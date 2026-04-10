Közleményt adtak ki Barcelonában Kovács István miatt, vizsgálatot követelnek

Az UEFA válasza egyelőre várat magára, de

a Mundo Deportivo barcelonai sportlap szerint nem kizárt, hogy a nagykárolyi születésű Kovács István ebben az idényben már egyik európai kupasorozatban sem vezet mérkőzést.

A szóban forgó esetről a meccs után Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője is elmondta a véleményét. A német szakember a klub álláspontjával összhangban úgy véli, a védőnek sárga lap, együttesének tizenegyes járt volna a kezezésért, és az illetékesek „nem tudják majd megmagyarázni”, miért nem adták meg a büntetőt, továbbá feltette a kérdést, hogy mi értelme van a videóbírós rendszernek, ha az ilyen szituációk során nem avatkozik közbe.

Ez utóbbi felvetésére a választ a LaSexta tévécsatorna adta meg, amely arról számolt be a mérkőzést követően, a VAR-szobában ülők nem is észlelték az esetet, az ott dolgozók azt hitték, hogy a Barca játékosai az időhúzás miatt tiltakoznak, így aztán nem is szóltak rá Kovács István fülére, hiszen nem láttak semmi olyat, amit felül kellett volna vizsgálni.

Nyitókép: LLUIS GENE / AFP