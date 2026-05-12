Starmer visszadobta a labdát: bejelentette, hogy nem mond le

Összeomlott a brit kétpártrendszer: történelmi vereséget szenvedett a Munkáspárt és a Konzervatívok
Az angliai önkormányzati választásokon leszerepeltek a klasszikus pártok, miközben Nigel Farage jobboldali kihívója várakozáson felül teljesített.
Ezzel gyakorlatilag a Munkáspártnak kell eldöntenie, hogy beállnak-e egy esetleges kihívó mögé, aki eltávolíthatja a miniszterelnököt.
Keir Starmer a hatalmas párton belüli elégedetlenség ellenére kedd reggel közölte kabinetjével, hogy nem mond le – számolt be a Guardian.
„Ahogy tegnap is elmondtam, vállalom a felelősséget a választási eredményekért, és vállalom a felelősséget azért is, hogy megvalósítsuk az ígért változásokat.
Az elmúlt 48 óra destabilizáló hatással volt a kormányra, és ez valódi gazdasági költségekkel jár országunk és a családok számára. A Munkáspártnak van egy eljárása a vezető leváltására, de ez még nem indult el. Az ország elvárja tőlünk, hogy folytassuk a kormányzást. Ezt teszem, és ezt kell tennünk kabinetként is” – mondta a brit miniszterelnök a találkozón.
A Munkáspárt jelentős vereségeket szenvedett múlt héten mikor Skócia és Wales törvényhozásáról, valamint számos angliai önkormányzatról voksoltak a szavazók.
A bukást követően 81 képviselő szólította fel Starmert lemondásra.
Mivel Starmer nem mond le magától ezért a munkáspárti szabályok szerint egy olyan kihívóra van szükség a megbuktatásához, aki maga mellé tud állítani 81 embert.
A Guardian szerint Starmer potenciális kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lehet.
Streeting azonban nem élvezi a párt bizalmát, mivel centrista.
Közvetlenül a Munkáspárt súlyos helyi választási vereségei előtt egy Compass-felmérés megállapította, hogy ha szabadon választhatnának a pártban, 42% Andy Burnhamot választaná Starmer utódjának – szemben Streeting mindössze 11%-ával.
Ez az eredmény nagyjából egy szintre helyezte Streetinget Angela Raynerrel és Ed Milibanddal – de mivel ezek a potenciális jelöltek és Burnham is határozottan baloldaliak, ez arra utalhat, hogy a párt többsége nem szeretne enyhén jobbra húzó jelöltet.
Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP
