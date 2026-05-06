cdu zdf friedrich merz was nun, herr merz? németország

Műsorváltozás a német tv-ben: rendkívüli bejelentésre készül Friedrich Merz

2026. május 06. 13:49

Várhatóan minden kényes kérdés szóba kerül szerda este.

A német közszolgálati ZDF csatorna rendkívüli műsorváltoztatással szabadította fel a szerda esti főműsoridőt, hogy helyet adjon Friedrich Merz kancellár nyilatkozatának – írja a Világgazdaság. A német sajtó szerint a kancellár a jelenlegi súlyos válságok miatt fordul közvetlenül a lakossághoz.

Emiatt május 6-án, szerdán este elhalasztják a tervezett bűnügyi sorozat aktuális epizódját, és helyette a „Was nun, Herr Merz? Fragen an den Bundeskanzler” (Hogyan tovább, Merz úr? Kérdések a kancellárhoz) című különkiadást sugározzák.

Ez a műsorforma több mint 40 éve, 1985 augusztusa óta klasszikusa a német politikai újságírásnak, ahol a csúcspolitikusok a legfontosabb kérdésekre válaszolnak. 

A különkiadásnak több oka is van: pontosan egy éve, hogy Merz átvette a kancellári tisztséget, ráadásul alig néhány nappal ezelőtt az ARD-n is hosszabb interjút adott. Most azonban a ZDF főszerkesztője, Bettina Schausten és a hírigazgató Anne Gellinek kérdezi majd a kancellárt.

Főbb témák, amelyek várhatók:

  • Miért döcögnek a megígért reformok?
  • Mennyire stabil még a CDU–SPD nagykoalíció?
  • Merz súlyos népszerűtlensége és a lakossági bizalom megrendülése
  • A ciklus első évének mérlege Nyugdíj- és egészségügyi reformok
  • Adópolitika, jóléti állam átalakítása és gazdaságpolitikai irányvita
  • Belső bírálatok a CDU saját soraiból
  • Németország–Amerika viszony és a kormány külpolitikai irányvonala 
  • Németország szerepe a feszült világpolitikai helyzetben 

A kancellár várhatóan nyíltan beszél majd a koalícióra nehezedő nyomásról, a folyamatosan romló közhangulatról és az ígért reformok elakadásáról.

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zabszem
2026. május 06. 14:36
Közszolgálati német tv? Ne vicceljünk na... Hja... Most mosdatják Merzet... Csak a szokásos. És elkezdik riogatni őket, hogy jönnek az oroszok, az USA nem védi meg őket, fegyverkezni kell, meg beállni katonának... Ez a jövő! Ugye a német ipar megmentésére rá akarnak állni hadigazdaságra. Ezt nyomják most le a lakosság torkán... Kac-kac... Nyílván, aki nem hülye, sejti, hogy az a terv, hogy az egész EU, majd persze hitelből veszi a német hadicuccot.... Csak a probelmatika ott lesz, hogy nincs óccsó energia, márpedig a hadiipar egy rohadt energiaigényes dolog... Az orosz energiáról meg ugye a hibbant EU-s és német vezetés leállította az országot. Magyarán világviszonylatban ezek a fegyverek nem lesznek eladhatóak, rohadt drágák lesznek... Magyarán rajtunk fog maradni, csomó, eladhatatlan fegyver.... Na, vajon mit fognak velük kezdeni? Aki nem hülye, az kitalálja. KATONÁK SZERELJETEK LE! ROHADT ROSSZ IRÁNYBA MENNEK A DOLGOK AZ EU - ban!!
pandalala
2026. május 06. 14:18
' nem fog fájni, elvtársak' ....
pandalala
2026. május 06. 14:17
sz'al, csak pofázás és mutogatás .... :-((
egyszeri
2026. május 06. 14:13
Jön a magyarázkodás a tettek helyett.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!