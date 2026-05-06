Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Reform UK plaid cymru Munkáspárt Wales parlamenti választások

Walesi választások: történelmi mélypontra zuhant a Munkáspárt támogatottsága

2026. május 06. 20:22

A csütörtöki voksolás előtt közzétett felmérés szerint történelmi vereséget szenvedhet a Munkáspárt. Walesben a Plaid Cymru vezet, míg a Reform UK szorosan mögötte áll, a baloldal támogatottsága pedig a devolúció kezdete óta nem látott mélypontra zuhant.

2026. május 06. 20:22
null

A dél-walesi Swansea Bay News ismertetése szerint drámai fordulatot hozhat a csütörtöki parlamenti választás. A More in Common közvélemény-kutatása alapján a walesi függetlenségpárti Plaid Cymru párt harminc százalékon áll, míg a Reform UK huszonhét százalékot szerezhetne. A walesi Munkáspárt támogatottsága ezzel szemben mindössze tizenhat százalékra esett vissza, ami a kutatóintézet eddigi legrosszabb eredménye a párt számára.

A csütörtöki walesi parlamenti választás előtt nyilvánosságra hozott kutatás komoly politikai fordulatot vetít előre.
A csütörtöki walesi parlamenti választás előtt nyilvánosságra hozott kutatás komoly politikai fordulatot vetít előre.
Forrás: Darren Staples / AFP

A felmérés azért különösen érzékeny a Munkáspárt számára, mert a More in Common eddig rendre kedvezőbb számokat mért nekik, mint más közvélemény-kutatók. Korábban még szoros verseny látszott a Plaid Cymru és a Reform UK között, miközben a baloldal abban bízhatott, hogy stabil harmadik szereplőként megőrizheti pozícióit. Az új adatok azonban már ezt sem támasztják alá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az új választási rendszer alapján a mostani támogatottsági adatok jelentős mandátumátrendeződést okozhatnak. 

A Swansea Bay News által ismertetett becslések szerint a Plaid Cymru és a Reform UK egyaránt harmincnégy mandátumot szerezhetne a 96 fős parlamentben. A Munkáspárt ezzel szemben csupán tizennégy helyre számíthatna, ami tízzel kevesebb a korábbi előrejelzésnél. A konzervatívok kilenc, míg a Zöldek öt helyet szerezhetnének.

Az új parlamentben negyvenkilenc mandátum kellene a többséghez, azonban a mostani számok alapján sem egyetlen párt, sem egy egyértelmű koalíció nem tudná elérni ezt a küszöböt. A lap szerint ez komoly politikai bizonytalanságot vetít előre Walesben.

A kutatás egyik legérzékenyebb pontja a munkáspárti Eluned Morgan, Wales első miniszterének helyzetét érinti. A politikus saját körzetében, Ceredigion Penfróban korábban még szűk előnnyel megtarthatta volna mandátumát a More in Common áprilisi modellje szerint. Az országos támogatottság további ötpontos visszaesése miatt azonban most már az ő helye is veszélybe kerülhet. A More in Common brit igazgatója, Luke Tryl a választási verseny szorosabbá válásáról beszélt:

Kevesebb mint egy héttel a választások előtt szorosabbá vált a verseny. A Plaid Cymru jelenleg vezet a szavazatarány tekintetében, de a mandátumok számát nézve minden valószínűség szerint az egyes körzetek hatodik helye dönt majd, amelyet akár néhány szavazat is eldönthet.

Wales több választókerületében is visszaesett a baloldal

A Swansea Bay News részletesen ismertette a dél-nyugat-walesi körzetek várható eredményeit is. Sir Gaerfyrddin térségében – amely Carmarthenshire teljes területét lefedi – a Plaid Cymru dominálhat körülbelül harminchét százalékos támogatottsággal. Az áprilisi modell alapján a párt három mandátumot szerezhetne, míg a Reform UK kettőt. 

A Munkáspárt egyetlen helye azonban az új országos számok alapján komoly veszélybe került.

Swansea környékén, a Gŵyr Abertawe körzetben korábban még kiegyenlített versenyt mértek. A Reform UK, a Plaid Cymru és a Munkáspárt egyaránt két-két helyet szerezhetett volna. Az új adatok alapján azonban a munkáspárti mandátumok megtartása egyre nehezebbnek tűnik. ű

A Brycheiniog Tawe Nedd körzetben különösen széttagolt eredmény várható. Az előrejelzések szerint itt akár hat különböző párt is mandátumhoz juthatna. A Swansea Bay News szerint a Munkáspárt által birtokolt hely számít a legsebezhetőbbnek.

Ceredigion Penfróban a Plaid Cymru dominanciája tovább erősödhet, míg Bridgend térségében három párt osztozhatna a mandátumokon. A lap szerint itt is a Munkáspárt második helye került nyomás alá az új kutatás következtében.

Nyitókép: Matthew Horwood / POOL / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!