Walesi választások: történelmi mélypontra zuhant a Munkáspárt támogatottsága

A dél-walesi Swansea Bay News ismertetése szerint drámai fordulatot hozhat a csütörtöki parlamenti választás. A More in Common közvélemény-kutatása alapján a walesi függetlenségpárti Plaid Cymru párt harminc százalékon áll, míg a Reform UK huszonhét százalékot szerezhetne. A walesi Munkáspárt támogatottsága ezzel szemben mindössze tizenhat százalékra esett vissza, ami a kutatóintézet eddigi legrosszabb eredménye a párt számára.

A felmérés azért különösen érzékeny a Munkáspárt számára, mert a More in Common eddig rendre kedvezőbb számokat mért nekik, mint más közvélemény-kutatók. Korábban még szoros verseny látszott a Plaid Cymru és a Reform UK között, miközben a baloldal abban bízhatott, hogy stabil harmadik szereplőként megőrizheti pozícióit. Az új adatok azonban már ezt sem támasztják alá.