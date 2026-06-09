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győrfi pál szűcs brigitta omsz Országos Mentőszolgálat szóvivő

Győrfi Pál búcsút int a szóvivői posztnak – ő veszi át a helyét (FOTÓ)

2026. június 09. 20:47

Véget ér egy korszak.

2026. június 09. 20:47
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Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új szóvivője – közölte az OMSZ kedd este az MTI-vel. Közleményükben azt írták: az Országos Mentőszolgálat a megújulás időszakát éli. Constantinovits Miklós megbízott főigazgató bejelentette, hogy a szóvivői feladatok ellátásával keddtől Szűcs Brigitta mentőtisztet bízza meg. 

Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. A Központi Mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja. 2026-tól a HUNOR mentőszervezet egészségügyi komponensének tagja és mesterképzésre is készül – olvasható a közleményben.

Azt is Közölték: az eddigi szóvivő, Győrfi Pál a mentőszolgálat állományában marad.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Összesen 11 komment

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Sorrend:
mencerszagoshabnyaladzas
2026. június 09. 22:12
Fidesz szopodár nyalipali. Dolgoztam ennél a cégnél, igaz úgy 20 éve. Már akkor mindenki nyalipalinak hívta. A bukott orbáni szar mocsok tolvaj rendszer kiszolgálja volt. Szemétre vele, mint az összes többivel.
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0
5
pollip
2026. június 09. 22:02
Mi az oka a cserének?
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0
0
magyar-1977
2026. június 09. 21:58
Pápá seggnyaló szarházi!:DDDDDDDD
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0
13
lemez
2026. június 09. 21:46
Örültek klubja.Fejjel a falnak.Néró felébredt.
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7
0
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