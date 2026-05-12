wales keir starmer guardian skócia streeting munkáspárt

Starmer visszadobta a labdát: bejelentette, hogy nem mond le

2026. május 12. 14:11

Ezzel gyakorlatilag a Munkáspártnak kell eldöntenie, hogy beállnak-e egy esetleges kihívó mögé, aki eltávolíthatja a miniszterelnököt.

Keir Starmer a hatalmas párton belüli elégedetlenség ellenére kedd reggel közölte kabinetjével, hogy nem mond le – számolt be a Guardian. 

„Ahogy tegnap is elmondtam, vállalom a felelősséget a választási eredményekért, és vállalom a felelősséget azért is, hogy megvalósítsuk az ígért változásokat. 

Az elmúlt 48 óra destabilizáló hatással volt a kormányra, és ez valódi gazdasági költségekkel jár országunk és a családok számára. A Munkáspártnak van egy eljárása a vezető leváltására, de ez még nem indult el. Az ország elvárja tőlünk, hogy folytassuk a kormányzást. Ezt teszem, és ezt kell tennünk kabinetként is” – mondta a brit miniszterelnök a találkozón. 

A Munkáspárt jelentős vereségeket szenvedett múlt héten mikor Skócia és Wales törvényhozásáról, valamint számos angliai önkormányzatról voksoltak a szavazók. 

A bukást követően 81 képviselő szólította fel Starmert lemondásra. 

Mivel Starmer nem mond le magától ezért a munkáspárti szabályok szerint egy olyan kihívóra van szükség a megbuktatásához, aki maga mellé tud állítani 81 embert. 

A Guardian szerint Starmer potenciális kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lehet. 

Streeting azonban nem élvezi a párt bizalmát, mivel centrista. 

Közvetlenül a Munkáspárt súlyos helyi választási vereségei előtt egy Compass-felmérés megállapította, hogy ha szabadon választhatnának a pártban, 42% Andy Burnhamot választaná Starmer utódjának – szemben Streeting mindössze 11%-ával. 

Ez az eredmény nagyjából egy szintre helyezte Streetinget Angela Raynerrel és Ed Milibanddal – de mivel ezek a potenciális jelöltek és Burnham is határozottan baloldaliak, ez arra utalhat, hogy a párt többsége nem szeretne enyhén jobbra húzó jelöltet. 

Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. május 12. 16:41
Nem rokona ez a jó Fletónak? :-D
Magyarorszag-elveszett
2026. május 12. 16:06
Pedig még Magyar Péter is üzent neki május 31-ig mondjon le.
Kamcsatka5
2026. május 12. 15:45
Nagyon keményen zsarolja a Fugger-rocsi tandem szarosgyurija!
Canadian
2026. május 12. 15:16
Ez jó hír, mert személycserével ismét megerősödne a Munkáspárt. Lásd Kanadát, ahol Trudeau-t kivágták és a Liberális párt újra életre kapott. Starmerrel a Munkáspárt megy a szemétdombra, ahova való.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!