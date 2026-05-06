Műsorváltozás a német tv-ben: rendkívüli bejelentésre készül Friedrich Merz

Friedrich Merz bukásáról ír a Politico: egy év alatt vált a konzervatív megújulás reménységéből Németország leggyengébb kancellárjává
A CDU-s politikus otthon és külföldön is elveszítette a kontrollt.
Várhatóan minden kényes kérdés szóba kerül szerda este.
A német közszolgálati ZDF csatorna rendkívüli műsorváltoztatással szabadította fel a szerda esti főműsoridőt, hogy helyet adjon Friedrich Merz kancellár nyilatkozatának – írja a Világgazdaság. A német sajtó szerint a kancellár a jelenlegi súlyos válságok miatt fordul közvetlenül a lakossághoz.
Emiatt május 6-án, szerdán este elhalasztják a tervezett bűnügyi sorozat aktuális epizódját, és helyette a „Was nun, Herr Merz? Fragen an den Bundeskanzler” (Hogyan tovább, Merz úr? Kérdések a kancellárhoz) című különkiadást sugározzák.
Ez a műsorforma több mint 40 éve, 1985 augusztusa óta klasszikusa a német politikai újságírásnak, ahol a csúcspolitikusok a legfontosabb kérdésekre válaszolnak.
A különkiadásnak több oka is van: pontosan egy éve, hogy Merz átvette a kancellári tisztséget, ráadásul alig néhány nappal ezelőtt az ARD-n is hosszabb interjút adott. Most azonban a ZDF főszerkesztője, Bettina Schausten és a hírigazgató Anne Gellinek kérdezi majd a kancellárt.
Főbb témák, amelyek várhatók:
A kancellár várhatóan nyíltan beszél majd a koalícióra nehezedő nyomásról, a folyamatosan romló közhangulatról és az ígért reformok elakadásáról.
