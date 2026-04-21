napló Barcelona-Real Madrid El Clásico TV2 Real Madrid Barcelona

Meglepő helyre került az El Clásico, a Barcelona–Real Madrid miatt beáldoztak egy népszerű tv-műsort

2026. április 21. 13:39

A nagy várakozásra való tekintettel a rangadót ezúttal a TV2-n láthatják majd a magyar nézők. Az El Clásico május 10-én vasárnap este lesz, így aznap a Napló című műsor nem kerül majd képernyőre.

null

Május 10-én, 21 órakor lesz az El Clásico a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A listavezető FC Barcelona előnye jelenleg 9 pont, a második helyezett Real Madriddal szemben, így a La Liga 35. fordulójában sorra kerülő mérkőzés akár az aranyérem sorsáról is dönthet. A TV2 közleményéből kiderül, a magyar nézők melyik csatornán követhetik majd.

Ezúttal a bajnoki cím szempontjából is kulcsfontosságú meccs lehet, amelyen az éllovas Barcelona akár döntő lépést tehet a végső győzelem felé, miközben a hullámzó formában lévő Real számára ez az egyik utolsó esély a felzárkózásra és az idény megmentésére.

A nagy várakozásra való tekintettel a rangadót ezúttal a TV2-n láthatják majd a nézők, május 10-én vasárnap este, így aznap a Napló nem kerül képernyőre”

– zárul a közlemény.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Napló című műsort vezető Gönczi Gábor, Marsi Anikó páros egy időre pihenőre vonulnak a kereskedelmi csatornánál. Gönczi szerint

Marsival közösen azt a döntést hozták, hogy a mögöttük hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihenni

– fogalmazott, hozzátéve: a „kérésüket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak”. Megjegyezte azt is, hogy majd meglátják, mit hoz a jövő. Társa, Marsi Anikó később megerősítette, „nincsen a pihenésükben véglegesség, mindenképpen visszatérnek majd a képernyőre”.

