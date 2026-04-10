04. 10.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Választás 2026
Választás 2026 üzenet kampány miniszterelnök

Fontos üzenetet küldött a magyaroknak Orbán Viktor: az ellenfél már most választási csalást kiált, eljött a nemzeti egység ideje (VIDEÓ)

2026. április 10. 07:39

A miniszterelnök ismertette az elmúlt 16 év kormányzásának legfontosabb eredményeit, és kijelentette, hogy a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás.

Cikkünk frissül!

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, csütörtök este Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy április 10-én, pénteken – két nappal a választás előtt – fontos üzenetet intéz a magyarokhoz.

„Vasárnap választunk, nemcsak kormányt, hanem sorsot a hazának” – kezdte videóüzenetét a miniszterelnök. 

Majd kiemelte, 

tizenhat év alatt a romokból építették újjá ezt az országot. 

Rögtön a felütésben megemlítette, hogy hazaküldték az IMF-et, és az elmúlt évek alatt egymillió új munkahelyet teremtettek. De emellett bevezették a rezsicsökkentést, a 13 . és 14. havi nyugdíjat, és elérték, hogy a bérek is négyszeresére emelkedjenek. Továbbá megvédték a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól is. 

De kerítést is építettek, és megálljt parancsoltak az illegális migrációnak, és képesek voltak, – ha kellett Brüsszel ellenében is nemet mondani a háborúra – tette hozzá a kormányfő. 

„Ezek mind a mi közösen elért eredményeink” – húzta alá.

Orbán Viktor ezután arra figyelmeztetett, hogy most „az a veszély fenyeget, hogy

mindezt, amit együtt felépítettünk, most elveszíthetjük.

A világban dúló háborúk mellett energia és pénzügyi háborúk kopogtatnak Magyarország kapuján. Ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat” – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök azzal folytatta, hogy rámutatott arra, hogy idehozták a külföldi titkosszolgálatokat, és „koholt vádakkal” már most választási csalást kiáltanak. 

„Tüntetést és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az Önök voksait. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését. Ez nem a széthúzás, a harag, és nem a gyűlölködés ideje”. Ezután leszögezte, hogy „Magyarországnak most egységre és biztonságra van szüksége, ezért

nemzeti egységet hirdetünk,

és az előttünk álló európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni”.

Arra kérte a nézőket, mondják el ismerőseiknek, mi a választás valódi tétje: 

a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás!

Kérem, szavazatukkal támogassák a Fidesz-KDNP-t. Isten óvja Magyarországot! Hajrá, magyarok!” – zárta gondolatait Orbán Viktor.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 262 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Monte Carlo
2026. április 10. 10:33
Grogu 2026. április 10. 10:26 EGY MINISZTERELNÖKNEK VALÖDI DOLGOKKAL KELL FOGLALKOZNIA, TUDOD. NEM EGYESEK PARANOIÁS FASZSÁGAIVAL. 🤣
robertdenyiro
2026. április 10. 10:32
>>>> Grogu 2026. április 10. 10:26 Én egyébként becsszó' minden családtagommal beszéltem, de hiábavaló, mindenki a változásra szavaz!;) <<<< Kinemszarjale az összes családtagodat. Ti már az elmúlt 16 évben is mindig a változásra szavaztatok aztán mire mentetek vele.
gyurbanferi
2026. április 10. 10:32
Ey man! Ha látod ezt, vagy nem, Magyar Péter! Frissen öltözöl, you look good, Magyar a neved, tisztellek, de raktál egy embert veszélybe. You put an another Hungarian in danger, bro. You put a másik magyar ember veszélybe raktál. Ez már you're out of politics now! Now this is hate, ez gyűlölet. This is hate! Akarod látni, hogy valaki eles. You nawmsayin? Ez egy verseny. This is a verseny! Exactly, friendship. Magyar vagy, magyar vagyok, magyar vagy. Más a vélemény, lehet más a vélemény, lehet kiabálni. De ne, ne, ne, ne, menjek egy más emberre, és mondom, ott van a telefonszámja, hommie, ha csinálsz valamit. The fuck? Ez már szomorú. Ez szomorú. Ez olyan, mint amikor.... Olyan, mint amikor.... Ez szomorú.”
szimpibetti
•••
2026. április 10. 10:31 Szerkesztve
robertdenyiro 2026. április 10. 10:26 most megjött a szárazon szétqúrt seggű radnaimárk által emlitett belső tartalék.😁👍üdv kitti😁 <<<<" Jöhettél volna elöbb is.😁Hogy szereted vazelinnek vagy síkosítóval,zsolti?😁🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!