait, Díazt, Olisét és Harry Kane-t.

A szünetben egyik edző sem cserélt. A második félidő első tíz percében nem történt említésre méltó esemény, utána azonban Neuernek rövid időn belül kétszer is résen kellett lennie, előbb Désiré Doué, majd Kvarachelia lövésénél. A 64. percben megint Doué veszélyeztetett, de a Bayern veterán kapusa – aki az elmúlt napok hírei szerint hamarosan újabb egy évvel meghosszabbíthatja a szerződését – ismét szépen védett. A bajoroknak kellenének a gólok, de a PSG-nek vannak helyzetei…