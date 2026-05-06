Újabb balhé Madridban: hajszálon múlt, hogy összebunyózzon a Real két világsztárja

Meglepő helyre került az El Clásico, a Barcelona–Real Madrid miatt beáldoztak egy népszerű tv-műsort
A rangadó miatt leveszik a képernyőről.
Hatalmas a feszültség a Királyi Gárda öltözőjében a vasárnapi El Clásico előtt.
Feszült jelenetekről számolt be a mindig jól értesült olasz sportújságíró, Fabrizio Romano: közlése szerint
a Real Madrid edzésén összeakaszkodott Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde.
A Marca információi alapján a két játékos között komoly vita alakult ki, amely majdnem tettlegességig fajult, az incidens pedig az öltözőben tovább eszkalálódott.
A lap szerint nem egyedi esetről van szó: ez már a második hasonló konfliktus a madridi öltözőben az utóbbi időszakban, miután korábban Álvaro Carreras és Antonio Rüdiger között is heves szóváltás alakult ki. A történtek újabb kérdéseket vethetnek fel a csapaton belüli hangulattal kapcsolatban, különösen a vasárnap esti El Clásico előtt.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, rendhagyó módon a TV2 közvetíti a Barcelona–Real Madrid mérkőzést.
Nyitókép: Cheng Min / XINHUA / Xinhua via AFP