„Ez rablás volt” – nehezen nyelik le a békát Barcelonában, elegük van a játékvezetőkből

Közleményt adtak ki Barcelonában Kovács István miatt, vizsgálatot követelnek
Csak találgatásokat hallani arról, mi zajlott pontosan a VAR-szobában.
Az Atlético Madrid a spanyol Király-kupa után a Bajnokok Ligájából is kiejtette Lamine Yamalékat. A Barcelona játékosai közül a sérült Raphinha és Dani Olmo is a játékvezetőkre mutogatott.
A Barcelona az első 25 percben ledolgozta a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrányát az Atlético Madrid vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, de végül csak 2–1-re nyert, így 3–2-es összesítéssel a fővárosi együttes jutott tovább a legjobb négy közé. A katalán óriásnál 2015 óta várnak arra, hogy ismét döntőt játsszanak a BL-ben, de ez az álmuk idén sem teljesül. A játékosok természetesen csalódottan nyilatkoztak a meccs után, közülük Raphinha különösen nehezen viselte a kiesést, mert abban véleménye szerint a játékvezetőknek is megvolt a felelősségük.
„Számomra ez egy rablás volt – kezdte a brazil támadó, aki combizomsérülés miatt a párharc egyik mérkőzésén sem léphetett pályára, ám a visszavágóra elkísérte a csapatot, és a lefújást követően a gyepen vigasztalta a társait. – Nem akarok a játékvezetésről beszélni, de nekünk háromszor annyi erőfeszítést kell tennünk, hogy megnyerjük a meccseket. Nem is tudom, az Atlético hány szabálytalanságot követett el, és a bíró egyszer sem mutatta fel a sárga lapot. Nagyon szeretném megérteni a játékvezetők félelmét attól, hogy a Barcelona győzzön, és hogy milyen mércét alkalmaznak velünk szemben. Elfogadom, ha egy meccsen hibáznak, de egymást követő kettőn? Ezt a továbbjutást ellopták tőlünk.”
A párharc mindkét felvonásán volt egy olyan szituáció, mely során a Barca tizenegyest kaphatott volna, de a játékvezetők egyszer sem fújtak a sípjukba.
A Barcelona emiatt később hivatalos panaszt nyújtott be az európai szövetségnek (UEFA), de a szervezet „elfogadhatatlannak” nevezte a tiltakozását.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezekhez hozzáadódik, hogy a Barcelonából mindkét meccsen kiállítottak egy futballistát – az első találkozón Pau Cubarsít a 44., a madridi összecsapáson Eric Garcíát a 79. percben –, ami szintén borzolhatja a katalánok idegeit, bár ezek a piros lapok a szabályok értelmében jogosak voltak, hiszen mindketten egyértelmű gólhelyzetben kilépő játékost buktattak.
Ide kapcsolódó statisztikai érdekesség, hogy a Barca középhátvédjei közül Cubarsít, Eric Garcíát és Ronald Araújót is kétszer állították ki az elmúlt két évben Bajnokok Ligája-mérkőzéseken.
Mindezek ellenére az Atlético kapusa, a Jan Oblakot kiválóan helyettesítő Juan Musso úgy véli, Raphinha túlzásba esett azzal, hogy rablást kiáltott.
A szavai alapján úgy tűnik, mintha három tizenegyest nem kaptak volna meg, és négy piros lap is elmaradt volna. Tisztelem a véleményét, de rablásról beszélni őrültség
– mondta a 31 esztendős kapuvédő, aki idén tavasszal négy és fél év szünet után visszakerült a világbajnoki címvédő argentin válogatott keretébe.
Ezt is ajánljuk a témában
Hazai pályán is kikapott az angol bajnok a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, négygólos különbséggel lépett tovább a címvédő. A Liverpool–PSG csata során az is eldőlt, hogy trófea nélkül zárják a szezont a Vörösök.
Raphinha egyébként nemcsak az interjúfolyosón gondolta úgy, hogy ki kell magából adnia a felgyülemlett feszültséget, hanem a pályán is, hiszen
a lefújás után azt mutogatta az őt minden bizonnyal zrikáló Atlético-szurkolóknak, hogy az elődöntőben „ők is mennek majd a levesbe” az Arsenal vagy a Sporting CP ellen.
DANI OLMO BÍRÓZOTT, GAVI SZERINT CSAK MAGUKAT OKOLHATJÁK
Dani Olmo, a Barcelona támadó középpályása: „A játékvezetők semmit sem fújnak be a javunkra, sőt még el is próbálnak venni tőlünk dolgokat… Tudják, hogyan ártsanak nekünk. Voltak vitatott szituációk, de ez nem lehet kifogás, tovább kell mennünk, hogy elérjük az álmunkat.”
Gavi, a Barcelona középpályása: „Megint magunkat ejtettük ki. A saját hibáink miatt nem jutottunk tovább. Megérdemeltük volna a továbbjutást, de mindkét meccsen nagyon súlyos hibákat követtünk el. Az első mérkőzésen és ma is sokkal jobbak voltunk az Atléticónál, de ilyen a futball: amelyik csapat több gólt szerez, az nyer. Nincs kifogás, ennyi volt.”
Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője méltatta a Barcelonát a visszavágó után, és kifejezte, nagyon büszke a csapatára, amiért nem zuhant össze 0–2-es állásnál.
Látták, hogyan játszik a Barca? Amikor elkezdődött a mérkőzés, azt mondtam, ez nem lehet igaz. Hihetetlen tempóban futballoztak. Kettő–nullánál két út állt előttünk: vagy szétesünk és feladjuk, vagy folytatjuk azt a játékot, amit elterveztünk.
Mint azt tudjuk és láthattuk, az utóbbi forgatókönyv valósult meg, így a „matracosok” 2014 és 2016 után harmadszor is kiejtették a Barcelonát a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, ami az Atléticót tizenöt éve irányító szakember szerint annak fényében különösen nagy fegyvertény, hogy az ellenfélnél az első két alkalommal Lionel Messi, most pedig Lamine Yamal is ott volt a pályán.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Atlético Madrid–Barcelona 1–2 (Lookman 31., ill. Yamal 4., Ferran Torres 24.)
Továbbjutott: az Atlético Madrid, 3–2-es összesítéssel
Nyitókép: JAVIER SORIANO / AFP
A mérkőzés összefoglalója
***
Ezt is ajánljuk a témában
A fideszes oldalon valószínűleg szükségszerűen végig fog söpörni egy önvizsgálati folyamat és egy purgálódás – vagy purgálás, nem tudom, magától vagy tudatosan, talán mindkettő. Szilvay Gergely írása.