Walesi választások: történelmi mélypontra zuhant a Munkáspárt támogatottsága

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
A csütörtöki voksolás előtt közzétett felmérés szerint történelmi vereséget szenvedhet a Munkáspárt. Walesben a Plaid Cymru vezet, míg a Reform UK szorosan mögötte áll, a baloldal támogatottsága pedig a devolúció kezdete óta nem látott mélypontra zuhant.
A dél-walesi Swansea Bay News ismertetése szerint drámai fordulatot hozhat a csütörtöki parlamenti választás. A More in Common közvélemény-kutatása alapján a walesi függetlenségpárti Plaid Cymru párt harminc százalékon áll, míg a Reform UK huszonhét százalékot szerezhetne. A walesi Munkáspárt támogatottsága ezzel szemben mindössze tizenhat százalékra esett vissza, ami a kutatóintézet eddigi legrosszabb eredménye a párt számára.
A felmérés azért különösen érzékeny a Munkáspárt számára, mert a More in Common eddig rendre kedvezőbb számokat mért nekik, mint más közvélemény-kutatók. Korábban még szoros verseny látszott a Plaid Cymru és a Reform UK között, miközben a baloldal abban bízhatott, hogy stabil harmadik szereplőként megőrizheti pozícióit. Az új adatok azonban már ezt sem támasztják alá.
Az új választási rendszer alapján a mostani támogatottsági adatok jelentős mandátumátrendeződést okozhatnak.
A Swansea Bay News által ismertetett becslések szerint a Plaid Cymru és a Reform UK egyaránt harmincnégy mandátumot szerezhetne a 96 fős parlamentben. A Munkáspárt ezzel szemben csupán tizennégy helyre számíthatna, ami tízzel kevesebb a korábbi előrejelzésnél. A konzervatívok kilenc, míg a Zöldek öt helyet szerezhetnének.
Az új parlamentben negyvenkilenc mandátum kellene a többséghez, azonban a mostani számok alapján sem egyetlen párt, sem egy egyértelmű koalíció nem tudná elérni ezt a küszöböt. A lap szerint ez komoly politikai bizonytalanságot vetít előre Walesben.
A kutatás egyik legérzékenyebb pontja a munkáspárti Eluned Morgan, Wales első miniszterének helyzetét érinti. A politikus saját körzetében, Ceredigion Penfróban korábban még szűk előnnyel megtarthatta volna mandátumát a More in Common áprilisi modellje szerint. Az országos támogatottság további ötpontos visszaesése miatt azonban most már az ő helye is veszélybe kerülhet. A More in Common brit igazgatója, Luke Tryl a választási verseny szorosabbá válásáról beszélt:
Kevesebb mint egy héttel a választások előtt szorosabbá vált a verseny. A Plaid Cymru jelenleg vezet a szavazatarány tekintetében, de a mandátumok számát nézve minden valószínűség szerint az egyes körzetek hatodik helye dönt majd, amelyet akár néhány szavazat is eldönthet.
A Swansea Bay News részletesen ismertette a dél-nyugat-walesi körzetek várható eredményeit is. Sir Gaerfyrddin térségében – amely Carmarthenshire teljes területét lefedi – a Plaid Cymru dominálhat körülbelül harminchét százalékos támogatottsággal. Az áprilisi modell alapján a párt három mandátumot szerezhetne, míg a Reform UK kettőt.
A Munkáspárt egyetlen helye azonban az új országos számok alapján komoly veszélybe került.
Swansea környékén, a Gŵyr Abertawe körzetben korábban még kiegyenlített versenyt mértek. A Reform UK, a Plaid Cymru és a Munkáspárt egyaránt két-két helyet szerezhetett volna. Az új adatok alapján azonban a munkáspárti mandátumok megtartása egyre nehezebbnek tűnik. ű
A Brycheiniog Tawe Nedd körzetben különösen széttagolt eredmény várható. Az előrejelzések szerint itt akár hat különböző párt is mandátumhoz juthatna. A Swansea Bay News szerint a Munkáspárt által birtokolt hely számít a legsebezhetőbbnek.
Ceredigion Penfróban a Plaid Cymru dominanciája tovább erősödhet, míg Bridgend térségében három párt osztozhatna a mandátumokon. A lap szerint itt is a Munkáspárt második helye került nyomás alá az új kutatás következtében.
Nyitókép: Matthew Horwood / POOL / AFP