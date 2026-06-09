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hiba kampány Magyar Péter

A folyamatos baloldalizás az egyik legnagyobb hiba volt a kampányban

2026. június 09. 11:19

Sokat segített abban, hogy Magyar Péter hiteles szereplővé válhatott („kalapács”) az ellenzéki szavazók számára.

2026. június 09. 11:19
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Török Gábor
Török Gábor
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„16 évből 14 évig Ön velünk volt, Ön is fideszes volt – mondja most már nem először Rétvári Bence a parlamentben Magyar Péternek. Érdekes lett volna, ha ezt a stratégiát alkalmazza a Fidesz-KDNP 2024 után az új politikai szereplővel szemben. A folyamatos baloldalizás az egyik legnagyobb hiba volt a kampányban, és sokat segített abban, hogy Magyar Péter hiteles szereplővé válhatott („kalapács”) az ellenzéki szavazók számára.”

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Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

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tapir32
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2026. június 09. 12:48 Szerkesztve
A szélsőbalos demagógiát a nevén kell nevezni. Ez a tisztességes politizálás és nem a Magyar Péter-féle hazudozás, rágalmazás, uszítás, gyűlölködés és demagógia.
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tapir32
2026. június 09. 12:46
Magyar Péter diktatúrán, a szabadságjogok korlátozásán és a jogállam eltörlésén munkálkodik.
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0
1
tapir32
2026. június 09. 12:40
Az európai értékeket az EU-ban és Magyarországon a Fidesz-KDNP képviseli. A balos globalizmus anakronisztikus, fasisztoid, diktatórikus elképzeléseit a Tisza és Magyar Péter erőlteti.
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1
bagoly-29
2026. június 09. 12:38
No igen, cakhogy abból a választást eldöntő 3,3 millió szavazóból jó 2 millió az ó-ellenzékhez tartozott, a ballibesek hagyományos Fidesz- és Orbánfóbiás hozzáállásával. Ha ők nem állnak be a Tisza mögé, akkor MP-ből soha sem lett volna miniszterelnök, akármennyi infantilist és hiszékeny, eddig bizonytalant is csábít maga mellé! Az ó-ellenzék jórésze ma már fogja a fejét s sápítozik: "anyám, nem ilyen lovat akartam"! Akkor igyák meg ugyanazt a keserű levest jutalomként, mint amit mi jobbosok büntetésként kaptunk! Ergo, teljesen jogos volt a ballibesek elleni kampány, hiszen beálltak a Tisza mögé és eldöntötték a választás sorsát! Ami következik, azt meg élvezzék!
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