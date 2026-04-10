Fontos üzenetet küldött a magyaroknak Orbán Viktor: az ellenfél már most választási csalást kiált, eljött a nemzeti egység ideje (VIDEÓ)

Péntek reggel érdemes lesz figyelni Orbán Viktor Facebook-oldalát – fontos bejelentés érkezik
A miniszterelnök szerint péntek reggel 7:30-kor „minden magyar fontos üzenetet fog kapni”.
A miniszterelnök ismertette az elmúlt 16 év kormányzásának legfontosabb eredményeit, és kijelentette, hogy a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, csütörtök este Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy április 10-én, pénteken – két nappal a választás előtt – fontos üzenetet intéz a magyarokhoz.
„Vasárnap választunk, nemcsak kormányt, hanem sorsot a hazának” – kezdte videóüzenetét a miniszterelnök.
Majd kiemelte,
tizenhat év alatt a romokból építették újjá ezt az országot.
Rögtön a felütésben megemlítette, hogy hazaküldték az IMF-et, és az elmúlt évek alatt egymillió új munkahelyet teremtettek. De emellett bevezették a rezsicsökkentést, a 13 . és 14. havi nyugdíjat, és elérték, hogy a bérek is négyszeresére emelkedjenek. Továbbá megvédték a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól is.
De kerítést is építettek, és megálljt parancsoltak az illegális migrációnak, és képesek voltak, – ha kellett Brüsszel ellenében is nemet mondani a háborúra – tette hozzá a kormányfő.
„Ezek mind a mi közösen elért eredményeink” – húzta alá.
Orbán Viktor ezután arra figyelmeztetett, hogy most „az a veszély fenyeget, hogy
mindezt, amit együtt felépítettünk, most elveszíthetjük.
A világban dúló háborúk mellett energia és pénzügyi háborúk kopogtatnak Magyarország kapuján. Ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat” – fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök azzal folytatta, hogy rámutatott arra, hogy idehozták a külföldi titkosszolgálatokat, és „koholt vádakkal” már most választási csalást kiáltanak.
„Tüntetést és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az Önök voksait. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését. Ez nem a széthúzás, a harag, és nem a gyűlölködés ideje”. Ezután leszögezte, hogy „Magyarországnak most egységre és biztonságra van szüksége, ezért
nemzeti egységet hirdetünk,
és az előttünk álló európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni”.
Arra kérte a nézőket, mondják el ismerőseiknek, mi a választás valódi tétje:
a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás!
Kérem, szavazatukkal támogassák a Fidesz-KDNP-t. Isten óvja Magyarországot! Hajrá, magyarok!” – zárta gondolatait Orbán Viktor.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
