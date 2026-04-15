„Ez rablás volt” – nehezen nyelik le a békát Barcelonában, elegük van a játékvezetőkből

A Barcelona az első 25 percben ledolgozta a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrányát az Atlético Madrid vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, de végül csak 2–1-re nyert, így 3–2-es összesítéssel a fővárosi együttes jutott tovább a legjobb négy közé. A katalán óriásnál 2015 óta várnak arra, hogy ismét döntőt játsszanak a BL-ben, de ez az álmuk idén sem teljesül. A játékosok természetesen csalódottan nyilatkoztak a meccs után, közülük Raphinha különösen nehezen viselte a kiesést, mert abban véleménye szerint a játékvezetőknek is megvolt a felelősségük.

„Számomra ez egy rablás volt – kezdte a brazil támadó, aki combizomsérülés miatt a párharc egyik mérkőzésén sem léphetett pályára, ám a visszavágóra elkísérte a csapatot, és a lefújást követően a gyepen vigasztalta a társait. – Nem akarok a játékvezetésről beszélni, de nekünk háromszor annyi erőfeszítést kell tennünk, hogy megnyerjük a meccseket. Nem is tudom, az Atlético hány szabálytalanságot követett el, és a bíró egyszer sem mutatta fel a sárga lapot. Nagyon szeretném megérteni a játékvezetők félelmét attól, hogy a Barcelona győzzön, és hogy milyen mércét alkalmaznak velünk szemben. Elfogadom, ha egy meccsen hibáznak, de egymást követő kettőn? Ezt a továbbjutást ellopták tőlünk.”