facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
UEFA Kovács István Atlético Madrid Bajnokok Ligája Barcelona

Közleményt adtak ki Barcelonában Kovács István miatt, vizsgálatot követelnek

2026. április 10. 12:10

A Barcelona közleményben jelezte, panaszt nyújt be az európai szövetségnél. Lehet, hogy Kovács István ebben az idényben már nem vezet több nemzetközi kupamérkőzést.

A Bajnokok Ligája negyeddöntőjében az Atlético Madridtól hazai pályán elszenvedett 2–0-s vereség másnapján a Barcelona hivatalos közleményben jelezte, panaszt nyújt be az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) a Kovács István vezette bírói csapat egyik döntése miatt, amely „közvetlenül befolyásolta a mérkőzés alakulását és kimenetelét”.

Az ominózus szituáció a második félidő elején, az 54. percben történt, amikor a fővárosiak már 1–0-ra vezettek emberelőnyben: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a vendégcsapat kirúgáshoz készülődött, Juan Musso kapus odapasszolta a labdát Marc Pubillnak, aki kézzel megállította azt, majd visszagurította a kapusának, ezzel újraindítva a játékot.

A katalán klub értelmezésében azonban már Musso elvégezte a kirúgást, vagyis Pubillnak szándékos kezezésért sárga lapot kellett volna kapnia (ami neki már a második lett volna), a Barcának pedig tizenegyest.

Az FC Barcelona olvasatában ez a döntés a VAR súlyos mulasztásával együtt komoly hibának minősül. Ennek megfelelően a klub vizsgálat megindítását kérte, hozzáférést a játékvezetők közötti kommunikációhoz, valamint adott esetben a hibák hivatalos elismerését és a szükséges intézkedések meghozatalát

– olvasható a klub állásfoglalásában.

A Barcelona a közleményében megjegyzi, „nem ez az első alkalom a Bajnokok Ligája elmúlt kiírásaiban, amikor érthetetlen játékvezetői döntések hátrányosan érintették a csapatot, ezzel megakadályozva, hogy más klubokkal azonos feltételek mellett versenyezhessen”.

 

Az UEFA válasza egyelőre várat magára, de 

a Mundo Deportivo barcelonai sportlap szerint nem kizárt, hogy a nagykárolyi születésű Kovács István ebben az idényben már egyik európai kupasorozatban sem vezet mérkőzést.

A szóban forgó esetről a meccs után Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője is elmondta a véleményét. A német szakember a klub álláspontjával összhangban úgy véli, a védőnek sárga lap, együttesének tizenegyes járt volna a kezezésért, és az illetékesek „nem tudják majd megmagyarázni”, miért nem adták meg a büntetőt, továbbá feltette a kérdést, hogy mi értelme van a videóbírós rendszernek, ha az ilyen szituációk során nem avatkozik közbe.

Ez utóbbi felvetésére a választ a LaSexta tévécsatorna adta meg, amely arról számolt be a mérkőzést követően, a VAR-szobában ülők nem is észlelték az esetet, az ott dolgozók azt hitték, hogy a Barca játékosai az időhúzás miatt tiltakoznak, így aztán nem is szóltak rá Kovács István fülére, hiszen nem láttak semmi olyat, amit felül kellett volna vizsgálni.

Barcelona–Atlético Madrid 0–2 – a mérkőzés összefoglalója

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lynx
2026. április 10. 15:09
Elég mélyre süllyedt a Barca, ha ezért perel. Szánalmasak lettek ők is. Volt idő, amikor még tudtak gólokat is rúgni.
Kétes
2026. április 10. 12:50
Én még kiegészíteném azzal, hogy az lenne a fair, ha a Barca a 11-est az öt és felesről végezhetné el, persze üres kapura! -
wadcutter
2026. április 10. 12:32
Mit nem láttak ezen? Aludtak?
