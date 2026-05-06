Műsorváltozás a német tv-ben: rendkívüli bejelentésre készül Friedrich Merz

A német közszolgálati ZDF csatorna rendkívüli műsorváltoztatással szabadította fel a szerda esti főműsoridőt, hogy helyet adjon Friedrich Merz kancellár nyilatkozatának – írja a Világgazdaság. A német sajtó szerint a kancellár a jelenlegi súlyos válságok miatt fordul közvetlenül a lakossághoz.

Emiatt május 6-án, szerdán este elhalasztják a tervezett bűnügyi sorozat aktuális epizódját, és helyette a „Was nun, Herr Merz? Fragen an den Bundeskanzler” (Hogyan tovább, Merz úr? Kérdések a kancellárhoz) című különkiadást sugározzák.