Starmer visszadobta a labdát: bejelentette, hogy nem mond le

Keir Starmer a hatalmas párton belüli elégedetlenség ellenére kedd reggel közölte kabinetjével, hogy nem mond le – számolt be a Guardian.

„Ahogy tegnap is elmondtam, vállalom a felelősséget a választási eredményekért, és vállalom a felelősséget azért is, hogy megvalósítsuk az ígért változásokat.

Az elmúlt 48 óra destabilizáló hatással volt a kormányra, és ez valódi gazdasági költségekkel jár országunk és a családok számára. A Munkáspártnak van egy eljárása a vezető leváltására, de ez még nem indult el. Az ország elvárja tőlünk, hogy folytassuk a kormányzást. Ezt teszem, és ezt kell tennünk kabinetként is” – mondta a brit miniszterelnök a találkozón.